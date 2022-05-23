У Миколаєві чоловік убив поліцейського та поранив військового
Зловмисник перебував у одній з недобудов міста. Охоронець будівельного майданчика викликав поліцію. Чоловік відкрив вогонь.
Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Пізно ввечері 22 травня до чергової частини Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від охоронця будівельного майданчика по вул. Робочій про те, що у недобудові перебувають невідомі. На місце події прибув автопатруль у складі правоохоронців та військовослужбовців, які почали огляд будівлі. На одному з поверхів зловмисник відкрив вогонь зі зброї, внаслідок чого від вогнепального поранення загинув 39-річний поліцейський та отримав поранення руки військовий", - йдеться у повідомленні.
У Нацполіції зазначають, що зловмисника, яким виявився 37-річний мешканець Миколаєва, було ліквідовано. Мисливську рушницю та гільзи правоохоронці виявили біля його тіла.
Нині за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".
"Без люблячого сина, чоловіка та батька залишились рідні поліцейського. Поліція Миколаївщини втратила мужнього, самовідданого та надійного поліцейського. Світла пам'ять", - висловило співчуття керівництво ГУНП в Миколаївській області та увесь особовий склад поліції.
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Не должны военные и полиция рисковать своими жизнями выясняя с каким оружием или без оружия -окружили ,дали предупредительный ,окрикнули -не ответили -гранаты в помещение ,а потом- "Бог на небе своих узнает"
это не просто "проходил мимо"... это похоже на подготовку диверсии или "заказухи"
в Україні війна і по законах воєнного часу... до стінки
Надо было гранату сразу кинуть ,а потом спрашивать кто там есть
- В дикость сползают лорды, - подумала Демусика
В мене в знайомого дружина стала на унітаз, щоб досягнути до шафки, яка в багатьох висить над бачком на стіні. Унітаз був бракований і тріснув на кілька частин. Вона впала і гострим уламком кераміки розсікла пахову артерію дуже високо і глибоко.
Чоловік прибіг за 5 хв., ще за 15 приїхала швидка - нічого не змогли зробити - тільки термінова операція з перетисканням артерії в глибині. Поки попала на стіл - пройшло 50хв. - і було вже пізно.