Унаслідок обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 11 осіб

За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву.



За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 людей.



На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до медичних закладів, вони отримують необхідну допомогу.



Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 161 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину.

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