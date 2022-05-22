57 осіб евакуювали за суботу з Луганської області, - Гайдай
За суботу із населених пунктів Луганської області було евакуйовано 57 людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"57 людей евакуювали 21 травня з Луганщини, для нас важливе кожне врятоване життя. У Сєверодонецьку, Лисичанську, Білогорівці зараз дуже гаряче. Обстріли не припиняються навіть на годину. Росіяни застосовують артилерію вдень і вночі. Для нас важливе кожне життя із 57 врятованих із цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", - написав Гайдай.
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