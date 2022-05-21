Война продолжается, и нам нужно сражаться до победы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 21 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы государства.

"Война продолжается. Она не закончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти к победе.

Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет.

Каждый день украинцы гибнут за нашу независимость. Каждый и каждая из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Тем, чем могут. Так, как могут", - отметил Зеленский.