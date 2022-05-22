Харків очищено від вибухонебезпечних предметів на 90%, але загроза залишається, - ДСНС

Харків переважно очищений від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив начальник групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України Ігор Овчарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Харків нашим підрозділом ДСНС на 90% (це на мою думку) вичищений від вибухонебезпечних предметів, від цих залишків, тому місто майже безпечне. Але знову ж таки залишається загроза, бо йдуть обстріли по краю міста. Навіть сьогодні, коли ми працювали, були обстріли на Північній Салтівці та Великій Данилівці", - сказав Овчарук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у Харкові було багато випадків, коли знаходили боєприпаси, що не розірвалися, на самому початку було багато бойових касетних елементів від систем залп вогню типу "Смерч" і "Ураган".

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Овчарук не вказав, скільки знадобиться часу для розмінування всього регіону. Він зазначив, що окупанти, відступаючи, мінують дороги, проїзди, лісосмуги тощо. Його підрозділ при розмінуванні нещодавно звільнених територій стикався і з випадками дистанційного мінування (зокрема, у Кутузівці та Руській Лозовій).