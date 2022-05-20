Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич

В Николаеве раздаются взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – отметил глава города.

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