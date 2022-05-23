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Унаслідок обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 11 осіб

миколаївщина

За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву.

За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 людей.

На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до медичних закладів, вони отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 161 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину.

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Миколаївська область (2264) обстріл (28284)


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