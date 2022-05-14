Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Президент України Володимир Зеленський та інші українські політики візьмуть участь у Всесвітньому економіному форумі в Давосі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Зеленський вистіпить у віртуальному форматі у день відкриття форуму 23 травня.

Інші українські політики приїдуть особисто та візьмуть участь у дискусіях.

Зокрема, повідомляється про приїзд віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова та мера Києва Віталія Кличка.