РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10123 посетителя онлайн
Новости Война
10 082 8

Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич

миколаїв

В Николаеве раздаются взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – отметил глава города.

Также читайте: Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ

взрыв (6726) Николаев (2137) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Со стороны Херсона летят ракеты на Николаев, будьте в укрытиях!

ТРУХА⚡️Херсон (https://t.me/+XPnrNniK5Ko0M2Fi)
показать весь комментарий
20.05.2022 20:20 Ответить
Уже прилетели, шарахало прилично. Мер Синкевич хоть бы воздушную тревогу включили, предупредили людей ...
показать весь комментарий
20.05.2022 20:23 Ответить
Вже запізно.
показать весь комментарий
20.05.2022 20:43 Ответить
Для особо одарённых - сигнал воздушной тревоги включают военные ППО.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:16 Ответить
Вопрос не в том кто ее включает а почему её не включают. Почему людей не предупреждают.
показать весь комментарий
21.05.2022 05:33 Ответить
А что он, блин, может сказать? Его забота не допускать паники и... И ещё чтой то. Чем он может помочь? Собой бледину остановить?
показать весь комментарий
20.05.2022 20:48 Ответить
ну и что, что вибухи - кардинально это ничего не изменит ©️...
показать весь комментарий
20.05.2022 21:08 Ответить
 
 