Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич
В Николаеве раздаются взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – отметил глава города.
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