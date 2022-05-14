Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские политики примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Зеленский выступит в виртуальном формате в день открытия форума 23 мая.
Остальные украинские политики приедут лично и примут участие в дискуссиях.
В частности, сообщается о приезде вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и мэра Киева Виталия Кличко.
