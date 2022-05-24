Лавров звинуватив Захід у історичному невігластві та нерозумінні Росії

В МЗС РФ звинуватили західних політиків в тому, що вони "погано вчилися у школі та не знають, що таке Росія", коли говорять про поразку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на російські ЗМІ.

Лавров зачвив: "Кажуть, що Росія має "зазнати поразки", вони мають "перемогти Росію", домогтися того, щоб Росія "програла на полі бою"… Напевно, вони (політики) погано вчилися у школі. Роблять неправильні висновки зі свого розуміння минулого та того, що таке Росія".

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