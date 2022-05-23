У Миколаєві чоловік убив поліцейського та поранив військового

Зловмисник перебував у одній з недобудов міста. Охоронець будівельного майданчика викликав поліцію. Чоловік відкрив вогонь.

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 22 травня до чергової частини Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від охоронця будівельного майданчика по вул. Робочій про те, що у недобудові перебувають невідомі. На місце події прибув автопатруль у складі правоохоронців та військовослужбовців, які почали огляд будівлі. На одному з поверхів зловмисник відкрив вогонь зі зброї, внаслідок чого від вогнепального поранення загинув 39-річний поліцейський та отримав поранення руки військовий", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зазначають, що зловмисника, яким виявився 37-річний мешканець Миколаєва, було ліквідовано. Мисливську рушницю та гільзи правоохоронці виявили біля його тіла.

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Нині за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

"Без люблячого сина, чоловіка та батька залишились рідні поліцейського. Поліція Миколаївщини втратила мужнього, самовідданого та надійного поліцейського. Світла пам'ять", - висловило співчуття керівництво ГУНП в Миколаївській області та увесь особовий склад поліції.