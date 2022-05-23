Зеленський бере участь у Всесвітньому економічному форумі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський бере участь у Всесвітньому економічному форумі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі