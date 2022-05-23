В Николаеве мужчина убил полицейского и ранил военного

Злоумышленник находился в одном из недостроев города. Охранник строительной площадки вызвал полицию. Мужчина открыл огонь.

Об этом сообщается в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером 22 мая в дежурную часть Николаевского районного управления полиции поступило сообщение от охранника строительной площадки по ул. Рабочей о том, что в недостройке находятся неизвестные. На место происшествия прибыл автопатруль в составе правоохранителей и военнослужащих, начавших осмотр здания. На одном из этажей злоумышленник открыл огонь из оружия, в результате чего от огнестрельного ранения погиб 39-летний полицейский и получил ранение руки военный", - говорится в сообщении.

В нацполиции отмечают, что злоумышленник, которым оказался 37-летний житель Николаева, был ликвидирован. Охотничье ружье и гильзы правоохранители обнаружили у его тела.

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В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

"Без любящего сына, мужа и отца остались родные полицейского. Полиция Николаевщины потеряла мужественного, самоотверженного и надежного полицейского. Светлая память", - выразило соболезнование руководство ГУНП в Николаевской области и весь личный состав полиции.