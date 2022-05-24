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Новини Війна
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Україна судитиме ще 48 військовослужбовців Росії за воєнні злочини, - Венедіктова

венедіктова

Ще 48 російських військовослужбовців постануть перед судом в Україні за скоєння воєнних злочинів.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми вже порушили близько 13 000 справ, пов'язаних лише з воєнними злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам", – цитує видання Генпрокурора.

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Першого воєнного злочинця з цього списку суд уже засудив до довічного ув'язнення.

За словами Венедіктової, українські офіційні особи мають список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів.

Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів.

Автор: 

армія рф (17255) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1853)


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Топ коментарі
+9
А де Мураєв? Де Бондаренко? Де Співак? Де всі ті, хто базикав про "громадянську війну"?
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24.05.2022 01:12
+8
Тобто, годувати нам цих потвор за наші податки до кінця їхнього нікчемного життя? А може якось на розмінування їх навчити..? Бронік вдягнули, а у поля, шукати, витягувати міни...
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24.05.2022 01:33
+7
Феерическая идиотка! Впрочем, как большинство этой шоблы.
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24.05.2022 01:24
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За військові злочини - російські військові злочинці , їхні прихвостні та диверсанти "церкви" гуні московського - повинні отримувати довічні терміни , без ніяких "або" (вийняток - ліквідація)
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24.05.2022 01:03 Відповісти
А де Мураєв? Де Бондаренко? Де Співак? Де всі ті, хто базикав про "громадянську війну"?
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24.05.2022 01:12 Відповісти
Ето другоє. Там дуже швидко можна вийти на самих себе.
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24.05.2022 06:55 Відповісти
Феерическая идиотка! Впрочем, как большинство этой шоблы.
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24.05.2022 01:24 Відповісти
феерические идиоты - быдлоэлекторат.
а зе-шобла - клоуны, разводящие его же - лохов, другим словом...
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24.05.2022 08:59 Відповісти
Ну хоч хтось натякніть цій недопрокурорші, що вона має відкрити справу проти КОЖНОНОГО російського військового. Як мінімум - незаконний перетин державного кордону та зберігання незареєстрованої зброї.
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24.05.2022 01:32 Відповісти
Це було б ідіотизмом. А воєнні злочини не мають терміну давності, тому є пріоритетними.
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24.05.2022 06:57 Відповісти
иди нах не воняй. зеблан...
срань занимает место прокурора и создаёт видимость работы - а оно довольно...
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24.05.2022 09:01 Відповісти
Тобто, годувати нам цих потвор за наші податки до кінця їхнього нікчемного життя? А може якось на розмінування їх навчити..? Бронік вдягнули, а у поля, шукати, витягувати міни...
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24.05.2022 01:33 Відповісти
Де ж то ми стільки москальских срак будемо утримувати?
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24.05.2022 02:02 Відповісти
Откроем Зообордель,будем их жопами торговать- так и Украину отстроим
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24.05.2022 05:45 Відповісти
Це не ідіотка, це все цілеспрямовано робиться саме зараз (щось раніше не спішили), щоб отримати реакцію у відповідь стосовно наших захисників Маріуполя. Щоб потім сказати - дуже важко витягнути, просто неможливо - вони вже не полонені -вони засуджені.

Всі ці справи стосовно цих потвор - можна ж поки що залишити на стадії розслідування?
Поки з маріупольцями не визначено....
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24.05.2022 03:13 Відповісти
На щастя ні. Вона до дикости неосвічена, обмежена та пихата істота, які ніколи ніде не вчилася і не працювала за фахом.
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24.05.2022 06:33 Відповісти
Мені теж так здається. Якось біса саме зараз бурхливу діяльність розпочали.
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24.05.2022 06:59 Відповісти
Скільки вже з окупантів убивць, гвальників, мародерів засудила?
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24.05.2022 03:39 Відповісти
Це нічого не дає - немає смертної кари.
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24.05.2022 06:35 Відповісти
Як скоро суд провели над окупантом, може це й добре, це показовий суд над всіма кацапами . А от чому наші герої сидять по тюрмах без суду? Може досить знущатися і дати волю нашим захисникам, згадати вже про них.
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24.05.2022 07:00 Відповісти
Все одно віддадуть.Ці суди потрібні тільки щоб юридично зафіксувати факт злочину,а потім на обмін.
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24.05.2022 07:19 Відповісти
главное в этом вопросе - не допускать спешки. А то так можно засудить и невинного из этих пятидесяти...
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24.05.2022 09:03 Відповісти
 
 