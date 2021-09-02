Вперше Україна почала транспортувати британську нафту
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Кількість сортів нафти, які транспортуються нафтопроводами України, зросла до восьми.
Про це повідомляє оператор системи магістральних нафтопроводів України АТ "Укртранснафта", що належить "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.
"АТ "Укртранснафта" вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається поблизу Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія)", - йдеться в повідомленні.
Flotta Gold транспортуватимуть нафтопроводом Одеса - Кременчук. Нині компанія вже почала прийом сировини в нафтотранспортну систему для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод.
Таким чином, кількість сортів нафти, які транспортуються нафтопроводами України, зросла до восьми, додали в пресслужбі.
Як повідомлялося раніше, за перші шість місяців 2021 року "Укртранснафта" транспортувала 7,1 млн тонн нафти. Це на 3,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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анкер-газовоз Belgravia 18 августа в конце дня был принят на разгрузку в порт Одессы на терминал «Укрлоудсистем» с порядка 4 тыс. т сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.
Согласно данным навигационного сервиса, судно было загружено в порту «Тамань» (Россия). "
Сколько добывается? А хрен его знает.
До недавнего времени покупали много нефтепродуктов у Беларуси, а она делала их из росссиянской нефти. Когда на беларуский пошел запрет, то Кременчугский завод официально сообщил, что за 7-10 недель готовы ПОЛНОСТЬЮ заменить на украинском рынке беларусское топливо. Так как коллапса на АЗС нет, то видимо заменили.
Вот за 100% достоверности гарантию не дам, но неоднократно слышал от водителей, что заезжают бензовозы Коломойского и других брендов, на одну и ту же нефтебазу, но только через разные ворота. То есть бензин и дизель из тех же цистерн. Ну разве что на АЗС Коломойского на несколько гривен дешевле.
Танкеры в Кацапии грузят, танкеры типа река-море, а в Черном море перекачивают нефть на морские танкеры
А вот сжиженный газ завозят из Кацапии.