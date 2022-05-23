Унаслідок обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 11 осіб
За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву.
За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 людей.
На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до медичних закладів, вони отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 161 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину.
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