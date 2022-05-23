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Джонсон обіцяє "подвоїти зусилля" в наданні гуманітарної допомоги Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон "подвоїть зусилля, щоб забезпечити Україну життєво важливими продуктами харчування та гуманітарною допомогою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Офісу Джонсона

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон розповів про "підлу" російську блокаду ключового портового міста Одеси.

Прем'єр-міністр пообіцяв працювати над тим, щоб "забезпечити, щоб країна могла здійснювати експорт у решту світу".

"Лідери погодилися з тим, що міжнародна спільнота має залишатися єдиною у своєму засудженні варварства Путіна", - ідеться в заяві.

На думку Джонсона, "кожна країна зобов’язана допомагати Україні в її боротьбі за свободу як зараз, так і в довгостроковій перспективі".

Він вкотре запевнив, що британський народ повністю підтримує народ України.

Джонсон також "висловив глибоку надію на те, що вони (британці. – Ред.) разом з народом України зможуть незабаром повернутися до нормального життя".

Читайте: Провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального, - Зеленський

Автор: 

гуманітарна допомога (989) Джонсон Борис (582)


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Британцям чергове дякую!
Обрали ж зебені дякулу...
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23.05.2022 08:13 Відповісти
жаль что все разворовывают
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23.05.2022 08:19 Відповісти
 
 