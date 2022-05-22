На 22 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 22 травня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайті "Укрзалізниці".
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 22 травня:
16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.
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