На 23 травня призначено додатковий евакуаційний потяг з Донеччини, - "Укрзалізниця"
23 травня евакуаційний поїзд вивезе людей із Покровська Донецької області до Львова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".
Потяг поїде за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Відправлення із Покровська заплановане на 16:30.
Повідомляється, що час відправлення може змінитися.
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