На 22 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 22 травня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайті "Укрзалізниці".

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 22 травня:



16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

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