Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские политики примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Зеленский выступит в виртуальном формате в день открытия форума 23 мая.

Остальные украинские политики приедут лично и примут участие в дискуссиях.

В частности, сообщается о приезде вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и мэра Киева Виталия Кличко.