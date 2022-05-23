На 23 травня призначено додатковий евакуаційний потяг з Донеччини, - "Укрзалізниця"

23 травня евакуаційний поїзд вивезе людей із Покровська Донецької області до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

Потяг поїде за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Відправлення із Покровська заплановане на 16:30.

Повідомляється, що час відправлення може змінитися.

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