УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5608 відвідувачів онлайн
Новини
3 399 4

Кабмін затвердив Цепенду новим керівником "Укртранснафти"

укртранснафта

Кабінет Міністрів України погодив звільнення генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленка. Новим керівником компанії призначено Володимира Цепенда, який має досвід роботи в АТ "Укртрансгаз" у сфері закупівель та капітального будівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України.

Як повідомлялося, Микола Гавриленко очолював "Укртранснафту" з кінця 2015 року. "Укртранснафта" виступає оператором нафтотранспортної системи України. Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" має щорічну пропускну здатність на вході 114 млн тонн, на виході – 56,3 млн тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше Україна почала транспортувати британську нафту

Автор: 

Кабмін (14074) Укртранснафта (331)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це після свідчення мертвечука він звільнився?
показати весь коментар
24.05.2022 03:38 Відповісти
Це дійсно пенда тепер транснафті
показати весь коментар
24.05.2022 04:10 Відповісти
досвід крадівництва і надувайлівства
показати весь коментар
24.05.2022 06:17 Відповісти
Хорошу людину Цепендою не назвуть.
показати весь коментар
24.05.2022 06:27 Відповісти
 
 