Вибухи лунають в Миколаєві, - мер Сєнкевич
У Миколаєві лунають вибухи, жителів просять триматись подалі від вікон.
Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон!" - зазначив очільник міста.
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