Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации, – Зеленский

Украина никогда не признает Крым частью России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму. Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России", - сказал Зеленский.

По его словам, "наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда. Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопросы Крыма в течение десяти лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос".

Зеленский также, по его словам, не готов говорить об "автономии" т.н. ДНР и ЛНР. "Они разрушили часть (Донбасса. – Ред.), которую мы контролировали. Сейчас они их признали отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Они их обособили", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном признании Украиной "автономий" на в Донбассе.

"Перед тем, как говорить о форматах этих территорий, нельзя было убить десятки тысяч человек. Мы никогда не признаем их автономии", - сказал президент.