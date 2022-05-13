Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации, – Зеленский
Украина никогда не признает Крым частью России.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.
"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму. Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России", - сказал Зеленский.
По его словам, "наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда. Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопросы Крыма в течение десяти лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос".
Зеленский также, по его словам, не готов говорить об "автономии" т.н. ДНР и ЛНР. "Они разрушили часть (Донбасса. – Ред.), которую мы контролировали. Сейчас они их признали отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Они их обособили", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном признании Украиной "автономий" на в Донбассе.
"Перед тем, как говорить о форматах этих территорий, нельзя было убить десятки тысяч человек. Мы никогда не признаем их автономии", - сказал президент.
Ми повинні звільнити Крим , пока нам допомагають, - говори так і оставайся.
Наводите порядок на Банковой.
Ребята на фронте молодцы, но от базаров о договорняках с убийцей гавнецом-то пованивает.
Украинское общество требует деоккупации!
Отже...потрібно домагатися розвалу мордору та знищення *****.
а Херсонскую не прое***те??? а пол Запорожской???
слова - правильные !!! Крым - Украина... но и про остальную растерзанную не забывай!!
Азов в Марике ждет... не слов, а освобождения...
Россия"
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
Зрозуміли, Литва і інші? Це не терорист світового масштабу, а президент, according to Zelensky.
За що бідній Україні така кара?...
Да это будет не просто, но это стало возможным и от нас зависит превращение этой возможности в реальность. И упустить этот шанс нам категорически нельзя. По той простой причине, что это вопрос прежде всего нашего выживания. Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков. Реальность такова, что если мы их не уничтожим, то они, рано или поздно, уничтожат нас. И мы должны это сделать, а не перекладывать проблему на плечи собственных детей или внуков.
И если до 24-го февраля ещё можно было как то оправдывать и более-менее рационально интерпретировать стремление преЗЕдента и его ОПы к так называемым "мирным" переговорам, то сейчас это выглядит уже как не прикрытая поддержка и одобрение мокшанского геноцида. Ну не получилось это у них сейчас, отложат на потом...
Вот на это "потом" и заточены "мирные" переговоры ОПы. А то с какой настойчивостью нам "вливают в уши" это дерьмо, настораживает и возмущает. Пора с этими "миротворцами" что то делать, пока не поздно...
будь-які розмови про "Крим не на часі" є, фактично, визнання того, що Україна, в особі її Президента, Крим повертати не збирається - а натомість, по факту, хоче віддати його Росії просто "заговоривши "тему" під вислови "не визнаємо окупації" і т.д.
Вова, є Конституція України і згідно Конституції України, обов'язок кожного громадянина - захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Тим більше, обов'язок відстоювати та захищати суверенітет та територіальну цілісність України - Президента України, Гаранта Конституції України. А ти, своїми діями та заявами просто на Конституцію випорожнюєшся.
Тому, коли до тебе прийдуть громадяни - виконувати свій конституційний обов'язок, їм буде дуже просто пояснити світові - чому вони прийшли саме до тебе та до твоєї зе-шобли, і чому, в разі чого, ти опинишся там, де опинишся. І союзники України - лише підтримають такий розвиток подій, якщо не словом, то ділом - точно. Бо на карту поставлені не лише існування України, її суверенітет чи територіальна цілісність, чи життя, здоров'я, честь та гідність її громадян. На карту поставлений порядок у світі й авторитет провідних країн цього світу, його ціннісна основа, принципи, і згідно цих принципів, зло, уособленням котрого виступає зараз Росія - має бути покараним.
Будь-які компроміси, будь-яке загравання, будь-які дії, заяви на користь терористів та військових злочинців, уособленням котрих зараз є Російська Федерація, зроблять терористом та військовим злочинцем тебе самого, з відповідними наслідками.
Тут ще одна "цІтата" найвеличнішого:
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року....
Так чому ми зараз маємо повномасштабну війну, а не точкову, і чому зараз руйнують ВСЮ Україну??? Що зараз не так з нашим "найвелічнішим головнокомандувачем"???