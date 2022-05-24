Кабмін затвердив Цепенду новим керівником "Укртранснафти"

Кабінет Міністрів України погодив звільнення генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленка. Новим керівником компанії призначено Володимира Цепенда, який має досвід роботи в АТ "Укртрансгаз" у сфері закупівель та капітального будівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України.

Як повідомлялося, Микола Гавриленко очолював "Укртранснафту" з кінця 2015 року. "Укртранснафта" виступає оператором нафтотранспортної системи України. Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" має щорічну пропускну здатність на вході 114 млн тонн, на виході – 56,3 млн тонн.

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