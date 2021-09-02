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нефть (1811) Укртранснафта (73)

Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть

Новости Цензор.НЕТ Общество

Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть

Количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми.

Об этом сообщает оператор системы магистральных нефтепроводов Украины АО "Укртранснафта", принадлежащая "Нафтогазу", информирует Цензор.НЕТ.

"АО "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания)", - говорится в сообщении.

Flotta Gold будут транспортировать по нефтепроводу Одесса - Кременчуг. Сейчас омпания уже начала прием сырья в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Таким образом, количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми, добавили в пресс-службе.

Читайте: Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ

Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 2021 года "Укртранснафта" протранспортировала 7,1 млн тонн нефти. Это 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Російська нафта сама дорога у світі, бо вона продається не за долари, а життя людей.
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02.09.2021 18:05
+10
Рюсская нефть и газ грязнее любого говна ...пахнет вонизмом уже 30 лет... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282 Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282
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02.09.2021 17:55
+9
З 2014 у нас люба нафта завжди дешевша ніж кацапська.
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02.09.2021 17:59
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и шо, ***?
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02.09.2021 17:48 Ответить
Это же зепобеда! Нам впервые привезли нефть из Шотландии! Ну это как если бы вы впервые купили колбасу не в АТБ, а в Таврии.
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02.09.2021 18:04 Ответить
если бы от этого бензин подешевел.
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02.09.2021 17:48 Ответить
Не очень понял. То есть: это танкер привез, например- в Одессу, а дальше мы по своим НПЗ транспортируем, так? А в чем фишка??? Эта нефть дешевле, надеюсь, чем кацапская?
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02.09.2021 17:50 Ответить
З 2014 у нас люба нафта завжди дешевша ніж кацапська.
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02.09.2021 17:59 Ответить
То есть- эта нефть- дешевле, да? А в цифрах можно?
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02.09.2021 18:00 Ответить
Російська нафта сама дорога у світі, бо вона продається не за долари, а життя людей.
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02.09.2021 18:05 Ответить
А-а-а-а-а-а... Понятно. Вопросов более не имею.
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02.09.2021 18:06 Ответить
Роман Цимбалюк передал из Москвы,что на РАБссии полная истерика из за Платформы Зеленского и визита в США Зеленского....видать РАБссии настают кранты... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 4746
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02.09.2021 17:52 Ответить
Не может быть! Зеля в Штатах только зрадой занимался.
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02.09.2021 18:08 Ответить
А когда у них истерики не было? Не надо обращать внимание вообще на лаптей.
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02.09.2021 21:11 Ответить
Рюсская нефть и газ грязнее любого говна ...пахнет вонизмом уже 30 лет... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282 Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282
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02.09.2021 17:55 Ответить
Угу. Пусть так. А вот эта нефть с шельфа Оркнейских островов- она как? На вкус, запах. А цена её какая? Ты ж в курсе запахов. Шоп я не ГУГЛил- скока она стоит?
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02.09.2021 17:58 Ответить
Вчера был на заправе...литр 92-го 50 гривен...нефть из Венесуэлы от водителя автобуса Николаса МАДУРО... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 1391
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02.09.2021 18:02 Ответить
Понятно. Вопрос единственный: что с тобой происходит после 18.00??? Ты ведь на работе бываешь, вроде как. А почему ты становишься невменяемым?
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02.09.2021 18:04 Ответить
95 квартал смотрю с детства,а Зеля мой кумир... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 3598
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02.09.2021 18:06 Ответить
Ответ принимается.
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02.09.2021 18:07 Ответить
В рюсской нефти много серы, а это плохой признак. Требуется более чистая очистка, что приводит к увеличению себестоимости и потери конкурентно-способности из-за цены продукта.
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02.09.2021 18:02 Ответить
Ну, это все знают, давно. Таки интересно цифровое выражение, лучше в долларах.
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02.09.2021 18:05 Ответить
Северный Потоп РАБссии давно победил НАТО и США.... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 8592
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02.09.2021 17:56 Ответить
СПГ в кубиках танкерами возють...,скоро и нефть будут возить в кубиках... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 6297Новые технологии сожрут РАБссию....живьем...
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02.09.2021 18:05 Ответить
будешь удивлен, но СПГ коломойша возит из рабсии, на тамани заправляют."
анкер-газовоз Belgravia 18 августа в конце дня был принят на разгрузку в порт Одессы на терминал «Укрлоудсистем» с порядка 4 тыс. т сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.
Согласно данным навигационного сервиса, судно было загружено в порту «Тамань» (Россия). "
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03.09.2021 10:57 Ответить
Качественная нефть еще с времен ССра была азербайджанская и чеченская...,сегодня РАБссия продает не нефть а ДЕРЬМО собачье... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 118
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02.09.2021 18:08 Ответить
Нашли чем хвастать, нет что бы запустить все НПЗ Украины, делая качественный бензин о транспортировать его в Британию и ес, вот это я бы понимал достижение, а так очередной пшик!
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02.09.2021 18:52 Ответить
Там же написано что на Бенин НПЗ, а оттуда можно и обратно в Британию, хотя вряд ли, они скорее всего весь бензин в Украине продают.
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03.09.2021 00:22 Ответить
с бениным заводом вообще интересно укртатнафта бенина и 48% государственная покупает СГ у кацапов и транспортирует в Украину-почитайте последние новости за август. Подозреваю что и нефть по бумагам может быть британской, а по факту расейской. тут не всетакоднозначно, как говаривала тетя....
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03.09.2021 10:37 Ответить
вопрос а где наша нефть
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02.09.2021 18:58 Ответить
Так же поступает на Кременчугский НПЗ.
Сколько добывается? А хрен его знает.
До недавнего времени покупали много нефтепродуктов у Беларуси, а она делала их из росссиянской нефти. Когда на беларуский пошел запрет, то Кременчугский завод официально сообщил, что за 7-10 недель готовы ПОЛНОСТЬЮ заменить на украинском рынке беларусское топливо. Так как коллапса на АЗС нет, то видимо заменили.

Вот за 100% достоверности гарантию не дам, но неоднократно слышал от водителей, что заезжают бензовозы Коломойского и других брендов, на одну и ту же нефтебазу, но только через разные ворота. То есть бензин и дизель из тех же цистерн. Ну разве что на АЗС Коломойского на несколько гривен дешевле.
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02.09.2021 21:37 Ответить
ну так и делают, завозят кацапский, а продают как наш...так же и с газом сжиженным. Можно отследить танкеры грузят на кацапии.
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03.09.2021 10:53 Ответить
Нет. У нас добывается немалое количество нефти. То, что ранее Кременчугский НПЗ работал на украинской нефти, это известно. Вопрос лишь в том, сколько и куда уходило той нефти, добытой у нас, помимо КрНПЗ.
Танкеры в Кацапии грузят, танкеры типа река-море, а в Черном море перекачивают нефть на морские танкеры
А вот сжиженный газ завозят из Кацапии.
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03.09.2021 17:31 Ответить
Медведчук покрився холодним потом )))
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02.09.2021 19:24 Ответить
 
 