Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації, - Зеленський
Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації. Ми готові говорити з РФ, що не на часі рішення щодо Криму. Йде війна, на часі – людські життя. Давайте відставимо це питання, якщо воно болюче, ускладнює процес переговорів, процес зустрічі президентів України та Росії", - сказав Зеленський.
За його словами, "наша делегація у Туреччині пропонувала відставити його, але не назавжди. Пропонували, що наші держави мають урегулювати питання Криму протягом десяти років. Ми не почули відповіді на це запитання".
Зеленський також, за його словами, не готовий говорити про "автономію" т.зв. ДНР та ЛНР. "Вони зруйнували частину (Донбасу. – Ред.), яку ми контролювали. Наразі вони їх визнали окремими республіками, які не входять до складу України. Вони їх відокремили", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливого визнання Україною "автономій" на Донбасі.
"Перед тим як говорити про формати цих територій, не можна було вбити десятки тисяч людей. Ми ніколи не визнаємо їх автономії", - сказав президент.
Ми повинні звільнити Крим , пока нам допомагають, - говори так і оставайся.
Наводите порядок на Банковой.
Ребята на фронте молодцы, но от базаров о договорняках с убийцей гавнецом-то пованивает.
Украинское общество требует деоккупации!
Отже...потрібно домагатися розвалу мордору та знищення *****.
а Херсонскую не прое***те??? а пол Запорожской???
слова - правильные !!! Крым - Украина... но и про остальную растерзанную не забывай!!
Азов в Марике ждет... не слов, а освобождения...
Россия"
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
Зрозуміли, Литва і інші? Це не терорист світового масштабу, а президент, according to Zelensky.
За що бідній Україні така кара?...
Да это будет не просто, но это стало возможным и от нас зависит превращение этой возможности в реальность. И упустить этот шанс нам категорически нельзя. По той простой причине, что это вопрос прежде всего нашего выживания. Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков. Реальность такова, что если мы их не уничтожим, то они, рано или поздно, уничтожат нас. И мы должны это сделать, а не перекладывать проблему на плечи собственных детей или внуков.
И если до 24-го февраля ещё можно было как то оправдывать и более-менее рационально интерпретировать стремление преЗЕдента и его ОПы к так называемым "мирным" переговорам, то сейчас это выглядит уже как не прикрытая поддержка и одобрение мокшанского геноцида. Ну не получилось это у них сейчас, отложат на потом...
Вот на это "потом" и заточены "мирные" переговоры ОПы. А то с какой настойчивостью нам "вливают в уши" это дерьмо, настораживает и возмущает. Пора с этими "миротворцами" что то делать, пока не поздно...
будь-які розмови про "Крим не на часі" є, фактично, визнання того, що Україна, в особі її Президента, Крим повертати не збирається - а натомість, по факту, хоче віддати його Росії просто "заговоривши "тему" під вислови "не визнаємо окупації" і т.д.
Вова, є Конституція України і згідно Конституції України, обов'язок кожного громадянина - захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Тим більше, обов'язок відстоювати та захищати суверенітет та територіальну цілісність України - Президента України, Гаранта Конституції України. А ти, своїми діями та заявами просто на Конституцію випорожнюєшся.
Тому, коли до тебе прийдуть громадяни - виконувати свій конституційний обов'язок, їм буде дуже просто пояснити світові - чому вони прийшли саме до тебе та до твоєї зе-шобли, і чому, в разі чого, ти опинишся там, де опинишся. І союзники України - лише підтримають такий розвиток подій, якщо не словом, то ділом - точно. Бо на карту поставлені не лише існування України, її суверенітет чи територіальна цілісність, чи життя, здоров'я, честь та гідність її громадян. На карту поставлений порядок у світі й авторитет провідних країн цього світу, його ціннісна основа, принципи, і згідно цих принципів, зло, уособленням котрого виступає зараз Росія - має бути покараним.
Будь-які компроміси, будь-яке загравання, будь-які дії, заяви на користь терористів та військових злочинців, уособленням котрих зараз є Російська Федерація, зроблять терористом та військовим злочинцем тебе самого, з відповідними наслідками.
Тут ще одна "цІтата" найвеличнішого:
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року....
Так чому ми зараз маємо повномасштабну війну, а не точкову, і чому зараз руйнують ВСЮ Україну??? Що зараз не так з нашим "найвелічнішим головнокомандувачем"???