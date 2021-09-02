Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть
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Количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми.
Об этом сообщает оператор системы магистральных нефтепроводов Украины АО "Укртранснафта", принадлежащая "Нафтогазу", информирует Цензор.НЕТ.
"АО "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания)", - говорится в сообщении.
Flotta Gold будут транспортировать по нефтепроводу Одесса - Кременчуг. Сейчас омпания уже начала прием сырья в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
Таким образом, количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 2021 года "Укртранснафта" протранспортировала 7,1 млн тонн нефти. Это 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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анкер-газовоз Belgravia 18 августа в конце дня был принят на разгрузку в порт Одессы на терминал «Укрлоудсистем» с порядка 4 тыс. т сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.
Согласно данным навигационного сервиса, судно было загружено в порту «Тамань» (Россия). "
Сколько добывается? А хрен его знает.
До недавнего времени покупали много нефтепродуктов у Беларуси, а она делала их из росссиянской нефти. Когда на беларуский пошел запрет, то Кременчугский завод официально сообщил, что за 7-10 недель готовы ПОЛНОСТЬЮ заменить на украинском рынке беларусское топливо. Так как коллапса на АЗС нет, то видимо заменили.
Вот за 100% достоверности гарантию не дам, но неоднократно слышал от водителей, что заезжают бензовозы Коломойского и других брендов, на одну и ту же нефтебазу, но только через разные ворота. То есть бензин и дизель из тех же цистерн. Ну разве что на АЗС Коломойского на несколько гривен дешевле.
Танкеры в Кацапии грузят, танкеры типа река-море, а в Черном море перекачивают нефть на морские танкеры
А вот сжиженный газ завозят из Кацапии.