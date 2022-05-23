В Николаеве мужчина убил полицейского и ранил военного
Злоумышленник находился в одном из недостроев города. Охранник строительной площадки вызвал полицию. Мужчина открыл огонь.
Об этом сообщается в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Поздно вечером 22 мая в дежурную часть Николаевского районного управления полиции поступило сообщение от охранника строительной площадки по ул. Рабочей о том, что в недостройке находятся неизвестные. На место происшествия прибыл автопатруль в составе правоохранителей и военнослужащих, начавших осмотр здания. На одном из этажей злоумышленник открыл огонь из оружия, в результате чего от огнестрельного ранения погиб 39-летний полицейский и получил ранение руки военный", - говорится в сообщении.
В нацполиции отмечают, что злоумышленник, которым оказался 37-летний житель Николаева, был ликвидирован. Охотничье ружье и гильзы правоохранители обнаружили у его тела.
В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
"Без любящего сына, мужа и отца остались родные полицейского. Полиция Николаевщины потеряла мужественного, самоотверженного и надежного полицейского. Светлая память", - выразило соболезнование руководство ГУНП в Николаевской области и весь личный состав полиции.
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Не должны военные и полиция рисковать своими жизнями выясняя с каким оружием или без оружия -окружили ,дали предупредительный ,окрикнули -не ответили -гранаты в помещение ,а потом- "Бог на небе своих узнает"
это не просто "проходил мимо"... это похоже на подготовку диверсии или "заказухи"
в Україні війна і по законах воєнного часу... до стінки
Надо было гранату сразу кинуть ,а потом спрашивать кто там есть
- В дикость сползают лорды, - подумала Демусика
В мене в знайомого дружина стала на унітаз, щоб досягнути до шафки, яка в багатьох висить над бачком на стіні. Унітаз був бракований і тріснув на кілька частин. Вона впала і гострим уламком кераміки розсікла пахову артерію дуже високо і глибоко.
Чоловік прибіг за 5 хв., ще за 15 приїхала швидка - нічого не змогли зробити - тільки термінова операція з перетисканням артерії в глибині. Поки попала на стіл - пройшло 50хв. - і було вже пізно.