Відкликано законопроєкт "слуг народу" щодо права на розстріл підлеглих військовослужбовців їхніми командирами (оновлено)

Законопроєкт №7351, який дозволяє в умовах воєнного часу застосовувати проти військовослужбовців-порушників зброю, відкликали з парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонувалось прибрати зі Статуту внутрішньої служби ЗСУ, який регламентує застосування зброї проти військовослужбовців-порушників, рядки "не призводячи до смерті військовослужбовця".

Зокрема, йшлося про такі порушення:



- непокора;

- опір чи загроза начальнику;

- застосування насильства;

- дезертирство.

Водночас зброю можна було б застосовувати, лише "якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення".

Ініціаторами законопроєкту були - народні депутати Мар’яна Безугла, Георгій Мазурашу та Олександр Федієнко.

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