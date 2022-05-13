УКР
Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації, - Зеленський

Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації. Ми готові говорити з РФ, що не на часі рішення щодо Криму. Йде війна, на часі – людські життя. Давайте відставимо це питання, якщо воно болюче, ускладнює процес переговорів, процес зустрічі президентів України та Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, "наша делегація у Туреччині пропонувала відставити його, але не назавжди. Пропонували, що наші держави мають урегулювати питання Криму протягом десяти років. Ми не почули відповіді на це запитання".

Зеленський також, за його словами, не готовий говорити про "автономію" т.зв. ДНР та ЛНР. "Вони зруйнували частину (Донбасу. – Ред.), яку ми контролювали. Наразі вони їх визнали окремими республіками, які не входять до складу України. Вони їх відокремили", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливого визнання Україною "автономій" на Донбасі.

"Перед тим як говорити про формати цих територій, не можна було вбити десятки тисяч людей. Ми ніколи не визнаємо їх автономії", - сказав президент.

Зеленський Володимир (25542) Крим (14240) окупація (6861) перемовини (3092) росія (67880)
Тобі потрібно йти ***** якшо ти так говориш.
Ми повинні звільнити Крим , пока нам допомагають, - говори так і оставайся.
13.05.2022 14:00 Відповісти
ай маладец....
а Херсонскую не прое***те??? а пол Запорожской???
слова - правильные !!! Крым - Украина... но и про остальную растерзанную не забывай!!
Азов в Марике ждет... не слов, а освобождения...
13.05.2022 14:05 Відповісти
В мене в одного таке враження ,чи в ЗЕ роздвоення особистості? То домовлятися,то не здамося,або Крим повернемо,якщо скласти його виступи чи заяви ,то приходиш до висновку,що "текст по дебільному напісан".
13.05.2022 14:08 Відповісти
нипонял. договорится посередине?
13.05.2022 14:00 Відповісти
І вмер за Крим 4рази
13.05.2022 14:07 Відповісти
на концерте перед Безлером в Горловке в апреле 2014-го в тот день, когда Рыбаку живот вспороли за украинский флаг.
13.05.2022 14:43 Відповісти
Тобі потрібно йти ***** якшо ти так говориш.
Ми повинні звільнити Крим , пока нам допомагають, - говори так і оставайся.
13.05.2022 14:00 Відповісти
Щоб йти в Крим треба багато ракет. Джавеліни не проконають, допомога повинна бути повною.
13.05.2022 14:02 Відповісти
Если отвоевывать военным путем Херсонскую область и весь Юг, то Крым это часть операции и не отвоевать его это чушь.
13.05.2022 14:18 Відповісти
Вам мало ленд-лиза?Вам бабла насыпали мама дорогая...А волонтёры просят на турникеты и теплики!
Наводите порядок на Банковой.
Ребята на фронте молодцы, но от базаров о договорняках с убийцей гавнецом-то пованивает.
13.05.2022 15:37 Відповісти
Тільки не дивись йому в очі і все буде ТАК.
13.05.2022 14:00 Відповісти
Уже мало просто не признавать Крым частью пидароссии.
Украинское общество требует деоккупации!
13.05.2022 14:03 Відповісти
Так ***** постійно торочитб що базару про Крим..не бажає .
Отже...потрібно домагатися розвалу мордору та знищення *****.
13.05.2022 14:03 Відповісти
ай маладец....
а Херсонскую не прое***те??? а пол Запорожской???
слова - правильные !!! Крым - Украина... но и про остальную растерзанную не забывай!!
Азов в Марике ждет... не слов, а освобождения...
13.05.2022 14:05 Відповісти
Це зрозуміло. Далі що? Чекати смерті *****? Так замість нього не кращий прийде.
13.05.2022 14:05 Відповісти
Крым нужно сделать временно нейтральным - поставить там 4 военных базы Турция, НАТО, Украина, Россия. Чтобы не допустить дальнейшей военной опасности в Черноморском регионе. Это элементарный вариант решения вопроса с Крымом. Все остальные территории освободить. Донбас на 30 лет оставить зоной отчуждения, пока не проветриться ватность. Но для начала нужно начать гнать оккупанта, не переговариваться с ним, а потом разберемся.
13.05.2022 14:29 Відповісти
Там люди жили, жизнь поломали...Хотите ещё 40 лет всё в кашу без завтрвшнего дня?
13.05.2022 15:39 Відповісти
Там люди з триколорами виходили і кричали "Раїся, раїся!" в 2014
13.05.2022 15:51 Відповісти
"...поставить там 4 военных базы Турция, НАТО, Украина, Россия"
13.05.2022 18:23 Відповісти
***** там Турции делать
13.05.2022 21:21 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
13.05.2022 14:07 Відповісти
В мене в одного таке враження ,чи в ЗЕ роздвоення особистості? То домовлятися,то не здамося,або Крим повернемо,якщо скласти його виступи чи заяви ,то приходиш до висновку,що "текст по дебільному напісан".
13.05.2022 14:08 Відповісти
в нього "по дебильному написан" менталітет. Він - малорос
13.05.2022 14:27 Відповісти
він російський агент, зрадник і колаборант по факту, і кожна його така заява, як і всі його попередні дії свідчать про це
13.05.2022 14:45 Відповісти
Просто красивые обращения к нариду пишет спичрайтер. А в общении с журналистами он сам говорит, и вся дурь сразу видна.
13.05.2022 14:38 Відповісти
Зняли з язика я також про це думав, про роздвоення,не знаю як воно називаеться шизофренія чи якось ще,але це не нормально одним виданням казати одне іншим друге
13.05.2022 14:48 Відповісти
Опа. Знову «...зустрічі президентів України та раісі».

Зрозуміли, Литва і інші? Це не терорист світового масштабу, а президент, according to Zelensky.

За що бідній Україні така кара?...
13.05.2022 14:09 Відповісти
Все введённые санкции могут быть сняты после возвращения Крыма.
13.05.2022 14:13 Відповісти
Ми - це хто? Це по-перше. А по-друге - до чого називати кота котом?
13.05.2022 14:18 Відповісти
Чтото похожее показывали в фильме Стекло.
13.05.2022 14:20 Відповісти
Це слова пораженця, а не президента!
13.05.2022 14:20 Відповісти
да оно хочет по быстрее подписить "какой-то мip" - зеленскому судя по его словам насрать на Украинскую землю ..
13.05.2022 14:28 Відповісти
такое впечатление что зеленского держат в кандалах - а то он сразу подпишет капитуляцию..
13.05.2022 14:26 Відповісти
нюхнул и сразу стал искать глаз путлера.
13.05.2022 14:48 Відповісти
Зачекайте, а коли арлєкіно переофрмлював свою віллу в Криму за потрашистскими законами - це визнання окупації півострова, чи ще ні?
13.05.2022 14:29 Відповісти
Не визнаємо, а виженемо загарбників - "да какая разница?"
13.05.2022 14:33 Відповісти
Эта методичка уже лучше, чем говорил раньше. Конечно Крым деоккупировать не экономическим путем невозможно, Гитлер очень медленно по нему наступал, уже захватив всю Украину (через Беларусь, кстати, напал на левобережье сверху. И так и надо говорить, что никогда не признаешь его статус как российский. Иначе будут проблемы с получением вооружений и помощи. Потому что оружия для военной деоккупации Крыма надо столько, сколько США никогда не поставят, иначе в Европе будет очень мощная и опасная армия в полуразрушенной сильно обнищавшей стране, а это очень опасно. И поэтому надо это заявлять первому, чтобы дали оружие на полную деоккупацию Донецка и Луганска, а также Мариуполя и остальных город. Все знают единственное условие победы в войне - смерть Путина или шварба от Каддафи. И единственный способ этого достичь - вооружения из Запада. Для этого и надо делать все, изображать мирные намерения и желание диалога постоянно, но такого диалога, чтобы Путин заплатил собой за его реализацию в жизнь. Чтобы он уже штаны с памперсом бежал снимать.
13.05.2022 14:34 Відповісти
"Крым деоккупировать не экономическим путем невозможно" - знову брехня
13.05.2022 14:36 Відповісти
не брехня. Там велика територія - суцільний відкритий степ, за винятком маленької смужки Кримських гір. За 8 років русня там мілітаризувала все до зубів. В кожному містечку й місті стоять озброєні гарнізони. Севастополь укріплений до такого ж рівня, як зараз Одеса чи Київ. Плюс Пуйло без вагань битиме по наших тилах тактичною ЯЗ, у випадку нашого збройного просування на Крим. Бо Крим для Пуйла - це його остання соломинка і водночас це розв'яже йому руки повністю.
13.05.2022 15:17 Відповісти
А москалі значить у степу невидимі і неприступні.
13.05.2022 21:30 Відповісти
повернути Крим не військових шляхом неможливо. Більш того, поки Крим не повернули військовим шляхом, то кожні 5 років будет нова війна з Мордором. Пока вся територія не буде відбита, кожна слідуюча війна буде ще кровавішою.
13.05.2022 14:47 Відповісти
Почему без боя моментально сдали Мелитополь?
13.05.2022 14:38 Відповісти
В Мелитополе были бои, даже был видос танковой дуели в городе. Но потом куда то наши резко пропали.
13.05.2022 14:46 Відповісти
Нічого там не було, оскільки не було там війська, як в Херсоні, який обороняли місцева тероборона з калашами. В Токмаку і Мелітополі постріляли вранці (тіж тероборонівці відступаючи) і все скінчилося. Ні танків, нічого не було.
13.05.2022 15:01 Відповісти
Визнавати не визнаєте, але ж ти пропонуєш залишити його невизнаним але в Росії на 15 років точно. Хто його потім вертатиме? Кого вертати? Росіян?
13.05.2022 15:04 Відповісти
там вже росіяни... Там ціле покоління вже виросло в лоні "русского міра".
13.05.2022 15:05 Відповісти
Зе так говорить, бо розуміє якою буде ціна військового звільнення Криму. Це будуть десятки, а можливо сотні тисяч жертв, серед наших військових. Тамтешнє населення в переважній більшості не чекають на українську армію. І не зустрінуть наших з "хлібом-сіллю"... Питання Криму можливо вирішити лише після зміни політичного режиму у Мокшанії з тоталітарно-диктаторського на ліберально-демократичний.
13.05.2022 15:04 Відповісти
Якщо не повернути Крим зараз, ми його вже не повернемо, а політичний режим в РФ не зміниться.
13.05.2022 15:06 Відповісти
Ну й хрін з тим Кримом, якщо заради нього доведеться поклати десь під сотню тисяч наших найкращих воїнів. Краще звести там стіну, через Чонгар, викопати рів, глибиною 5 метрів, обнести все колючою проволкою, і замінувати. І взагалі, я би говорив про Крим не раніше як буде звільнено Херсонщину. Це наразі теж дуже непросте завдання...
13.05.2022 15:21 Відповісти
якщо воно буде таке нести, від нас відвернуться Британія і США. А тоді нам реально буде дуже пагано.
13.05.2022 15:05 Відповісти
Британія і США наших загиблих і поранених солдат не рахують. У нас має бути в першу чергу своя голова на плечах.
13.05.2022 15:07 Відповісти
После провала мокшанского блицкрига и понесённых невосполнимых потерь кадровой части их армии, после выявленных зверств и мародёрства на ранее оккупированных московией территориях, после Бучи и Мариуполя, в условиях ленд-лиза, уже по факту полностью ликвидировавших изначальное преобладание московии "в войне ресурсов", у нас появилась реальная возможность военного и окончательного решения всех проблем, обусловленных существованием имперского "русского мира".

Да это будет не просто, но это стало возможным и от нас зависит превращение этой возможности в реальность. И упустить этот шанс нам категорически нельзя. По той простой причине, что это вопрос прежде всего нашего выживания. Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков. Реальность такова, что если мы их не уничтожим, то они, рано или поздно, уничтожат нас. И мы должны это сделать, а не перекладывать проблему на плечи собственных детей или внуков.

И если до 24-го февраля ещё можно было как то оправдывать и более-менее рационально интерпретировать стремление преЗЕдента и его ОПы к так называемым "мирным" переговорам, то сейчас это выглядит уже как не прикрытая поддержка и одобрение мокшанского геноцида. Ну не получилось это у них сейчас, отложат на потом...

Вот на это "потом" и заточены "мирные" переговоры ОПы. А то с какой настойчивостью нам "вливают в уши" это дерьмо, настораживает и возмущает. Пора с этими "миротворцами" что то делать, пока не поздно...
13.05.2022 15:27 Відповісти
Шо , снова в очко путина хочет глянуть?
13.05.2022 15:30 Відповісти
13.05.2022 15:45 Відповісти
Стефанчук не прийняв на голосування закон про заборону упц мп в Україні. Мотивуючи, що це розколить Україну. Проходить два тижні і пси з упц мп, починають гнати на автокефальну церкву України ПЦУ. Ще один доказ, що зе-слуги є слугами кремля. І як бонус приплели Порошенко
13.05.2022 15:49 Відповісти
"Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації. Ми готові говорити з РФ, що не на часі рішення щодо Криму. " -
будь-які розмови про "Крим не на часі" є, фактично, визнання того, що Україна, в особі її Президента, Крим повертати не збирається - а натомість, по факту, хоче віддати його Росії просто "заговоривши "тему" під вислови "не визнаємо окупації" і т.д.
Вова, є Конституція України і згідно Конституції України, обов'язок кожного громадянина - захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Тим більше, обов'язок відстоювати та захищати суверенітет та територіальну цілісність України - Президента України, Гаранта Конституції України. А ти, своїми діями та заявами просто на Конституцію випорожнюєшся.
Тому, коли до тебе прийдуть громадяни - виконувати свій конституційний обов'язок, їм буде дуже просто пояснити світові - чому вони прийшли саме до тебе та до твоєї зе-шобли, і чому, в разі чого, ти опинишся там, де опинишся. І союзники України - лише підтримають такий розвиток подій, якщо не словом, то ділом - точно. Бо на карту поставлені не лише існування України, її суверенітет чи територіальна цілісність, чи життя, здоров'я, честь та гідність її громадян. На карту поставлений порядок у світі й авторитет провідних країн цього світу, його ціннісна основа, принципи, і згідно цих принципів, зло, уособленням котрого виступає зараз Росія - має бути покараним.
Будь-які компроміси, будь-яке загравання, будь-які дії, заяви на користь терористів та військових злочинців, уособленням котрих зараз є Російська Федерація, зроблять терористом та військовим злочинцем тебе самого, з відповідними наслідками.
13.05.2022 16:45 Відповісти
Ублюдок тупий!!!
13.05.2022 17:34 Відповісти
" Давайте відставимо це питання, якщо воно болюче, ускладнює процес переговорів, процес зустрічі президентів України та Росії"... А як же ж "ми б усі вмерли,але Крим би не віддали"??? Чи "это другое"? І Скільки разів можна міняти "маску" морди ліца...??? 😡
Тут ще одна "цІтата" найвеличнішого:

"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року....

Так чому ми зараз маємо повномасштабну війну, а не точкову, і чому зараз руйнують ВСЮ Україну??? Що зараз не так з нашим "найвелічнішим головнокомандувачем"???

13.05.2022 17:40 Відповісти
 
 