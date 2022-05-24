Україна судитиме ще 48 військовослужбовців Росії за воєнні злочини, - Венедіктова

Ще 48 російських військовослужбовців постануть перед судом в Україні за скоєння воєнних злочинів.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми вже порушили близько 13 000 справ, пов'язаних лише з воєнними злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам", – цитує видання Генпрокурора.

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Першого воєнного злочинця з цього списку суд уже засудив до довічного ув'язнення.

За словами Венедіктової, українські офіційні особи мають список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів.

Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів.