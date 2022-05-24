Відкликано законопроєкт "слуг народу" щодо права на розстріл підлеглих військовослужбовців їхніми командирами (оновлено)
Законопроєкт №7351, який дозволяє в умовах воєнного часу застосовувати проти військовослужбовців-порушників зброю, відкликали з парламенту.
Як передає Цензор.НЕТ, про свідчать дані на сайті парламенту.
Законопроєктом пропонувалось прибрати зі Статуту внутрішньої служби ЗСУ, який регламентує застосування зброї проти військовослужбовців-порушників, рядки "не призводячи до смерті військовослужбовця".
Зокрема, йшлося про такі порушення:
- непокора;
- опір чи загроза начальнику;
- застосування насильства;
- дезертирство.
Водночас зброю можна було б застосовувати, лише "якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення".
Ініціаторами законопроєкту були - народні депутати Мар’яна Безугла, Георгій Мазурашу та Олександр Федієнко.
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Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
Для того наших військових і кидають на передову проти арти танків лише з одними калашами
Ця влада грає з вогнем. Ніякий Аваков не допоже!!! Якщо хлопці розвернуться, а хлопці з західної України це не не ті бидлуваті кожний сам за себе(кацапський менталітет, Саша Бєлий, зона, понятія) зі Східної України (не за всих, але переважо так і є), то будете тікати далеко хоч би не до Байдена.
Ця влада уже показала, що народ вона не цінить, не цінить цінності предків, свою державу. Це спікулянти радянських часів !!! З цим збродом потрібно щось робити