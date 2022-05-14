УКР
Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Президент України Володимир Зеленський та інші українські політики візьмуть участь у Всесвітньому економіному форумі в Давосі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Зеленський вистіпить у віртуальному форматі у день відкриття форуму 23 травня.

Інші українські політики приїдуть особисто та візьмуть участь у дискусіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всесвітній економічний форум у Давосі заморозив всі відносини з російськими організаціями

Зокрема, повідомляється про приїзд віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова та мера Києва Віталія Кличка.

Всесвітній економічний форум (33) Давос (238) Зеленський Володимир (25558)
+10
Поділиться досвідом як тирити бабло.
14.05.2022 08:58 Відповісти
+8
Тількі з початку відгонить гетьманцева і марченко від украінськой єкономіці
14.05.2022 09:04 Відповісти
+7
Всех учу на Цензоре - если курицу ободрать , она перестанет нести яйца.
ЧТОБЫ ПОШЛИ ДЕНЬГИ , надо резко снизить налоги . Это золотое правило бизнеса !!!
14.05.2022 09:15 Відповісти
А ще нацист та наркоман- усе по соловйову.
14.05.2022 09:40 Відповісти
Что тебе не так?ЗЕлебобик.
Все по путински,это сдача Херсона,окружение Мареуполя,и корид в Крым,все что хотел ***** то он и получил.
Шашлычков поел на 9 мая?
14.05.2022 11:34 Відповісти
Ховайся в жито! (с)
14.05.2022 08:59 Відповісти
Головне гасло перемоги -"Не стріляти"!!!)))
14.05.2022 09:03 Відповісти
Кто читал его высер «Серед них можуть бути значне підвищення податків та різке скорочення видатків, додав міністр.Джерело:
ЭТО ЖЕ НАДО БЫТЬ ТАКИМ ИДИОТОМ !!!

вся логистика разрушена , проблема с материалами, женщины уехали - А ЭТА ЦУКА НАЛОГИ СОБРАЛАСЬ ПОВЫШАТЬ . Спасибо бы сказал украинцам, шо хоть зарплату ему платят
14.05.2022 09:07 Відповісти
Не тупи...А звідки брати бабло на армію , для бюджетників, на пенсії і т.д.!?
14.05.2022 09:10 Відповісти
як це звідки?? підказую:

1) перестати красти те, що є.
2) перестати красти міжнародну допомогу.
3) вигнати гетьманцева.
4) відняти у коломойського всЕ, що він украв
14.05.2022 09:19 Відповісти
5) віддати Коломойського нашим союзникам (США).Це буде проявом вдячності за ленд ліз.
Але для зеленої шобли,на чолі з ************,Коломойський дорожче не тільки за ленд ліз,а і за всю Україну.
показати весь коментар
14.05.2022 09:39 Відповісти
)))) А чого не гЕтьманцев? Він би розказав як потрібно змушувати нафтобази встановлювати gps точки ,щоб окупантам було легше знищувати їх. Або як блокувати виділення коштів на армію в час війни, кажучи що популізм. Або як правильно знищувати середній бізнес податками і простих людей обкладаючи їх податками на все, включаючи городи. Тільки в мене одного питання,чому він досі не засуджений за роботу на окупантів?
14.05.2022 09:08 Відповісти
Рекомендую форумчанам , а заодно и зеленскому с его ОПОЙ послушать реальных бизнесменов, а не горе теоретиков типа гетьманцева и марченко

Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY

14.05.2022 09:13 Відповісти
Офіційна реакція Франції

Macron's international press secretary says that the president has
a) never asked Zelensky for concessions
b) never discussed anything with Putin without consulting Zelensky first
c) always said it was up to Ukraine to decide the terms of its negotiations with Russia

переклад

Президент Макрон
1) ніколи не просив Зеленського йти на поступки [Московії];
2) ніколи нічого не обговорював з Путіном, не проконсультувавшись з Зеленським;
3) завжди казав, що Україна сама має вирішувати умови своїх перемовини з Московією

це все що треба знати про зміну яневтика
14.05.2022 09:23 Відповісти
Дуже доречна описка.Це дійсно "яневтик",а не "яневтік",бо воно ні в що не "втикає".Просто читає тексти,написані під диктовку Єрмака.
14.05.2022 09:45 Відповісти
Його тільки там не вистачало. Там такого ідіота ще не слухали.
14.05.2022 09:23 Відповісти
зе-лошара розповість на форумі, як йому вдалося за півроку правління державою зробити зі зростаючої економіки - стрімко падаючу, як із дуже прибуткових держкомпаній - банкрутів, як вкрасти 100 млрд і вивести ці гроші в офшори.
14.05.2022 09:27 Відповісти
і тут Остапа понесло
14.05.2022 09:28 Відповісти
Ще один факт, що підтверджує суб'єктність України. І не подобатися це може лише москалям та іншим ворогам України.
14.05.2022 09:44 Відповісти
ніколи не думав, шо матюкну сенатора... - матюкну.
всіх кого зза лохматого рижого непритомного підараса вже не буде з нами? - це к йому - лохматому рижому підарасу-сенатору полу.
14.05.2022 09:47 Відповісти
упс - буба ще і економіст?
з вже притомноґо підараса робите *****
14.05.2022 09:51 Відповісти
Цікаво, буде розповідати Володя про успіхи російських агентів за допомогою всього одного фільма про Голобородьку і спецгрупи підтримки "95 квартал"? Як правильно використовувати раніше підготовлених для розвалу держави ще при Віті Овощі групи: медведчука, татарова,портнова,демченка, єрмака, подоляка та інших, підсилених абхазькими сепаратистами у вигляді мамамії і "грузинських ворів у закон" спецагентів та ще одної секти "УПЦ МП"? Як увійти в довіру гундосячи патріотичні лозунги, а фактично понаставляти на всі посади малоросів і агентів ГРУ для захоплення чи здачі тереиторій. Бо у Пуйла і не було ціллю захопити всю територію України, бо їх дика раша все це зразу не переварить, здохне від запору. Тому вони взяли від Володі те, про що догмовилися в Омпані - Сухопутний коридор до Криму і раніше захоплених територій Донецької і Луганської областей не для їх спасінні і розвитку, па для створення плацдарму для наступного нападу через який час відпочинку. Разом з цим завданням окуповані два моря Азовське і Чорне, точніше ми повністю відразані від моря і не являємося морською державою. Всі порти і бази відпочинку будуть на московії і вся шушера 73% буде туди їхати відпочивати і поступово здавакти решту територій. У цій спецоперації не Володя із міста Криворого Рога винен, не дєрмак, батя якого до цього часу служить в ГРУ, не татаров, який і не припиняв служити режиму Овоща "донбас порожняк не гонить", вони такими були, це все зробили тупі барани 73% і сьогодні вони виправдовують свій тупізм новим слоганом, "що якби був Порошенко, то він давно злив би всю Україну". Так себе виправдали зелені барани, частина пішли в армію не для захисту, а для заробітку, бо вся економіка стоїть і не працює, а ті більш-менш крутіші заховалися в Європі, витрачаючи гроші, які заробити тут, голячи баранів.
Не бажає Володя розповісти на форумі, як можна примудритися мати гроші, які їм залишили "бариги" золото-валютних резервів 27 мільярдів доларів США і 170 мільярдів гривень у казні і все просрати, закатати в асфальт і не виготовити з готових проектів пару дивізіонів ракет, щоб захистити Одесу, Миколаїв і простих людей в містах, збиваючи ворожі ракети? Але воно шахрай так шахрай світового масштабу, свою здачу територій і просирання грошей та не виготовлення ракет відволікло увагу всіх баранів на США, що мов вони не закрили небо і не дають нам зброю. Дякую баранам 73%. З вами точно нічого тут будувати, ви просто барани і ваші подруги - крашені овечки. У менне все. Починайте кричати, волати, називати ким завгодно. Вам трішки полегшає від цього, але ситуацію не виправите від слова - Ніколи.
14.05.2022 09:56 Відповісти
Перепрошую, я не сильно качнув зеленого човна, нікого не стошнило? Чи це не на часі? Можна підіждать пока зіллють все?
14.05.2022 10:06 Відповісти
я теж за те шо б був нагляд за всім шо надаєтья Україні,
бо кловани ********* все до чого руки дотягнуться...
але все можна було б зробити в одному пакеті - хто за те шоб надати Україні поміч і сенатора Пола призначити відповідальним за куди і шо йде?
14.05.2022 10:28 Відповісти
Я навіть не знаю що гірше - Зеленський чи Світовий Економічний Форум…
14.05.2022 10:39 Відповісти
Хай візьме на форум зразки асфальту з цінниками, бо всі інші досягнення країни - не завдяки його команді ненажерних дилетантів, а всупереч.
14.05.2022 10:49 Відповісти
а на Більдербергському клубі, ще не збирається виступати?
14.05.2022 12:05 Відповісти
Каждый бизнесмєн Мира даст ЗелеМойским ярд долярів и долар стане 2 гривні в Україні...
23.05.2022 13:03 Відповісти
 
 