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Новини
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У Миколаєві чоловік убив поліцейського та поранив військового

поліція

Зловмисник перебував у одній з недобудов міста. Охоронець будівельного майданчика викликав поліцію. Чоловік відкрив вогонь.

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 22 травня до чергової частини Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від охоронця будівельного майданчика по вул. Робочій про те, що у недобудові перебувають невідомі. На місце події прибув автопатруль у складі правоохоронців та військовослужбовців, які почали огляд будівлі. На одному з поверхів зловмисник відкрив вогонь зі зброї, внаслідок чого від вогнепального поранення загинув 39-річний поліцейський та отримав поранення руки військовий", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зазначають, що зловмисника, яким виявився 37-річний мешканець Миколаєва, було ліквідовано. Мисливську рушницю та гільзи правоохоронці виявили біля його тіла.

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Нині за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

"Без люблячого сина, чоловіка та батька залишились рідні поліцейського. Поліція Миколаївщини втратила мужнього, самовідданого та надійного поліцейського. Світла пам'ять", -  висловило співчуття керівництво ГУНП в Миколаївській області та увесь особовий склад поліції.

Миколаїв (1797) Нацполіція (15139) вбивство (3083)


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Топ коментарі
+37
Скорее всего это был диверсант. Ну иначе зачем стрелять в полицейского, если за это пожизненное. Надо "трусить" членов семьи урода и его дружков
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23.05.2022 16:18
+26
Давайте й далі відпускайте коригувальників та цілуйте вату і сепарню в десна,ідіоти...
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23.05.2022 16:23
+24
что оно делало в недострое с оружием????
это не просто "проходил мимо"... это похоже на подготовку диверсии или "заказухи"
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23.05.2022 16:21
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Скорее всего это был диверсант. Ну иначе зачем стрелять в полицейского, если за это пожизненное. Надо "трусить" членов семьи урода и его дружков
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23.05.2022 16:18 Відповісти
диверсант с добовиком...
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23.05.2022 16:28 Відповісти
Можливо шукало місце для засідки, потрібно дивитись які шляхи йдуть поряд, хто по них їзде, які важливіоважливі поряд, куди виходять вікна в цій новобудові.
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23.05.2022 16:45 Відповісти
тут с дробовиком,в Днепре гранату подобное падло кинуло ,в Киеве весь патруль ТРО расстреляло и т.п.
Не должны военные и полиция рисковать своими жизнями выясняя с каким оружием или без оружия -окружили ,дали предупредительный ,окрикнули -не ответили -гранаты в помещение ,а потом- "Бог на небе своих узнает"
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23.05.2022 17:21 Відповісти
что оно делало в недострое с оружием????
это не просто "проходил мимо"... это похоже на подготовку диверсии или "заказухи"
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23.05.2022 16:21 Відповісти
Давайте й далі відпускайте коригувальників та цілуйте вату і сепарню в десна,ідіоти...
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23.05.2022 16:23 Відповісти
ну шо.???.підтверджуються мої слова ?
в Україні війна і по законах воєнного часу... до стінки
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23.05.2022 16:25 Відповісти
"... по законах воєнного часу" (С) Ты шо, с фикуса упав? Где ты такой "закон" надыбав? Может у себя с задницы вытянув? Это словосочитание как раз и есть оправдание беззакония, произвола и распущенности придурков с автоматами. У нас есть европейское законодательство, полиция, судебная система и система исполнения наказания. Неужели не доходит?
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23.05.2022 16:58 Відповісти
ты это расскажи где нибудь в зоне военных действий -про законы .Там только закон дикого запада ,иначе есть шанс стать 200-м по своему головотяпству ,что скорее всего здесь и сталось .
Надо было гранату сразу кинуть ,а потом спрашивать кто там есть
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23.05.2022 17:17 Відповісти
Сат, ты провокатор? Это инструктаж кадыровцев при зачистке - "в подвал сначала бросить гранату, а потом крикнуть выходить с поднятыми руками"
- В дикость сползают лорды, - подумала Демусика
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23.05.2022 23:42 Відповісти
Білка...
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23.05.2022 16:28 Відповісти
А почему полицейский был без броника , где была аптечка , если попали в артерию . Я не думаю , что там был супер меткий стрелок и попал в глаз
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23.05.2022 16:29 Відповісти
На жаль, інколи трагічна випадковість страшніша за кулю снайпера.
В мене в знайомого дружина стала на унітаз, щоб досягнути до шафки, яка в багатьох висить над бачком на стіні. Унітаз був бракований і тріснув на кілька частин. Вона впала і гострим уламком кераміки розсікла пахову артерію дуже високо і глибоко.
Чоловік прибіг за 5 хв., ще за 15 приїхала швидка - нічого не змогли зробити - тільки термінова операція з перетисканням артерії в глибині. Поки попала на стіл - пройшло 50хв. - і було вже пізно.
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23.05.2022 16:41 Відповісти
Так, трагічний збіг обставин. Я в таких випадках наводжу один простий приклад: деякі люди після важких поранень продовжують жити без половини голови, а деякі помирають в муках від укусу якогось сраного комара.
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23.05.2022 17:08 Відповісти
На близькій відстані "дробовик" набагато страшніший автомата Людині з 40-50 м вистачає "вовчої" картечі (5-5, 5 мм) А її в гільзу влізає від 28 до 32 картечин "Кабаняча" - до 12 шт діаметром 8,5 - 9 мм Це "пучок" круглих кульок що не "прошивають" тіло, як гострокінечна куля (розсовуючи м"які тканини) а "продавлюють" і рвуть їх - контузійна ранева площа набагато більша
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23.05.2022 19:02 Відповісти
Рідним поліціянта мої співчуття.
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23.05.2022 17:08 Відповісти
kolaborant
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23.05.2022 17:28 Відповісти
эка ты загнул! сейчас все мусора в тылу +30 000 ежемесячно бюджетных денег получают, и даже мусорские студенты +30 000 к стипендии получают, а также +28 000грн единоразовой материальной помощи, + премии, +паёк, и т.д.
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23.05.2022 21:07 Відповісти
 
 