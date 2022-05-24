Лавров звинуватив Захід у історичному невігластві та нерозумінні Росії
В МЗС РФ звинуватили західних політиків в тому, що вони "погано вчилися у школі та не знають, що таке Росія", коли говорять про поразку РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на російські ЗМІ.
Лавров зачвив: "Кажуть, що Росія має "зазнати поразки", вони мають "перемогти Росію", домогтися того, щоб Росія "програла на полі бою"… Напевно, вони (політики) погано вчилися у школі. Роблять неправильні висновки зі свого розуміння минулого та того, що таке Росія".
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війною 😠
нема там чого розуміти
Хоча, ні, США у В'єтнамі програли... Та й Росія програвала Кримську (у 1856-му) і Тихоокеанську (в 1905-му) війни...
і😁
В'єтнамці встановили свій прапор над Капітолієм ?
США пожаліли бідних в'єтнамців, яких могли просто заасфальтувати.
США також пожаліли своїх солдатів.
І перемогли власну корупцію.
(1 годину тому)
Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза.
Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Я був в усіх цих селах за день. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль.
Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато.
Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім.
Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот.
А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам.
Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити.
В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет.
Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю.
Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно.
Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними.
Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості.
Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями.
Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.
После 3-х месяцев войны? Это как?
К сдаче юга Украины тоже привели "организационные проблемы"?
Отсутствие укрепрайонов и фортификаций на границе, это тоже "организационные проблемы"?
И т.д. и т.п.
Или возможно понимает это все очень хорошо и от этого писает кипятком еще громче)
1. 300 лет татаро-монгольского ига. В 1382 году через 2 года после победы Дмитрия Донского в Куликовской битве хан Тохтамыш нанес ответный удар: разграбил и сжег Москву.
2. В 1558 - 1583 годах Ливонская война с польско-литовской Речью Посполитой, Швецией и Данией. Эту войну Иван IV Грозный вел 25 лет, и закончилась она его полным поражением.
3. В 1709 году Петр I отправился в Прутский поход - преследовать Карла ХII, бежавшего в дунайские владения Османской империи. Поход обернулся проигранной войной с турками 1710-1713 гг., в ходе которой Петр I вместо того, чтобы пленить шведского короля, сам чудом не попал в плен, а Россия лишилась выхода к Азовскому морю и недавно построенного южного флота.
4. Россия была разбита в сражении при Аустерлице в 1805 году и фактически проиграла последующую войну с Наполеоном 1806-1807 годов, окончившуюся для России унизительным Тильзитским миром. Сражение при Бородино закончилось сожжением Москвы.
5. Крымская война 1853-1856 годов. В итоге войны погибло около миллиона русских. После Крыма Запад уничтожил российский флот в Черном море.
6. Цусима. Морская битва в мае 1905 года в районе острова Цусима - российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Хэйхатиро Того.
7. Первая мировая. Разгром русских армий в Восточной Пруссии в августе 1914 года. В 1920-м поход на Варшаву обернулся «чудом на Висле» - разгромом армии будущего советского маршала Тухачевского войсками польского маршала Пилсудского.
8. Война с Финляндией (1939-40 годов)- Финляндия потеряла около 26 тысяч солдат, СССР - около 70-100 тысяч.
9. Война в Афганистане, 1979-1989 - стала последним ударом по СССР, после которого он уже не смог существовать.
10. Первая чеченская . Накануне операции российский генерал Павел Грачев хвалился: «Дайте мне отряд десантников, и мы разберемся с этими чеченами за пару часов». России понадобилось 38 тысяч солдат, сотни танков и почти два года для подавления чеченских ополченцев. В итоге Москва де-факто проиграла войну.
11. Вторая чеченская. Усмирить чеченцев удалось только ценой фактической переуступки власти - в обмен на лояльность Кремлю и огромные бюджетные дотацииклану Кадыровых, которые в первой войне воевали с Москвой, а затем переметнулись на ее сторону.
12. Война с Украиной - позорное поражение "второй армии мира" под Киевом.
Где твоя толерантность , Европа? Орда взывает к ней...
Паноптикум же , ну вот реально, но-слушают, отвечают, поддаются даже.. Украина не сдается принципиально. Польша, Британия, США, Балтийские страны вписались, остальные -сопли жуют.. "ммммм... " а достаточно ли вы нам забашляли за то что потом изнасилуете наших детей?" Надо позвонить пу... мож добавит.."
РАзлом, деградация Старой Европы. Но-нам свое делать)
А то всех уже *******
Это из википедии. Даже "победа" в ВоВ не так однозначна, как та пропаганда победобесия, которая звучит из каждого утюга в россии.
пукен не военный стратег и уже старый, как и его окружение, они все глубоко заблуждаются и не переживут эту войну. Особенно по-идиотски пафосно звучит "приказ пукеена будет выполнен, все цели операции будут достигнуты". В современной россии модус операнди это коррупция и саботаж, даже спецслужбы с постоянными провалами работают.
Уже три или четыре раза меняли цели операции - сперва освобождение Донбасса, потом денацификация и демилитаризация Украины, затем захват правобережной Украины, теперь коридор в крым. Скукоживаются по мере осознания своих потерь. Последняя еще неозвученная цель операции - неизвестная могила для пукена и смена режима)
До розв"язування війни, як до шляху вирішення своїх проблем, вдаються країни-банкроти Банкроти у будь-якій сфері - політичній, економічній чи соціальній У Росії наявні всі три складові: з нею перестали рахуваться на політичній арені - кому хочеться співробітничать з країною-"гопником обезбашенним", яка не поважає міжнародне право і користується "фаустрехтом"(правом сильного)?
З Росією перестають співпрацювать у економічному плані Вона свою екстенсивну видобувальну економіку перетворила у важіль політичного тиску - перекриттям поставок газу у критичні моменти вона пробує придушить своїх споживачів у Європі і змусить виконувать свої "хотєлки" Отримує протилежне - Європа вже в пошуках альтернативних енергетичних джерел і на шляху до відмови від російських енергоносіїв І як результат - Захід перестає постачать в Росію ******* технології та обладнання - як для нафтогазодобувної промисловості так і в інших сферах І як кінцевий результат - Росія перестає буть для Європи і світу навіть поставником сировини Потік валюти від продажу сировини (в першу чергу - вуглеводнів) у Росії вичерпується
У соціальному плані все теж не "райдужне" - нема грошей і Кремлю все важче "купувать" лояльність населення за рахунок підтримки матеріальної стабільності його життя
Путін вже надіється навіть не на те, що його врятує "маленька переможна війна" з Україною Він вже старається відтягти кінець - як свій власний, так і кінець свого режиму Те, що Захід бажає остаточно змінить Росію, а не просто скинуть його з трону - йому і в страшному сні не сниться Він просто не здатен зрозуміть це! Бо сам - "плоть від плоті "СОВКА"
Він спішить з війною і хоче її виграть одним смертельним ударом! А потім - поставивши Європу перед "фактом", хоче змусить її продовжувать грать за його правилами
Однак Україна - не Чечня, Молдова чи Грузія! Він зав"язне у цій війні мінімум на кілька місяців І поки ми з допомогою протитанкової та зенітної зброї, яку поставляють нам наші союзники, будемо перемелювать його ударні угрупування, Китай потроху почне розширювать і поглиблювать анексію Сибіру Путін прекрасно розуміє, що Сибір рано чи пізно Китай у Росії забере - у Росії нема людських ресурсів, щоб його заселить і втримать Саме тому останнє десятиліття там не розвивається інфраструктура, не гасяться масштабні лісові пожежі - навіщо? У очах Кремля Сибір - "списана" територія! Але біженці звідти не будуть спішить заселять і освоювать запущене і заросле бур"янами Нечорнозем"яТому війною він хоче не тільки захопить УКраїну Ні! Мета більш глибока Вона полягає у витісненні українців хоча-б зі Східної України і Таврії - щоб було куди розселить своїх "орків", які побіжать з анексованих Китаєм земель А українцям (в черговий раз) буде насильно запропонована роль емігрантів!
Це відповідь
Хоч для багатьох аборигенів цей так не секрет. Взяти хоча б того ж генерала Паттона:
We can no more understand a Russian than a Chinaman or a Japanese, and from what I have seen of them, I have no particular desire to understand them, except to ascertain how much lead or iron it takes to kill them.
Ты сам не должен отличать.
(с) Б. Пастернак
Рацея=10 000
Китай=10 000
Румыния=12000
Португалия=20000
США=61000
Швейцария=91000
Люксембург=120000
Место Рацеи на параше!
хочеться навіть від монітора відійти, щоб бути подалі від цього лайна...
"я не я і лошадь не моя"
Пропагандонівський підручник історії мордора для учнів 5-6 класу це рівень б/я керівника **********.
Это гододранцы, бомжи,которых не пускают в театр,ресторан и они от злости срут под двери.
Пам'ятали б про Кримську, Російсько -Японську. Зрештою 1-шу світову російська імперія теж програла.
"Спецоперація" у Афганістані теж закінчилась ганьбою та розвалом СРСР.
Тому читайте книжки та не вживайте наркотики пан "лавров"
Запад дійсно погано знає що таке раша!
Він досі вважає їх цівілізованими людьми.