Україна судитиме ще 48 військовослужбовців Росії за воєнні злочини, - Венедіктова
Ще 48 російських військовослужбовців постануть перед судом в Україні за скоєння воєнних злочинів.
Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми вже порушили близько 13 000 справ, пов'язаних лише з воєнними злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам", – цитує видання Генпрокурора.
Першого воєнного злочинця з цього списку суд уже засудив до довічного ув'язнення.
За словами Венедіктової, українські офіційні особи мають список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів.
Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів.
Топ коментарі
+9 Харьков Сумской
показати весь коментар24.05.2022 01:12
+8 Michael Krishtopa #467378
показати весь коментар24.05.2022 01:33
+7 V Vv #502451
показати весь коментар24.05.2022 01:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а зе-шобла - клоуны, разводящие его же - лохов, другим словом...
срань занимает место прокурора и создаёт видимость работы - а оно довольно...
Всі ці справи стосовно цих потвор - можна ж поки що залишити на стадії розслідування?
Поки з маріупольцями не визначено....