Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації, - Зеленський

Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації. Ми готові говорити з РФ, що не на часі рішення щодо Криму. Йде війна, на часі – людські життя. Давайте відставимо це питання, якщо воно болюче, ускладнює процес переговорів, процес зустрічі президентів України та Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, "наша делегація у Туреччині пропонувала відставити його, але не назавжди. Пропонували, що наші держави мають урегулювати питання Криму протягом десяти років. Ми не почули відповіді на це запитання".

Зеленський також, за його словами, не готовий говорити про "автономію" т.зв. ДНР та ЛНР. "Вони зруйнували частину (Донбасу. – Ред.), яку ми контролювали. Наразі вони їх визнали окремими республіками, які не входять до складу України. Вони їх відокремили", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливого визнання Україною "автономій" на Донбасі.

"Перед тим як говорити про формати цих територій, не можна було вбити десятки тисяч людей. Ми ніколи не визнаємо їх автономії", - сказав президент.