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57 осіб евакуювали за суботу з Луганської області, - Гайдай

евакуація

За суботу із населених пунктів Луганської області було евакуйовано 57 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"57 людей евакуювали 21 травня з Луганщини, для нас важливе кожне врятоване життя. У Сєверодонецьку, Лисичанську, Білогорівці зараз дуже гаряче. Обстріли не припиняються навіть на годину. Росіяни застосовують артилерію вдень і вночі. Для нас важливе кожне життя із 57 врятованих із цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", - написав Гайдай.

Також читайте: На 22 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Автор: 

евакуація (2305) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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