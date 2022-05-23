Зеленський нагородив 194 військовослужбовців, 44 з них посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 194 військовослужбовців Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Підписав указ про нагородження наших військових. 194 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44 – посмертно. Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб усі покоління нашого народу могли жити вільно й обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям", - сказав Президент.

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