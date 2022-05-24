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Лавров звинуватив Захід у історичному невігластві та нерозумінні Росії

лавров

В МЗС РФ звинуватили західних політиків в тому, що вони "погано вчилися у школі та не знають, що таке Росія", коли говорять про поразку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на російські ЗМІ. 

Лавров зачвив: "Кажуть, що Росія має "зазнати поразки", вони мають "перемогти Росію", домогтися того, щоб Росія "програла на полі бою"… Напевно, вони (політики) погано вчилися у школі. Роблять неправильні висновки зі свого розуміння минулого та того, що таке Росія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дипломат Бондарєв пішов у відставку з посади в ООН на знак протесту проти війни. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (65002)


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Топ коментарі
+66
Юрій Бутусов
(1 годину тому)

Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза.

Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Я був в усіх цих селах за день. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль.

Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато.

Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім.

Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот.

А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам.

Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити.

В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет.

Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю.

Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно.

Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними.

Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості.

Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями.

Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.
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24.05.2022 01:58
+64
Это ты гнида педофильная плохо в школе училась. ********* ******* все кому не лень. И если бы не Запад вечно то с лендлизом то с ножками буша то сейчас про Пидоросию уже все забыли бы
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24.05.2022 01:53
+55
калантарян забыл, как его фюрер ***** лично клянчило пожрать у Запада?
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24.05.2022 01:51
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калантарян забыл, как его фюрер ***** лично клянчило пожрать у Запада?
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24.05.2022 01:51 Відповісти
"Фельдфебелі" з "вахмістрами" і "єфрейтори" з полоненими в перший день підпоручиками" ніколи війн не вигравали Поки більшовики не взяли в заручники сім"ї старших офіцерів царської армії і не змусили їх воювать проти білої армії та поляків, про "геніальність військової стратегії" Жукова, Ворошилова, Будьонного та Тухачевського ніхто не чув А єфрейтор Гітлер почав програвать війну, коли усунув з посад своїх генералі та став командувать армією сам! Те саме чекає і підполковника КГБ Путіна Що вийшло з керівницьтва військами Гіммлером? Купа дезертирів, повішених його опричниками з СС? Так Путін і на подібне не насмілиться! Тільки буде тупо кидать "м"ясо" під гармати і кулемети!
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24.05.2022 06:32 Відповісти
чем гордится Россия.... все войны- носили захватнический насильственный принудительный характер- наказать подавить уничтожить поработить присобачить.. война 1812 года до этого Россию французы также гарно побили а уже потом была создана коалиция сил армий и наконец то Бонапарта победили.. а какие войны выигрывала Россия все три Восстания Пугачев Разин и иные по нескольку лет подавляли Крымские войны это позор для России.. Русско Японская вообще лучше молчать -что такая была..для России подавление залив кровью Польшу да было такое... И какие еще войны напомните мне 1 Мировая так она вообще закончилась поражением и распадом Империи.. 2 Мировая да да помним.. до сих пор никто не скажет разницу в десятках миллионов погибших и пропавших в той войне -а без США и союзников был бы Берлин 1945 года.. Афган да да помню как вошли так и выползли с утратами потерями.. и ненавистью к себе.. Чечня.. 2 войны помним а как же в России похоже забыли как то быстро... а до этого СССР помним Вильнюс акт терроризма против местного населения.. Баку -Тбилиси когда все заливали кровью где Рашка там кровь страдания ненависть.. СССР Новочеркасск против простого люда танки БТР и автоматные очереди.. за что?? за то что народ спросил сколько можно голодать и на то что есть поднимать который- раз цены на продукты??? а Прага 1968, а Будапешт 1956, а Берлин 1971 года... забылось как то... какими победами прости Господи Лавруша пытается надуть щеки!!! А любимый козырь убогости россиян никто не понимает загадочной русской душонки.. да да очень даже не понимаем-- как можно насиловать младенцев и детей 1-2 3 годика до смерти стариков за 60-70-80 лет обоего пола.. детей даже не подростков как можно грабить трусы носки плавки унитазы блендеры и прочую бытовую технику..дикари с какой это вообще планеты почему ваши военные словно из пещерного периода в повязках вылезли и узрели консервную банку?? впервые... кто в этом виновен вождь дикарей что сидя на миллиардах-- которые получает просто так от природы..и довел свою страну до дикости и животного состояния во всех сферах бытия..
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24.05.2022 09:09 Відповісти
Лавров знову об'івся неякісного вівса і знову лякатиме Захід ядерною
війною 😠
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24.05.2022 01:51 Відповісти
та всі вкурсі що параша то параша,
нема там чого розуміти
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24.05.2022 01:52 Відповісти
умом Россию непонят.
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24.05.2022 01:53 Відповісти
З язика зняв.
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24.05.2022 03:00 Відповісти
Дибилы ***** ))))
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24.05.2022 07:47 Відповісти
Это ты гнида педофильная плохо в школе училась. ********* ******* все кому не лень. И если бы не Запад вечно то с лендлизом то с ножками буша то сейчас про Пидоросию уже все забыли бы
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24.05.2022 01:53 Відповісти
Ні любі автономії підкупні і маніпулятивні особливо які поряд срашкою.
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24.05.2022 03:47 Відповісти
Лошади никотина больше не давать !
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24.05.2022 01:54 Відповісти
Навпаки
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24.05.2022 02:20 Відповісти
А що, може, Америка, чи Британія програвали війни?
Хоча, ні, США у В'єтнамі програли... Та й Росія програвала Кримську (у 1856-му) і Тихоокеанську (в 1905-му) війни...
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24.05.2022 01:55 Відповісти
І кримську, і японську, і першу світову (розгромно), і фінську. В другу світову навіть з ленд-лізом вивела до волги і Кавказа. І тільки вступ США у війну і відтягування на себе японців спасло совок. Потім ще проспали афган і першу чеченську. Вояки сран
і😁
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24.05.2022 02:12 Відповісти
В'єтнам ящо дивитись політично США програли тому що самі до цього призвели.І там на перший план вийшли ЦРУ.Наркотрафік і тендери по зброї.Ця війна для штатів був полігон.Кожна структура рвала свій шмат а вмирали солдати на яких було начхати .Вони повинні були воювати і чим більше вгрузнути в цій війні.А тим часом зброя річкою гроші річкою і наркотрафік річкою.Це була безглузда і дурна війна для штатів.В якій полягло в 70% солдатів віком 18-21.
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24.05.2022 03:53 Відповісти
США програли війну ? Серйозно ? Підписали капітуляцію ?
В'єтнамці встановили свій прапор над Капітолієм ?
США пожаліли бідних в'єтнамців, яких могли просто заасфальтувати.
США також пожаліли своїх солдатів.
І перемогли власну корупцію.
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24.05.2022 05:33 Відповісти
Вчитися треба було в школi
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24.05.2022 07:11 Відповісти
Этот обсос путает Рашку с советским союзом. Хотя и тот постоянно отхватывал от всех. Самое сильное оружие Рашки это подлость которую Рашка называет рузкой смекалкой.
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24.05.2022 01:56 Відповісти
Юрій Бутусов
(1 годину тому)

Зараз знаходжусь в районі Северодонецька, день провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза.

Російські війська з району Попасноі намагаються перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ в районах сіл Яковлівка - Білогорівка - Берестове. Я був в усіх цих селах за день. Боі в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль.

Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанську та Северодонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато.

Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання ю, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім.

Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот.

А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам.

Важкі боі продовжуються. Але очевидно, що у російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону , вони намагаються продавити.

В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет.

Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю.

Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно.

Наші кадрові частини у Северодонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воіни. Велика честь бути разом з ними.

Але поступатись ворогу тут ніхто не збирається. Северодонецьк та Лисичанськ ми будемо обороняти до останньої можливості.

Мене питають бійці - «а ви не поїдете звідси?» Я розумію сенс цього питання і відповідаю, що я залишусь тут поки загрозу оточення не буде розбито разом з ударними російськими угрупованнями.

Так, у нас чимало організаційних проблем, я їх бачу, але я не сумніваюсь, що Україна має достатньо сил, щоб зірвати цей черговий наступ Путіна та перемогти у цій великій битві.
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24.05.2022 01:58 Відповісти
Помагай бог! ЗСУ это единственное во что я верю. Ещё тероборона и народ. Всё
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24.05.2022 02:08 Відповісти
ще б єлдак з тарасовим та хламидією приїхали б піднести бойовий дух воїнів , але народжений повзати, літати не буде
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24.05.2022 07:36 Відповісти
" ... у нас чимало організаційних проблем ..."
После 3-х месяцев войны? Это как?
К сдаче юга Украины тоже привели "организационные проблемы"?
Отсутствие укрепрайонов и фортификаций на границе, это тоже "организационные проблемы"?
И т.д. и т.п.
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24.05.2022 08:05 Відповісти
Рашизм - абсолютное зло. Это всем понятно
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24.05.2022 01:58 Відповісти
Они там тупые поголовно. ни одной войны не выиграли самостоятельно, за исключением небольших стран население которых не превышает 6 миллионов, а строят из себя непобедимых. Лавров - отрицание поражения не значит победа. Количество разгромов рашки другими армиями, соизмеримо с количеством разваленных империй на этих территориях. Развал Золотой орды произошел от поражения в Европе, Развал Московии произошел от поражения от Речи посполитой, развал московского княжества произошел после поражения туркам в крымской войне, развал российской империи, произошел после поражения в первой мировой войне, развал ссср, произошел после разгрома в Афганистане. И это еще не все - проигрывали шведам, финам и чеченцам. После войны россия останется в качестве воспоминания в учебниках истории.
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24.05.2022 02:00 Відповісти
ыыы... убогая лошадь не понимает) вот вообще) роиссся-это на сейчас лузер мира номер один. И что она думает и что она хочет-на сейчас- колышит разве что их собственное-зомби-население..
Или возможно понимает это все очень хорошо и от этого писает кипятком еще громче)
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24.05.2022 02:04 Відповісти
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24.05.2022 02:09 Відповісти
***** є достатньо в зеленому офісі
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24.05.2022 02:45 Відповісти
Тьфу блд, кто СЕЙЧАС на высеры русни обращает вообще внимание ?? Открыл окно, машины бибикают, птички срут и чирикают, каркают, коты орут.. Кто то выделяет этот ор, бибиканье и срань птах господних ? Нет конечно. Это фон жизни большого города, где роль русни - пук крысы в подземке...
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24.05.2022 02:10 Відповісти
"погано вчилися у школі та не знають, що таке Росія"-- воно навіть уявити не може, що весь цивілізований світ вчиться в школі добре, але за іншими, відмінними від раші, істинами.
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24.05.2022 02:17 Відповісти
Освежим лошадке память.

1. 300 лет татаро-монгольского ига. В 1382 году через 2 года после победы Дмитрия Донского в Куликовской битве хан Тохтамыш нанес ответный удар: разграбил и сжег Москву.

2. В 1558 - 1583 годах Ливонская война с польско-литовской Речью Посполитой, Швецией и Данией. Эту войну Иван IV Грозный вел 25 лет, и закончилась она его полным поражением.

3. В 1709 году Петр I отправился в Прутский поход - преследовать Карла ХII, бежавшего в дунайские владения Османской империи. Поход обернулся проигранной войной с турками 1710-1713 гг., в ходе которой Петр I вместо того, чтобы пленить шведского короля, сам чудом не попал в плен, а Россия лишилась выхода к Азовскому морю и недавно построенного южного флота.

4. Россия была разбита в сражении при Аустерлице в 1805 году и фактически проиграла последующую войну с Наполеоном 1806-1807 годов, окончившуюся для России унизительным Тильзитским миром. Сражение при Бородино закончилось сожжением Москвы.

5. Крымская война 1853-1856 годов. В итоге войны погибло около миллиона русских. После Крыма Запад уничтожил российский флот в Черном море.

6. Цусима. Морская битва в мае 1905 года в районе острова Цусима - российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Хэйхатиро Того.

7. Первая мировая. Разгром русских армий в Восточной Пруссии в августе 1914 года. В 1920-м поход на Варшаву обернулся «чудом на Висле» - разгромом армии будущего советского маршала Тухачевского войсками польского маршала Пилсудского.

8. Война с Финляндией (1939-40 годов)- Финляндия потеряла около 26 тысяч солдат, СССР - около 70-100 тысяч.

9. Война в Афганистане, 1979-1989 - стала последним ударом по СССР, после которого он уже не смог существовать.

10. Первая чеченская . Накануне операции российский генерал Павел Грачев хвалился: «Дайте мне отряд десантников, и мы разберемся с этими чеченами за пару часов». России понадобилось 38 тысяч солдат, сотни танков и почти два года для подавления чеченских ополченцев. В итоге Москва де-факто проиграла войну.

11. Вторая чеченская. Усмирить чеченцев удалось только ценой фактической переуступки власти - в обмен на лояльность Кремлю и огромные бюджетные дотацииклану Кадыровых, которые в первой войне воевали с Москвой, а затем переметнулись на ее сторону.

12. Война с Украиной - позорное поражение "второй армии мира" под Киевом.
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24.05.2022 02:24 Відповісти
Їб@ли ми тебе, твою "расію" й весь ваш гнилий "руській миръ" совковою лопатою...
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24.05.2022 02:40 Відповісти
Що, падло, страшно?
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24.05.2022 03:16 Відповісти
Епать-пердеть, говорящий конь! 🧐😲
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24.05.2022 03:17 Відповісти
После афганской войны совок развалился. В этой войне потери параши сопоставимые или даже больше. Вполне возможен развал параши после этой войны. Нужно только больше оружия и больше санкций. Но похоже не все хотят на западе развала параши...
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24.05.2022 03:20 Відповісти
Вообще конечно если подумать-ну смешно жы.. "Орда обвиняет Европу в том, что та не хочет понять и принять иконные потребности и желания Орды -Европу завоевать, разграбить , уничтожить, сжечь..
Где твоя толерантность , Европа? Орда взывает к ней...
Паноптикум же , ну вот реально, но-слушают, отвечают, поддаются даже.. Украина не сдается принципиально. Польша, Британия, США, Балтийские страны вписались, остальные -сопли жуют.. "ммммм... " а достаточно ли вы нам забашляли за то что потом изнасилуете наших детей?" Надо позвонить пу... мож добавит.."

РАзлом, деградация Старой Европы. Но-нам свое делать)
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24.05.2022 03:25 Відповісти
Конченая лошадка забула скільки разів спалювали срашку і скільки разів її мали в сраку всі кому не лінь?Одна перемога а воні на весь степ.Історія по спіралі знову вас спалять і знову будуть мати в сраку!
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24.05.2022 03:26 Відповісти
Більше того це лайно як росія потрібно знищити щоб це лайно більше нікому не приносила лиха ! Давити вас гадів до останього !
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24.05.2022 03:31 Відповісти
Це не лайно. Це гірше: це ракова пухлина людства
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24.05.2022 06:07 Відповісти
раше уже давно пора как когда-то Швеции, которая в свое время "сошла со сцены мировой истории и заняла место в зрительном зале" и всем станет легче тем же "русским" в первую очередь.
А то всех уже *******
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24.05.2022 03:37 Відповісти
проблема в тому, що кацапи не маєть свого "глядацького залу", тобто республіки
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24.05.2022 07:40 Відповісти
Некоторые политики, деятели науки, культуры и искусства, историки, социологи, а также московский патриархатhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-266 [257] придерживаются мнения, что победа состоялась не благодаря, а вопреки Сталину. В открытом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8 письме 25 деятелей советской науки, литературы и искусства говорится об ответственности Сталина за неготовность к войнеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-267 [258] . В открытом письме от 20 апреля 2010 года ветераны также подвергли Сталина критике, охарактеризовав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC его сговор с Гитлером как «преступный»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-268 [259] . Согласно английскому историку Саймону Себаг-Монтефиоре, в начале войны Сталин «принимал некомпетентные решения. Имя им легион. Самое вопиющее из них: в сентябре 1941 года, когда все генералы умоляли его вывести войска из-под Киева, он позволил нацистам взять в "мешок" и перебить военную группировку из пяти армий. Лишь к концу войны Сталин стал военным стратегом и смог привести свою страну к победе. Но какой ценой!»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130630-6-38 [34]
Это из википедии. Даже "победа" в ВоВ не так однозначна, как та пропаганда победобесия, которая звучит из каждого утюга в россии.
пукен не военный стратег и уже старый, как и его окружение, они все глубоко заблуждаются и не переживут эту войну. Особенно по-идиотски пафосно звучит "приказ пукеена будет выполнен, все цели операции будут достигнуты". В современной россии модус операнди это коррупция и саботаж, даже спецслужбы с постоянными провалами работают.
Уже три или четыре раза меняли цели операции - сперва освобождение Донбасса, потом денацификация и демилитаризация Украины, затем захват правобережной Украины, теперь коридор в крым. Скукоживаются по мере осознания своих потерь. Последняя еще неозвученная цель операции - неизвестная могила для пукена и смена режима)
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24.05.2022 03:42 Відповісти
Я вообще удивляюсь, как пукену могла прийти в голову идея, что война это хороший способ укрепить безопасность, укрепиться в росте благосостояния, что она хоть в какомто смысле благо для россии и его режима. Вероятно, человечишка совсем в своей диктатуре запутался, где реальность, а где его пропаганда - это же убийственно для спецслужбиста, потерять связь с реальностью это потерять квалификацию, стать невеждой)
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24.05.2022 03:54 Відповісти
"Хроніки війни"
До розв"язування війни, як до шляху вирішення своїх проблем, вдаються країни-банкроти Банкроти у будь-якій сфері - політичній, економічній чи соціальній У Росії наявні всі три складові: з нею перестали рахуваться на політичній арені - кому хочеться співробітничать з країною-"гопником обезбашенним", яка не поважає міжнародне право і користується "фаустрехтом"(правом сильного)?
З Росією перестають співпрацювать у економічному плані Вона свою екстенсивну видобувальну економіку перетворила у важіль політичного тиску - перекриттям поставок газу у критичні моменти вона пробує придушить своїх споживачів у Європі і змусить виконувать свої "хотєлки" Отримує протилежне - Європа вже в пошуках альтернативних енергетичних джерел і на шляху до відмови від російських енергоносіїв І як результат - Захід перестає постачать в Росію ******* технології та обладнання - як для нафтогазодобувної промисловості так і в інших сферах І як кінцевий результат - Росія перестає буть для Європи і світу навіть поставником сировини Потік валюти від продажу сировини (в першу чергу - вуглеводнів) у Росії вичерпується
У соціальному плані все теж не "райдужне" - нема грошей і Кремлю все важче "купувать" лояльність населення за рахунок підтримки матеріальної стабільності його життя
Путін вже надіється навіть не на те, що його врятує "маленька переможна війна" з Україною Він вже старається відтягти кінець - як свій власний, так і кінець свого режиму Те, що Захід бажає остаточно змінить Росію, а не просто скинуть його з трону - йому і в страшному сні не сниться Він просто не здатен зрозуміть це! Бо сам - "плоть від плоті "СОВКА"
Він спішить з війною і хоче її виграть одним смертельним ударом! А потім - поставивши Європу перед "фактом", хоче змусить її продовжувать грать за його правилами
Однак Україна - не Чечня, Молдова чи Грузія! Він зав"язне у цій війні мінімум на кілька місяців І поки ми з допомогою протитанкової та зенітної зброї, яку поставляють нам наші союзники, будемо перемелювать його ударні угрупування, Китай потроху почне розширювать і поглиблювать анексію Сибіру Путін прекрасно розуміє, що Сибір рано чи пізно Китай у Росії забере - у Росії нема людських ресурсів, щоб його заселить і втримать Саме тому останнє десятиліття там не розвивається інфраструктура, не гасяться масштабні лісові пожежі - навіщо? У очах Кремля Сибір - "списана" територія! Але біженці звідти не будуть спішить заселять і освоювать запущене і заросле бур"янами Нечорнозем"яТому війною він хоче не тільки захопить УКраїну Ні! Мета більш глибока Вона полягає у витісненні українців хоча-б зі Східної України і Таврії - щоб було куди розселить своїх "орків", які побіжать з анексованих Китаєм земель А українцям (в черговий раз) буде насильно запропонована роль емігрантів!
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24.05.2022 06:45 Відповісти
https://youtu.be/uUd43dwqCUM
Це відповідь
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24.05.2022 03:46 Відповісти
Оооо! Увімкнули «ображених»?!
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24.05.2022 04:45 Відповісти
Хай Лавров не переймається, нашого цвіту є по всьому світу і ми активно роз'яснюємо на персональному та інституціональному рівні хто є квцапи і з чим їх їдять.
Хоч для багатьох аборигенів цей так не секрет. Взяти хоча б того ж генерала Паттона:

We can no more understand a Russian than a Chinaman or a Japanese, and from what I have seen of them, I have no particular desire to understand them, except to ascertain how much lead or iron it takes to kill them.
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24.05.2022 05:02 Відповісти
...Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
(с) Б. Пастернак
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24.05.2022 05:10 Відповісти
Кто такой этот ***** с мордой неандертальца, тупиковая ветвь эволюции, как и руzzкий мир построенный ими на костях адептов и убиенных несогласных народов. Эта тварь сейчас своими наративами просто ангажирует собственных zомбаков на убийства заради тоталитарной власти мордора. Цивилизованный Мир должен наконец избавиться от убийц у себя в доме.
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24.05.2022 05:34 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/05/22/istoryk-alforov-pro-rf/ "Росіяни" - не нація, а морально-психологічний стан.
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24.05.2022 05:36 Відповісти
Расєяне - це діагноз.
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24.05.2022 07:58 Відповісти
Лавров забыл 1991 год, полупустые полки магазинов и к чему это привело.
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24.05.2022 05:39 Відповісти
ВВП на человека:
Рацея=10 000
Китай=10 000
Румыния=12000
Португалия=20000
США=61000
Швейцария=91000
Люксембург=120000

Место Рацеи на параше!
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24.05.2022 05:50 Відповісти
Коли воно вже здохне, кляча путліровська
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24.05.2022 06:03 Відповісти
Метафизический смысл заявления Лаврова: рф будет гадить всем странам мира всеми доступными способами (принцип раковой клетки)
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24.05.2022 06:03 Відповісти
о історики під'їхали)))) позорище...
хочеться навіть від монітора відійти, щоб бути подалі від цього лайна...
"я не я і лошадь не моя"
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24.05.2022 06:21 Відповісти
Найвеличніший історик Всесвіту виключно ху@ло, яке в соавторстві з фсб і рпц назавжди заборонило доступ до архівних даних.
Пропагандонівський підручник історії мордора для учнів 5-6 класу це рівень б/я керівника **********.
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24.05.2022 06:23 Відповісти
Як думаєте чому проти цих тварюк досі не відкриті кримінальні провадження? Навіщо слухати цю маячню?
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24.05.2022 06:31 Відповісти
1,7% от мирового ВВП,из них 80% это сырьё-что ещё там надо понимать?

Это гододранцы, бомжи,которых не пускают в театр,ресторан и они от злости срут под двери.
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24.05.2022 06:39 Відповісти
У нормальных людей уже не сил комментировать бред сивой кобылы (коня).
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24.05.2022 07:18 Відповісти
"росія"-це купа різнорідного лайна,де голова МЗС-довбаний ара.
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24.05.2022 06:53 Відповісти
Ломка від санкції на поставку коксу.
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24.05.2022 07:31 Відповісти
Так саме керівники рузгемира погано вчились. Інакше знали б що без підтримки шнанів з боку США тікав би сталін до сибіру ,а може довелося б капітулювати.
Пам'ятали б про Кримську, Російсько -Японську. Зрештою 1-шу світову російська імперія теж програла.
"Спецоперація" у Афганістані теж закінчилась ганьбою та розвалом СРСР.
Тому читайте книжки та не вживайте наркотики пан "лавров"
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24.05.2022 07:35 Відповісти
"Київ московію поробив, Київ її і поховає!!!"- шкільна програма для лошар НЕДОДЕРЖАВИ, СОБАК СКАЖЕНОГО ФЮРЕРА! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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24.05.2022 07:48 Відповісти
Не можу не погодитись!
Запад дійсно погано знає що таке раша!
Він досі вважає їх цівілізованими людьми.
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24.05.2022 07:55 Відповісти
Ооо, так, Захід дійсно - НЕВІГЛАСИ!!!! Викормили такого монстра-терориста з ядерною гранатою...
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24.05.2022 07:59 Відповісти
І оця коняка буде ше розповідати комусь про історію московського царства?!
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24.05.2022 08:04 Відповісти
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24.05.2022 08:11 Відповісти
навпаки, Захід нарешті зрозумів, яке лайно нацистська росія
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24.05.2022 09:01 Відповісти
Коли Захід вчився у школі, ніякої Росії щє у проєкті не було.
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24.05.2022 09:10 Відповісти
"Умом расєю нє пАнять...")))
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24.05.2022 09:10 Відповісти
 
 