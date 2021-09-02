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нафта (711) Укртранснафта (29)

Вперше Україна почала транспортувати британську нафту

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вперше Україна почала транспортувати британську нафту

Кількість сортів нафти, які транспортуються нафтопроводами України, зросла до восьми.

Про це повідомляє оператор системи магістральних нафтопроводів України АТ "Укртранснафта", що належить "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"АТ "Укртранснафта" вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається поблизу Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія)", - йдеться в повідомленні.

Flotta Gold транспортуватимуть нафтопроводом Одеса - Кременчук. Нині компанія вже почала прийом сировини в нафтотранспортну систему для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Таким чином, кількість сортів нафти, які транспортуються нафтопроводами України, зросла до восьми, додали в пресслужбі.

Також читайте: Вартість нафти від початку пандемії зросла втричі, ціна на газ у Європі перевищила історичний максимум, - ЗМІ

Як повідомлялося раніше, за перші шість місяців 2021 року "Укртранснафта" транспортувала 7,1 млн тонн нафти. Це на 3,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Російська нафта сама дорога у світі, бо вона продається не за долари, а життя людей.
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02.09.2021 18:05
+10
Рюсская нефть и газ грязнее любого говна ...пахнет вонизмом уже 30 лет... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282 Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282
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02.09.2021 17:55
+9
З 2014 у нас люба нафта завжди дешевша ніж кацапська.
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02.09.2021 17:59
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и шо, ***?
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02.09.2021 17:48 Відповісти
Это же зепобеда! Нам впервые привезли нефть из Шотландии! Ну это как если бы вы впервые купили колбасу не в АТБ, а в Таврии.
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02.09.2021 18:04 Відповісти
если бы от этого бензин подешевел.
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02.09.2021 17:48 Відповісти
Не очень понял. То есть: это танкер привез, например- в Одессу, а дальше мы по своим НПЗ транспортируем, так? А в чем фишка??? Эта нефть дешевле, надеюсь, чем кацапская?
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02.09.2021 17:50 Відповісти
З 2014 у нас люба нафта завжди дешевша ніж кацапська.
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02.09.2021 17:59 Відповісти
То есть- эта нефть- дешевле, да? А в цифрах можно?
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02.09.2021 18:00 Відповісти
Російська нафта сама дорога у світі, бо вона продається не за долари, а життя людей.
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02.09.2021 18:05 Відповісти
А-а-а-а-а-а... Понятно. Вопросов более не имею.
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02.09.2021 18:06 Відповісти
Роман Цимбалюк передал из Москвы,что на РАБссии полная истерика из за Платформы Зеленского и визита в США Зеленского....видать РАБссии настают кранты... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 4746
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02.09.2021 17:52 Відповісти
Не может быть! Зеля в Штатах только зрадой занимался.
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02.09.2021 18:08 Відповісти
А когда у них истерики не было? Не надо обращать внимание вообще на лаптей.
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02.09.2021 21:11 Відповісти
Рюсская нефть и газ грязнее любого говна ...пахнет вонизмом уже 30 лет... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282 Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282
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02.09.2021 17:55 Відповісти
Угу. Пусть так. А вот эта нефть с шельфа Оркнейских островов- она как? На вкус, запах. А цена её какая? Ты ж в курсе запахов. Шоп я не ГУГЛил- скока она стоит?
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02.09.2021 17:58 Відповісти
Вчера был на заправе...литр 92-го 50 гривен...нефть из Венесуэлы от водителя автобуса Николаса МАДУРО... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 1391
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02.09.2021 18:02 Відповісти
Понятно. Вопрос единственный: что с тобой происходит после 18.00??? Ты ведь на работе бываешь, вроде как. А почему ты становишься невменяемым?
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02.09.2021 18:04 Відповісти
95 квартал смотрю с детства,а Зеля мой кумир... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 3598
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02.09.2021 18:06 Відповісти
Ответ принимается.
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02.09.2021 18:07 Відповісти
В рюсской нефти много серы, а это плохой признак. Требуется более чистая очистка, что приводит к увеличению себестоимости и потери конкурентно-способности из-за цены продукта.
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02.09.2021 18:02 Відповісти
Ну, это все знают, давно. Таки интересно цифровое выражение, лучше в долларах.
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02.09.2021 18:05 Відповісти
Северный Потоп РАБссии давно победил НАТО и США.... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 8592
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02.09.2021 17:56 Відповісти
СПГ в кубиках танкерами возють...,скоро и нефть будут возить в кубиках... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 6297Новые технологии сожрут РАБссию....живьем...
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02.09.2021 18:05 Відповісти
будешь удивлен, но СПГ коломойша возит из рабсии, на тамани заправляют."
анкер-газовоз Belgravia 18 августа в конце дня был принят на разгрузку в порт Одессы на терминал «Укрлоудсистем» с порядка 4 тыс. т сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.
Согласно данным навигационного сервиса, судно было загружено в порту «Тамань» (Россия). "
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03.09.2021 10:57 Відповісти
Качественная нефть еще с времен ССра была азербайджанская и чеченская...,сегодня РАБссия продает не нефть а ДЕРЬМО собачье... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 118
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02.09.2021 18:08 Відповісти
Нашли чем хвастать, нет что бы запустить все НПЗ Украины, делая качественный бензин о транспортировать его в Британию и ес, вот это я бы понимал достижение, а так очередной пшик!
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02.09.2021 18:52 Відповісти
Там же написано что на Бенин НПЗ, а оттуда можно и обратно в Британию, хотя вряд ли, они скорее всего весь бензин в Украине продают.
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03.09.2021 00:22 Відповісти
с бениным заводом вообще интересно укртатнафта бенина и 48% государственная покупает СГ у кацапов и транспортирует в Украину-почитайте последние новости за август. Подозреваю что и нефть по бумагам может быть британской, а по факту расейской. тут не всетакоднозначно, как говаривала тетя....
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03.09.2021 10:37 Відповісти
вопрос а где наша нефть
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02.09.2021 18:58 Відповісти
Так же поступает на Кременчугский НПЗ.
Сколько добывается? А хрен его знает.
До недавнего времени покупали много нефтепродуктов у Беларуси, а она делала их из росссиянской нефти. Когда на беларуский пошел запрет, то Кременчугский завод официально сообщил, что за 7-10 недель готовы ПОЛНОСТЬЮ заменить на украинском рынке беларусское топливо. Так как коллапса на АЗС нет, то видимо заменили.

Вот за 100% достоверности гарантию не дам, но неоднократно слышал от водителей, что заезжают бензовозы Коломойского и других брендов, на одну и ту же нефтебазу, но только через разные ворота. То есть бензин и дизель из тех же цистерн. Ну разве что на АЗС Коломойского на несколько гривен дешевле.
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02.09.2021 21:37 Відповісти
ну так и делают, завозят кацапский, а продают как наш...так же и с газом сжиженным. Можно отследить танкеры грузят на кацапии.
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03.09.2021 10:53 Відповісти
Нет. У нас добывается немалое количество нефти. То, что ранее Кременчугский НПЗ работал на украинской нефти, это известно. Вопрос лишь в том, сколько и куда уходило той нефти, добытой у нас, помимо КрНПЗ.
Танкеры в Кацапии грузят, танкеры типа река-море, а в Черном море перекачивают нефть на морские танкеры
А вот сжиженный газ завозят из Кацапии.
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03.09.2021 17:31 Відповісти
Медведчук покрився холодним потом )))
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02.09.2021 19:24 Відповісти
 
 