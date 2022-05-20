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Вибухи лунають в Миколаєві, - мер Сєнкевич

миколаїв

У Миколаєві лунають вибухи, жителів просять триматись подалі від вікон.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон!" - зазначив очільник міста.

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Автор: 

вибух (4438) Миколаїв (1790) Сєнкевич Олександр (229)


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ТРУХА⚡️Херсон (https://t.me/+XPnrNniK5Ko0M2Fi)
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20.05.2022 20:20 Відповісти
Уже прилетели, шарахало прилично. Мер Синкевич хоть бы воздушную тревогу включили, предупредили людей ...
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20.05.2022 20:23 Відповісти
Вже запізно.
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20.05.2022 20:43 Відповісти
Для особо одарённых - сигнал воздушной тревоги включают военные ППО.
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20.05.2022 22:16 Відповісти
Вопрос не в том кто ее включает а почему её не включают. Почему людей не предупреждают.
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21.05.2022 05:33 Відповісти
А что он, блин, может сказать? Его забота не допускать паники и... И ещё чтой то. Чем он может помочь? Собой бледину остановить?
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20.05.2022 20:48 Відповісти
ну и что, что вибухи - кардинально это ничего не изменит ©️...
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20.05.2022 21:08 Відповісти
 
 