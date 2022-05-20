Вибухи лунають в Миколаєві, - мер Сєнкевич

У Миколаєві лунають вибухи, жителів просять триматись подалі від вікон.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон!" - зазначив очільник міста.

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