Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Президент України Володимир Зеленський та інші українські політики візьмуть участь у Всесвітньому економіному форумі в Давосі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що Зеленський вистіпить у віртуальному форматі у день відкриття форуму 23 травня.
Інші українські політики приїдуть особисто та візьмуть участь у дискусіях.
Зокрема, повідомляється про приїзд віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова та мера Києва Віталія Кличка.
Все по путински,это сдача Херсона,окружение Мареуполя,и корид в Крым,все что хотел ***** то он и получил.
Шашлычков поел на 9 мая?
ЭТО ЖЕ НАДО БЫТЬ ТАКИМ ИДИОТОМ !!!
вся логистика разрушена , проблема с материалами, женщины уехали - А ЭТА ЦУКА НАЛОГИ СОБРАЛАСЬ ПОВЫШАТЬ . Спасибо бы сказал украинцам, шо хоть зарплату ему платят
ЧТОБЫ ПОШЛИ ДЕНЬГИ , надо резко снизить налоги . Это золотое правило бизнеса !!!
1) перестати красти те, що є.
2) перестати красти міжнародну допомогу.
3) вигнати гетьманцева.
4) відняти у коломойського всЕ, що він украв
Але для зеленої шобли,на чолі з ************,Коломойський дорожче не тільки за ленд ліз,а і за всю Україну.
Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)
https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
Macron's international press secretary says that the president has
a) never asked Zelensky for concessions
b) never discussed anything with Putin without consulting Zelensky first
c) always said it was up to Ukraine to decide the terms of its negotiations with Russia
переклад
Президент Макрон
1) ніколи не просив Зеленського йти на поступки [Московії];
2) ніколи нічого не обговорював з Путіном, не проконсультувавшись з Зеленським;
3) завжди казав, що Україна сама має вирішувати умови своїх перемовини з Московією
це все що треба знати про зміну яневтика
всіх кого зза лохматого рижого непритомного підараса вже не буде з нами? - це к йому - лохматому рижому підарасу-сенатору полу.
з вже притомноґо підараса робите *****
Не бажає Володя розповісти на форумі, як можна примудритися мати гроші, які їм залишили "бариги" золото-валютних резервів 27 мільярдів доларів США і 170 мільярдів гривень у казні і все просрати, закатати в асфальт і не виготовити з готових проектів пару дивізіонів ракет, щоб захистити Одесу, Миколаїв і простих людей в містах, збиваючи ворожі ракети? Але воно шахрай так шахрай світового масштабу, свою здачу територій і просирання грошей та не виготовлення ракет відволікло увагу всіх баранів на США, що мов вони не закрили небо і не дають нам зброю. Дякую баранам 73%. З вами точно нічого тут будувати, ви просто барани і ваші подруги - крашені овечки. У менне все. Починайте кричати, волати, називати ким завгодно. Вам трішки полегшає від цього, але ситуацію не виправите від слова - Ніколи.
бо кловани ********* все до чого руки дотягнуться...
але все можна було б зробити в одному пакеті - хто за те шоб надати Україні поміч і сенатора Пола призначити відповідальним за куди і шо йде?