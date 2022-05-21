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Война продолжается, и нам нужно сражаться до победы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 21 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы государства.

"Война продолжается. Она не закончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти к победе.

Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет.

Каждый день украинцы гибнут за нашу независимость. Каждый и каждая из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Тем, чем могут. Так, как могут", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+39
Стуліть йому хто-небудь пельку, бо дістав до печінок.

Вчора проквакало знову, що =перемогою= для тебе буде повернення на стан 24.02.2022 - ЩЕЗНИ, гидота неукраїнська.
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21.05.2022 23:46
+33
Світлана Самборська

Обозначились контуры "договориться посередине".

Мы им Крым и Донбасс, они нам пленных Азовцев. Плюс влияние Германии и Франции в вопросе Нобелевской премии мира для Зеленского.

Или мы им Крым, Донбасс, Херсонскую область и Приазовье, они нам - всех пленных, всех гражданских из фильтрационных лагерей, и даже от щедрот путинских всех желающих из числа депортированных на территорию рф. Плюс Нобелевка.

А чтоб гладко прошло, всё будет сделано "по просьбам трудящихся". Митинги, пикеты по всей стране "Зеленский, освободи героев!", "Зеленский, сколько можно мучать героев?!!", "Зеленский, действуй наконец!". Без всяких "не на часі".

Мы это кино видели уже. Оно называлось "Надя Савченко". Помните? Помните, конечно. Еще бы. Вся мощь кремлевской пропаганды из россии и вся мощь кремлевской пропаганды из Украины была задействована. Митинги под АП без стеснения возглавлялись журналистами из российских изданий. Вся пропагандистская машина Коломойского тоже была задействована, потому что это все ослабляло ненавистного Порошенко. И аваковские героические герои требовали от Порошенко срочно отпустить нашу Надю, нашу главную ценность, нашу героическую летчицу Наденьку Савченко. Ведь никакие территории не могут быть важнее наших живых героев! Ну живут там миллионы, так и хрен с ними, о них же не трубили месяцами во все трубы. Помните?

И я помню. Первый месяц я, как все, верила. В середине второго месяца надиной "голодовки" мысль, что так не бывает, начала пробиваться сквозь щедро льющуюся пропаганду. Помещение Нади в предвыборный список Тимошенко включило свет в мороке пиара. Дальше - больше.

Третий месяц "голодовки" превратил все в фарс. А начавшийся шабаш с митингами убрал последние крохи сомнений. Но писать об этом я тогда боялась, честно скажу. Страна пребывала в угаре. Но, когда Надя, приехав, начала работать на Медведчука, я дала себе слово, что как только снова увижу такое же кино, я об этом напишу.

Напишу, несмотря на плевки и проклятия, которые полетят со всех сторон. Я вижу кино, друзья. Кино о тысячах Надь Савченко. Пока только вторая серия, но скоро нам расскажут, что именно им мы всем обязаны, и мы должны. Нам в сотый раз расскажут, как Израиль отдал тысячу террористов за одного пленного солдата. При этом нам предложат отдать за пленных Азовцев не тысячи террористов, а миллионы наших людей, живущих на оккупированных территориях. И память всех тех, кто погиб за то, чтобы Украина была свободной. Вся Украина.

И эту мысль начнут вбивать всей пропагандистской мощью, которой не так давно вбивали "хуже не будет". И то кино, что нам покажут в этот раз, думаю, с лихвой переплюнет и сериал "Надя Савченко - 1" и "Слуга народа - 3". Цена вопроса неизмеримо выше, и, боюсь, предоплата уже внесена.
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21.05.2022 23:54
+32
Перепрошую, можливо я чогось не розумію, але хочу поцікавитись у товариства.
Скільки одиниць військової техніки прийнято на озброєння з 2019?
Я маю право знати, все ж сплачую війсковий збір!
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21.05.2022 23:54
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Зеля, а Єрмак цю концепцію затвердив?
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21.05.2022 23:46 Ответить
Перепрошую, можливо я чогось не розумію, але хочу поцікавитись у товариства.
Скільки одиниць військової техніки прийнято на озброєння з 2019?
Я маю право знати, все ж сплачую війсковий збір!
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21.05.2022 23:54 Ответить
Було багато асфальту,ще розведення військ, знищення аеророзвідки Тараном, скорочення армії.
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22.05.2022 00:49 Ответить
Тю, какая военная техника? Дороги - наше всё! Ещё, конешно, нагодувать деньгами лучшего друга Зеленского - Коломойшу.
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22.05.2022 00:55 Ответить
до якої перемоги, вова ?

до стану на 24.02.22 ?
це ж теж по-твоємо перемога
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22.05.2022 00:07 Ответить
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22.05.2022 00:12 Ответить
Та для него будэ победа, если *****, захапавши юго-восток Украины, просто перестанет стрелять
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22.05.2022 00:34 Ответить
"Теза Зеленського, що перемогою він вважає повернення на кордони 24 лютого - це помилка" - Євген Магда, Інститут світової політики. https://youtu.be/_C5HlYYDiR0
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22.05.2022 00:27 Ответить
Кацапи всі до одного - це помилка природи!!!!
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22.05.2022 00:33 Ответить
Это не ошибка- это факт, говорящий о том, что у нас нет Президента. Тот случай , когда чуда не произошло - клоун не превратился в Президента , а остался клоуном. Пустой треп, много преступлений в которых виноват , как в армии- главный. Своими шоу - интервью он вызывает шок - ничего нельзя понять. Выглядит примерно так - у нас армия гораздо больше по численности , но мы тупо стоим, пусть нас убивают с территории врага но мы посмотрим ему в глаза и согласимся на ,, победу,, по границам до 24 февраля ( может получим Нобеля за пиар) , мы ,, слили,, всю страну , но не получилось отдать до Львова, никто не виноват.....Перспектива тухлая и не понятная. Многочисленное оружие , поступающее со всего мира никто не видит.
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22.05.2022 12:14 Ответить
Під час чергового вечірнього звернення Зе...
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22.05.2022 01:30 Ответить
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22.05.2022 03:46 Ответить
Все будет УКРАИНА !!!
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22.05.2022 04:16 Ответить
Стуліть йому хто-небудь пельку, бо дістав до печінок.

Вчора проквакало знову, що =перемогою= для тебе буде повернення на стан 24.02.2022 - ЩЕЗНИ, гидота неукраїнська.
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21.05.2022 23:46 Ответить
підписуюсь під кожним словом, мені здається він більш тупорилий ніж Янек був..
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21.05.2022 23:59 Ответить
В нього просто порожнеча в голові, і він не розуміє, що меле. Це, як генератор випадкових слів. Коли йому не написали попередньо текста, то ми чуємо лише беззмістовне белькотіння та мекання. Як отаке можна було обрати зразком держави? Такого сорому ще не було. Правда, був ще януковощь, але він хочаб вмів держати рот на замку, і тому це не кидалось в очі в такій мірі.
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22.05.2022 01:20 Ответить
перепрошую -- не принижуйте проффесора януковоща . он яку страусину ферму держав . це вам не 95 квартал
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22.05.2022 07:19 Ответить
Кому нам?
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21.05.2022 23:50 Ответить
Зеля, як і совок, хоче використати війну щоб вийти з неї без зайвих людей та політичних сил… Не перемогти, а вийти єдиним боневтіком якому немає альтернативи…
Але... вова, ти лайно…
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21.05.2022 23:52 Ответить
***! -- буду номера козырных украинских внедорожников фотать и тут выкладывать.
...за тех, хто в тылу у Зеленского...
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21.05.2022 23:54 Ответить
Світлана Самборська

Обозначились контуры "договориться посередине".

Мы им Крым и Донбасс, они нам пленных Азовцев. Плюс влияние Германии и Франции в вопросе Нобелевской премии мира для Зеленского.

Или мы им Крым, Донбасс, Херсонскую область и Приазовье, они нам - всех пленных, всех гражданских из фильтрационных лагерей, и даже от щедрот путинских всех желающих из числа депортированных на территорию рф. Плюс Нобелевка.

А чтоб гладко прошло, всё будет сделано "по просьбам трудящихся". Митинги, пикеты по всей стране "Зеленский, освободи героев!", "Зеленский, сколько можно мучать героев?!!", "Зеленский, действуй наконец!". Без всяких "не на часі".

Мы это кино видели уже. Оно называлось "Надя Савченко". Помните? Помните, конечно. Еще бы. Вся мощь кремлевской пропаганды из россии и вся мощь кремлевской пропаганды из Украины была задействована. Митинги под АП без стеснения возглавлялись журналистами из российских изданий. Вся пропагандистская машина Коломойского тоже была задействована, потому что это все ослабляло ненавистного Порошенко. И аваковские героические герои требовали от Порошенко срочно отпустить нашу Надю, нашу главную ценность, нашу героическую летчицу Наденьку Савченко. Ведь никакие территории не могут быть важнее наших живых героев! Ну живут там миллионы, так и хрен с ними, о них же не трубили месяцами во все трубы. Помните?

И я помню. Первый месяц я, как все, верила. В середине второго месяца надиной "голодовки" мысль, что так не бывает, начала пробиваться сквозь щедро льющуюся пропаганду. Помещение Нади в предвыборный список Тимошенко включило свет в мороке пиара. Дальше - больше.

Третий месяц "голодовки" превратил все в фарс. А начавшийся шабаш с митингами убрал последние крохи сомнений. Но писать об этом я тогда боялась, честно скажу. Страна пребывала в угаре. Но, когда Надя, приехав, начала работать на Медведчука, я дала себе слово, что как только снова увижу такое же кино, я об этом напишу.

Напишу, несмотря на плевки и проклятия, которые полетят со всех сторон. Я вижу кино, друзья. Кино о тысячах Надь Савченко. Пока только вторая серия, но скоро нам расскажут, что именно им мы всем обязаны, и мы должны. Нам в сотый раз расскажут, как Израиль отдал тысячу террористов за одного пленного солдата. При этом нам предложат отдать за пленных Азовцев не тысячи террористов, а миллионы наших людей, живущих на оккупированных территориях. И память всех тех, кто погиб за то, чтобы Украина была свободной. Вся Украина.

И эту мысль начнут вбивать всей пропагандистской мощью, которой не так давно вбивали "хуже не будет". И то кино, что нам покажут в этот раз, думаю, с лихвой переплюнет и сериал "Надя Савченко - 1" и "Слуга народа - 3". Цена вопроса неизмеримо выше, и, боюсь, предоплата уже внесена.
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21.05.2022 23:54 Ответить
Никто, кроме вас! -- вы это сделали...
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21.05.2022 23:55 Ответить
це інформатаки..
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21.05.2022 23:59 Ответить
сомневаюсь что жизнь азовцев чего то стоит в переговорах государств-они ж не наследные принцы,и героизация их поблекла сдачей в плен,тем более что реально их жизни ничего пока не угрожает (свободе может быть,но не жизни).
Да и реально гарнизон мариуполя не один полк Азов ,а и другие части ВСУ,на которых у пропаганды кремля в принципе претензий особых нет и их скорее всего обменяют .
Так что не пишите новомодных европейских бредней о ценности жизни отдельного человека,когда счет идет на выживаемость народа в целом.
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22.05.2022 00:38 Ответить
Было такое,банил цензор за коменты под Савченко!Цензор на раху работал?Или на цензоре тупые,что даже не заметили развода лохов с Савченко?
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22.05.2022 02:37 Ответить
так ми ж так само спочатку вірили. я сама особисто писала Наді листа в тюрму. і тільки потім проявилася ця вся схема((.
а бутусов що, бутусов виступив як корисний ідіот, він же був за зе.
от він хороший військовий журналіст, але був за зе((
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22.05.2022 07:07 Ответить
так воно все і виглядає((. і навіть нічого нового не придумали((.
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22.05.2022 07:12 Ответить
маскалі щось набундючили в масмедія роблять інформатаку, щоб Україна пішла на поступки маосковії
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21.05.2022 23:57 Ответить
Війна тривала раніше тому що була вигідна Порошенку, а зараз триває тому що вигідна тобі. Коли зупиниш війну, клоун квартальний?
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21.05.2022 23:57 Ответить
і це не перебільшення, і навіть не сарказм. Йому вигідна - з якою в нього шанси переобратися навіть в першому турі за 50%. Бо вся опозиція не має права голосу в ЗМІ (а в нього є все) - ну, такі природні умови війни...
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22.05.2022 00:03 Ответить
Глупый вопрос до клоуна,что оно может остановить,разве договорняк "посредине"...
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22.05.2022 00:18 Ответить
Сохранить лицо Гитлеру, или Кто виновник Холокоста? (колонка редактора)

На фоне сегодняшних новостей подумал: а ведь Вторую мировую войну можно было остановить еще в ноябре 1941 года. И все могло быть по-другому.

Тогда, в ноябре 1941 года, нацистские танки стояли в 30 километрах от Москвы. Немецкие самолеты бомбили Лондон, а подводные лодки топили вражеские авианосцы. В Берлине готовили высадку на Британских островах. Миллионы людей страдали, тысячи умирали каждый день.

Мир во всем мире, жизни миллионов людей были в руках одного человека - президента США Франклина Рузвельта. Он запросто мог уговорить этих двух упрямцев - Черчилля и Сталина - согласиться на предложение закончить это двухлетнее бессмысленное кровопролитие.

Войну можно было закончить очень быстро. Мирный план тоже мог состоять из четырех шагов. Дания, Бельгия, Голландия, Норвегия, Польша, Чехия, Югославия, Греция становятся частью Германии. Крым - немецкий, Транснистрия - румынская. Остальная Украина, Беларусь и территория от Смоленска до Москвы получают особый статус. Половина Франции уходит к Германии, вторая - тоже «особый статус».

Тогда все могло закончиться очень просто. Посадить Гитлера за стол переговоров - и сразу мир во всем мире.

Но увы. Глупый, бесчеловечный и недальновидный Рузвельт вместо этого зачем-то начал разжигать и раздувать. Сначала поставлял в СССР и Великобританию летальное оружие по ленд-лизу, а затем и свою страну в войну с Германией втянул.

А так, если подумать: если бы Рузвельт тогда проявил настойчивость, не дал оружия, если бы остановил войну и сохранил лицо Гитлеру - то английские и американские солдаты наверняка не погибали бы в африканских песках и на пляжах Нормандии.

Более того, можно даже подумать, что не было вы всех ужасов 1942-1945 годов. Не было бы блокадного Ленинграда, сражения под Сталинградом и на Курской дуге. Не было бы челночных бомбардировок Германии и обстрелов Лондона баллистическими ракетами.

Не было бы и «окончательного решения еврейского вопроса». Евреи-беженцы спокойно вернулись бы в Германию, Польшу, Украину, Беларусь и жили мирной жизнью. Не было бы Освенцима и Майданека.

Вот и делайте теперь выводы, кто на самом деле виновник Холокоста.



Жаль, я не могу перевести всю эту феерическую чушь на итальянский язык. Думаю, Марио Драги, Сильвио Берлускони и прочие нынешние «умиротворцы» прочитали бы это все с особым удовольствием.



А что касается «сохранить лицо путину» - я не понимаю, о чем вообще разговор. Нельзя сохранить то, что давно потеряно.

Автор - Сергей Дибров, заместитель главного редактора «Думской»
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21.05.2022 23:59 Ответить
про Рузвельта может быть и правда,но сместили действие на несколько лет вперед-войну начали разжигать до 1939 года,а приблизительно с 1933 ,взращивая американскими кредитами сначала фашистскую Германию,одновременно начав строить в СССР около 500 предприятий (за деньги) за первую-вторую пятилетку и помогая СССР к 1938 году стать второй экономикой мира ,обогнав Британию и Германию .Ну а потом запутав в событиях (мюнхенский сговор и пакт молотова-риббентропа) стравили.
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22.05.2022 00:46 Ответить
мерзавцы *****! теперь я понял зачем мерзкие американцы в 1990 году открыли первый Макдональдс в Маскве!

про "вторую экономику мира" в 1938 поржал, спасибо! теперь будет пара к "второй армии мира"
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22.05.2022 02:31 Ответить
Ты шо потц или кажешься? Где ты это нарыл?
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22.05.2022 07:42 Ответить
зеленський вважає перемогою вихід на 24.02
https://www.youtube.com/watch?v=cLTdJeNV2W4
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22.05.2022 00:00 Ответить
Подходим к кульминации. Главное нынче - не в Киеве, даже не в Мариуполе. Главное решается на Донбассе. В отчаянных боях за ранее просто неизвестные нам городки вроде Барвенково, Врубовка, Горское.

Враг все еще не выдохся.Он продолжает лезть вперед, пытаясь разрезать нашу оборону на Лисичанском выступе на отдельные куски. И огромные потери, которые он несет, как было при попытке переправы орков под Белогоровкой, его не волнуют" , об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков.

"Уже понятно, что заявленную задачу выхода на границы Луганской и Донецкой областей без введения в бой серьезных дополнительных сил агрессор не решит (а где их взять?). Но перелом в этом многое решающем сражении за Донбасс пока не наступил.

Наступление рашистов почти захлебнулось, но именно что почти. НАТО-вское вооружение уже используется во многих боях, но именно что во многих, но пока не во всех. Контрнаступление под Харьковом развивается успешно, но до выхода под Изюм, в тыл врагу, еще далеко.

Весы войны колеблются, а противостояние стало асимметрично позиционным: наши под Харьковом вышли на госграницу, рашисты близки к полному взятию Мариуполя и формированию коридора в Крым. А в это время у нас в тылу явным образом начинает проявляться слабость и неэффективность гражданской власти.

Топливный кризис - неопровержимое свидетельство того, что Кабмин не соответствует задачам военного времени, он явное слабое звено нашей обороны. А еще на Западе, в частности, в Сенате США, заговорили, что главным препятствием для нашей победы может стать приснопамятная украинская коррупция.

Которая в первые месяцы войны с перепугу притихла, но есть опасения, что могут вновь развернуться всякие схемы, в частности, с расходованием средств, выделяемых на поддержку нашей экономики. А продовольственная тема - это вообще потенциальное коррупционное поле чудес.

Приведу обратный пример. Сейчас улицы в Киеве вместе с полицией патрулирует тероборона - такие жесткие хлопцы с оружием. С которыми не особо договоришься. И представляете, уличная преступность в столице практически исчезла!

Я к тому, что можно свести к минимуму и коррупцию. А также решить задачи с поставками в Украину всего необходимого, ведь мир реально готов нам помогать. Но для этого гражданской власти необходимы желание, понимание и воля. Такие, какие сейчас демонстрируют наши военные", завершает политолог.
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22.05.2022 00:01 Ответить
здається, цей блог Кочеткова був тут днів зо 5 тому.
Застаріло
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22.05.2022 00:06 Ответить
ага, ось воно: "" - від 19.05.22 10:15
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22.05.2022 00:10 Ответить
То что зебилы воруют во время войны уже засторiло?
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22.05.2022 00:38 Ответить
Крекс-пекс-фекс!
Вуаля!
На арені з'явився ФСБшний під#р корткіх aka "боцман" і в повітрі одразу запахло чимось неймовірно зеленим/гидким. Схоже гундосому боневтіку і його ****** з ОПУ дуже не подобається, що ситуація з "визволенням" Азовців в рашистський полон, сприймається суспільством геть не у тому ключі, якому б їм хотілось. А тому"боцмана" виволокли з наркопритона, відмили, прокапали і тепер"ветеран Азова"буде розповідати хом'ячкам правдиву правдоньку і паралельно атакувати та хейтити всіх, хто висловлює думку, що не співпадає з"лінією партії".
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22.05.2022 00:04 Ответить
Чувак у тебе з головою, як взагалі?
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22.05.2022 00:19 Ответить
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22.05.2022 01:12 Ответить
Зеленський просрав оборону, це факт
За місяці до війни розказував що це все брехня, яка шкодить економіці

Зараз він плаче в Бучі. Актор середньої руки

Він будував дороги, бо війна все спише. Я впевнений, що не все так просто з оп і зе

Але 73% сліпі і вибрали це чмо
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22.05.2022 00:07 Ответить
Не сліпі, бо за тридцять років вже знали ціну Петям, юлям, вітям і іншим, результати діяльності яких одна з найбідніших країн Європи, мільйони заробітчан, ніяка медицина, жалюгідні зарплати на фоні зарплат в декілька сот тисяч у аристократії. Тому і проголосували. Не люди винні що їм вчергове збрехали
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22.05.2022 00:15 Ответить
ти бач як російський мережевий гельмінтарій подорвало? Захищають кротівню на Банковій до останньої краплі крові. І що цікаво, що русскт'ім виродкам, як і вам заважає той саме Петя...
Ніколи пітушиний угол не був таким жалюгідним як при младоригу ЗЕ -"Трохи наробили біди" разом,але кекати то святе.
Буча - покуй
Херсон - проїбали
Пального - нема
Зато Боневтік
Зеленський,дай наказ кугутам на кшталт провести спец операцію в Бєлгороді!
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22.05.2022 00:30 Ответить
не песди кацап никто их тех кто проголосвал даже не думал о цене все тупые по приколу или по тупости проголосовали за зеленое кремлевское чмо
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22.05.2022 00:39 Ответить
да-да! знову порох насрав в штани??? бо мізки у вас засраті кацапами остаточно! і це не лікується! найбідніша країна Європи, дякуючи таким довбням як ви! бо , після розвитку при ющенку обовязково виберете яника, після пороха - яника -2, тільки ще тупішого!
п.с. при Пороху ви невідчуваючи війни купували машини, їздили на курорти і будували-ремонтували будинки, як і при ющенку, але дебілам захотілося всього і зразу! і бажано нашару! ТЕПЕР ЖЕРІТЕ!
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22.05.2022 00:39 Ответить
"развитие " при Ющенко было только изза хорошей рыночной коньюнктуры для сырьевых продуктов и запуском в страну спекулятивного капитала (если помните доллар упал до 4.65 с 5.2-вот это и было тем притоком).
Могу еще напомнить "удачную"газовую войну с РФ-которую бджоляр то начал ,а потом струхнул под нажимом своих западных "друзей"
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22.05.2022 01:00 Ответить
при Ющенку була світова фінансова криза 2008-2009. і насєлєніє взвило. а ющенку просто не пощастило. при тому, що у нього навіть в парламенті не було більшості, а юлька вела знову ж таки політику, вигідну коломойші. так що не бреши ото.
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22.05.2022 07:11 Ответить
БРЕШЕ!!!
Я, сьогодні слухав його інтерв'ю.
Він до сіх пір вважає, що повернення до "кордонів" 23 лютого 2022 буде "ВЕЛИКОЮ ПЕРЕМОГОЮ"!!!
На якої можна зупинитися.
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22.05.2022 00:07 Ответить
А в термін 'нам' входять Лєщєнко і інші, чи тільки чоловіки і жінки з простого люду?
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22.05.2022 00:10 Ответить
що його жаліти? такий самий дешевий клоун як і зєля!!! вдало якось на роботу запізнюється!
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22.05.2022 00:42 Ответить
Для начала уволь Ермака , Верещук, Гетьманцева,. Баканова поменяй, тогда можно говорить о Победе . А с этими вредителями , Украина, может поиграть
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22.05.2022 00:13 Ответить
і демченка.
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22.05.2022 00:25 Ответить
І зеленського
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22.05.2022 01:41 Ответить
достаточно поменять одну зеленую крысу и остальные гниды отпадут сами
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22.05.2022 00:41 Ответить
Я повністю прочитала інтерв'ю родини Зеленських газеті "Факти".
У Зеленського дуже своєрідна манера говорити, це словесний потік, який збиває з ніг. З того, що ніби точно можна сказати, він і далі наполягає на переговорах з путіним, ця ідея фікс нікуди не поділася.
В усьому іншому - нічого не зрозуміло.

По фб носять ніби-то його цитату про "жадібність". Я не скажу, що ця фраза вирвана з контексту, ні. Там контекст такий, що можна вирвати і тлумачити як завгодно кожну фразу. І все одно не буде впевненості, що сам автор зрозумів, що він хотів сказати.
Тому я пропоную більше слухати військових, і менше усіх інших. Бо бачу, люди знову почали нервувати.

Для прикладу, перша-ліпша цитата з цього інтерв'ю, там де випадково пальцем тицьнула. Я вчергове перехрестилася: яке щастя, що обороною країни зайнялися інші люди, а не ось це от.
"Реальність - це сьогодні, зараз і тут. Тому вирішувати питання щодо обміну, деокупації і миру, зупинення війни - ось і вся адженда. А вона така і була спочатку, але не така конкретна. Не було конкретики в результатах поточної війни. Сьогодні, коли є та чи інша конкретика, ми розуміємо ті чи інші загрози, ризики, скільки людей там-тут, від нас багато речей залежить, але багато речей залежить від Росії. Не говорячи з ними, ми повинні тоді констатувати той результат, в якому перебуваємо. Ось дійшли сюди, ну і стоїмо, чекаємо або стріляємо. Завтра нас, наприклад, артилерією накрили - відступили. Післязавтра - пішли знов вперед."

https://spektrnews.in.ua/news/yake-schastya-scho-oboronoyu-kra-ni-zaynyalisya-nsh-lyudi-a-ne---tamara-gor-ha-zernya/133249 Тамара Горіха Зерня
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22.05.2022 00:16 Ответить
какая разница . что наступать бежать . что атступать бежать ---- ВОВУ БЕЗ СУФЛЕРА В ТЕЛЕВИЗОРЕ ПОКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ . КАК ОН В КВАРТАЛЕ ВЫСТУПАЛ НЕПОНЯТНО . ТОЧНО НАПИСАЛИ ВО РТУ РАБОТАЕТ ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ СЛОВ --- НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО ПОДГОТОВИТЬ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ШОБ ЛЮДИ ПОНИМАЛИ О ЧЕМ ГОВОРИТ НАШ ВЕРХОВНЫЙ И ПРО ПОМОЩЬ ОТ КАЛОМОЙСКОГО ВОВА НИ ГУГУ . А 155 ЯРДОВ ГРН НАМ БЫ НЕ ПОМЕШАЛИ ДЛЯ ОБОРОНЫ
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22.05.2022 07:32 Ответить
"За двома зайцями"
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22.05.2022 10:06 Ответить
Який сценарій підсунули, те і зіграв.
В одному не зберхав : "Великі зміни цінностей точно не відбулися ". Малоросом був, малоросом залишився.

Зеленський вважає перемогою вихід на 24.02 | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=cLTdJeNV2W4
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22.05.2022 00:22 Ответить
Що значить не бути жадібними? Це наша земля, і наші люди гинуть. Знову заморозити конфлікт, щоб рашечка ще краще підготувалася, ми вже дали їм 8 років, щоб вони могли нас з усіх боків затиснути і що?
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22.05.2022 00:27 Ответить
Та нехай хоч вважає свою тещу дівчинкою, а наша армія і народ на півдорозі до перемоги, тобто до останнього орка на нашій українській землі, не зупиниться. І весь світ разом з нами.
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22.05.2022 00:36 Ответить
Война продолжается.
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22.05.2022 01:30 Ответить
Це тактична перемога. А є ще і стратегічна.
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22.05.2022 07:24 Ответить
А шо там 120 " Архитекторов" приглашённые в Бучу о этом думают?
Ежедневно только о стройках и разговоры,осваивании денег.
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22.05.2022 07:28 Ответить
чи в нас вже піночети повивелися?
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22.05.2022 07:58 Ответить
Он шизофреник? Вчера одно говорит, сегодня другое. Или буба обосрался после прочтения коментариев?
Запишите ему на лбу, что за все разрушения и смерти с 24 февраля он виноват на 99%. С 19 по 22 год он там виноват на 70%
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22.05.2022 08:21 Ответить
Прочитал все комменты. Если война закончится на позициях 23 февраля - вся Зе команда срочно пойдёт за кораблем. Также прийдется долго рассказывать о ,, сливе,, страны в начале войны. Тат же долго объяснять почему Зе команда не понимает , что война - это ,, око за око ,, а не вылизывание жопы Путлеру и поощрение убийства наших граждан - как в АТО так и сейчас , на обстрелы из градов из раши - он ждёт любовных встреч. В интервью и в деле должен говорить о том , что будут на территории России гореть заводы, ЖД узлы, нефтебазы и гибнуть население. Он до сих пор не понимает , что он не в ,,95 квартале,, , что он Президент. Пока он ,, играет,, пиарится. Как не прискорбно , но продавец шаурмы остаётся продавцом шаурмы , клоун клоуном, ну и конечно ,, сын Коломойского,, останется клоуном. Если фонды, помощь, Ленд Лиз будут без внешнего управления - процентов 50 с@издят точно.
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22.05.2022 08:25 Ответить
Цензор, пиши вначале: "Зеленский....", а потом заголовок статьи, чтобы дальше не тратил время на прочтение заголовка после "Зеленский..."
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22.05.2022 09:47 Ответить
 
 