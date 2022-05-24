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Новини Війна
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Росія готується до довготривалої військової операції, - Міноборони

мотузяник

Дії Російської Федерації свідчать про підготовку довготривалої військової операції на території України.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загалом дії російської армії говорять про те, що Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції", - сказав Мотузяник.

Він наголосив, що ситуація на фронті надзвичайно складна. За його словами, найгарячіше зараз на Донецькому і Слов’янському напрямках.

"Окупанти фактично в цілодобовому режимі б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних та бомбових ударів. В тому числі і з території Білорусі та Криму. Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.

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За його словами, важкі бої точаться й на Лиманському напрямку.

"Там постійний вогневий вплив з боку російської артилерії та авіації, і також там вони не полишають спроб форсувати річку Сіверський Донець. Вона вже стала трагічною сторінкою для Росії в цій операції. Сєверодонецьк - також дуже важка ситуація, тому що росіяни, власне, намагаються вже повністю знищити це місто. Так вони діяли в Маріуполі, так діють у Попасній. Вони там уже фактично з танків розстрілюють житлові квартали", - сказав речник Міноборони.

Він нагадав, що завдання ворога — оточити наші війська в районі Сєверодонецька та Лисичанська, блокувати трасу (Лисичанськ - Бахмут).

"Це їм може дозволити вийти на адміністративні кордони вже Луганської області. Але наші військовослужбовці там тримаються. Генштаб також прораховує всі ризики операції, щоб не допустити таких дій", - запевнив представник Міноборони.

Автор: 

Міноборони (7332) росія (65002) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+22
там заруба страшная идет -посмотрим дальше что будет а мое дело маленькое чем дольше я стреляю- тем больше рузге становятся хорошими
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24.05.2022 19:55
+19
Росія готується до довготривалої військової операції, - Міноборони

Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.

Эти 2 предложения взаимоисключающие. Так война будет длительной или закончится боями на Донбассе???
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24.05.2022 19:53
+19
Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Наши сми так переживали за кацапию, выдержит ли она бедная войну против Украины, что забыли задать простой вопрос: а мы худые или толстые? В какой роли мы находимся во всем этом? Кацапия, как бы к ней не относились ,страна большая со значительными ресурсами. И рассказы современного украинского Д'Артаньяна про то, что там кончилась армия - это бальзам на уши впечатлительных мамзелей. Но увы, все кто так думал ранее, очень крепко ошибались. Потому хотелось бы думать, что генералы не думают то, что говорят и готовятся серьезно к тому, что будет. Потому как будет очень сложно.
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24.05.2022 20:03
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Каанєшна. Бліцкриг не вийшов і ***** змінило платівку.
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24.05.2022 19:47 Відповісти
Ну то так, але на які гроші воно збирається "довго воювати", якщо грошей стає менше й менше з кожним днем -- не зрозуміло. пуйло -- "стратєг", як завжди: https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ Путин объясняет про курс доллара и рубля кацапи незабаром жертимуть один одного, та отримуватимуть заробітні платні газом та нафтою, а в нього "доходи бюджета увєлічіваюца"... Ну притомна люди сволота?
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24.05.2022 20:08 Відповісти
У ***** денег меньше не стало . В Европе уже месяц 6 ой пакет санкций ввести не могут. К ***** каждый день приплывает миллиард евро, за нефть и газ. Как раз у него сил достаточно тихо вести ползучую окупацию . Вы что этого не видите? Они уже скоро и к моему родному Запорожью впритык приблизятся. И Европа стала потихоньку сдавать назад. Предложения Макрона , Шольца и Италии об этом говорят. Уже толкают Украину к прекарщанию огня и перемирию. НЕт от Европы никакого толку Если они одного раздувшегося от ВЯЛИЧИЯ Орбана приструнить не могут.
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24.05.2022 20:43 Відповісти
для долгоиграющей нужно бабло-- а его СЕГОДНЯ УЖЕ НЕТ ПОСЛУШАЙТЕ ЧТО ОРУТ ЭТИ МОБИЛИЗОВАННЫЕ РАШКИ ****** СПЛОШНОЙ ОБЕЩАЮТ И НЕ ПЛАТЯТ РАСЧЕТ НА 200 ГРУЗ.. грызня собачий лай в частях Рашки они 90% воюют за бабки которые им нари совали в контрактах а на деле нет и 25% того что обещали... зачем МО Украины мастурбирует зуйню за россиян откуда такие веяния что Зеленскому хочется отдохнуть в Омане на море надо войну поставить долгоиграющей на паузу...???
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24.05.2022 21:31 Відповісти
может Украине самой перевезти в Европу пару десятков БТГ россиян и пусть они там устроят в Венгрии Франции и кое где еще Бучу Гостомель Ирпень Мариуполь... А??!! говорят же ничто так не лечит как болячка...
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24.05.2022 21:33 Відповісти
Сегодня говорил с Москвой (не с крейсером). Так получилось, что работаю в перевозках и сегодня позвонила клиентка, у нее не получилось переехать год назад, а сейчас решилась. Из Лондона в Москву. Так вот, обрисовала ситуацию с товарами на сегодня: стиралок, холодильников нет! Тоесть есть, но в четыре раза дороже, чем в Лондоне. Спрашивала можно ли купить в Лондоне и переслать в Россию. Там осталось какое-то китайское барахло и б/у по цене нового. Говорит, что местные тупо не хотят видеть, куда это все идет, а ей понятно, так как в Англии она жила почти 15 лет и все может оценить трезво.
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24.05.2022 21:45 Відповісти
"ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.
Ця публіка не особливо переймається тим, що виголошує, чи що це?!
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24.05.2022 19:49 Відповісти
Це їх рівень
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24.05.2022 19:55 Відповісти
ця публіка нічим не зайнята, до жодної корисної (для ведення бойових дій) справи не придатна, вочевидь малописьменна

і це не дивина, якщо в МО розвідкою керує,приміром, генерал (курваматьйогозасрана) буданов, а в заступницях головного міністра-адвоката-рамштайнівського ходить (стоїть, лежить) кубіта, що здобувала казна-яку освіту на правових засадах конфліктології
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24.05.2022 20:00 Відповісти
Воно просто всралось
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24.05.2022 19:51 Відповісти
это война и понятно что русня меняет тактику но суть зерг раш остается уже т 62 вытягивают
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24.05.2022 19:52 Відповісти
Никогда нельзя недооценивать врага запомни. Пускай они вытаскивают из резерва Т 34 но они продвигаются вперед и остановки не предвидится. Сейчас возникает опасность окружения Северодонецка и Лисичанск. Что предпримет руководство для разрешения этой опасной проблемы. Вот вопрос.
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24.05.2022 20:20 Відповісти
Росія готується до довготривалої військової операції, - Міноборони

Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.

Эти 2 предложения взаимоисключающие. Так война будет длительной или закончится боями на Донбассе???
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24.05.2022 19:53 Відповісти
там заруба страшная идет -посмотрим дальше что будет а мое дело маленькое чем дольше я стреляю- тем больше рузге становятся хорошими
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24.05.2022 19:55 Відповісти
Надеемся на всех Защитников Украины! Героям слава! Наше дело правое. Победа будет за нами!
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24.05.2022 20:00 Відповісти
скорее всего линия соприкосновения откатится на линию Северск-Бахмут,если и дальше будут так "талантливо" обороняться,давая беспрепятсвенно создавать РФ ударные кулаки ,бороться с которыми можна только одной методой-подрезанием флангов (примерно так- как боролись немцы с РА) .
Только вопрос в другом -а есть ли чем подрезать те фланги реально? Есть ли те бронетанковые части ,есть ли достаточно артиллерии в угрожаемых местах,или она охраняет границу с белоруссией ?
Надо просто поставить вопрос ребром-без риска -победы не будет,будет медленный откат ,постепенно взламываемый килотоннами российских снарядов
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24.05.2022 20:04 Відповісти
"На сегодняшний день это 700 тысяч - вот вы видите результат работы 700 тысяч человек, которые воюют. 700 тысяч. Это в момент войны" - Зеленский

Российских оккупантов на сейчас не больше 100 000, непонятно где те резервы чтобы укрепить фланги, мнение мое скромное но тем не менее, непонятно где те резервы?
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24.05.2022 20:14 Відповісти
Як де? в казармах чекають прильотів
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24.05.2022 20:18 Відповісти
Сейчас размещать военных в казармах это диверсия.
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24.05.2022 20:21 Відповісти
За 3 місяці сотні вбитих, і жоден диверсант не поніс покарання, а значить будуть і дальше робити свою чорну справу
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24.05.2022 20:27 Відповісти
Бережи тебе Боже, і дай тобі побільше пострілів.
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24.05.2022 20:16 Відповісти
Війна буде і довгою і короткою, до повної перемоги і станом на 24 лютого
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24.05.2022 19:58 Відповісти
Беларусь закупает «похоронные» жетоны для опознания убитых солдат.

На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Примерно такое количество боеспособных войск есть в Беларуси.
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Пусть лучше мусорные пакеты покупают а то их "старшие братья" являются кормом для собак.
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24.05.2022 20:03 Відповісти
Передайте цю інформацію в ОПу, генштаб, рнбо, Будьонову, всім-всім, бо потім знову скажуть що про@бали або неочікували шо з Білорусі знову нападуть
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24.05.2022 20:06 Відповісти
Де їх всіх ховати!?
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24.05.2022 20:51 Відповісти
Міноборони не займається військовими операціями. Чому цей мотузяник з муляршою весь час щось там розказують? Хоч Рєзніков не лізе...
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24.05.2022 19:58 Відповісти
Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Наши сми так переживали за кацапию, выдержит ли она бедная войну против Украины, что забыли задать простой вопрос: а мы худые или толстые? В какой роли мы находимся во всем этом? Кацапия, как бы к ней не относились ,страна большая со значительными ресурсами. И рассказы современного украинского Д'Артаньяна про то, что там кончилась армия - это бальзам на уши впечатлительных мамзелей. Но увы, все кто так думал ранее, очень крепко ошибались. Потому хотелось бы думать, что генералы не думают то, что говорят и готовятся серьезно к тому, что будет. Потому как будет очень сложно.
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24.05.2022 20:03 Відповісти
там в рф армия то не бесконечна,с этим я с Ахферистовичем согласен,просто они "играют музыку",создавая где хотят ударные соединения для проламливания нашей обороны,а в других местах ведут беспорядочный огонь ,вынуждая распылять наши силы.

Вот и вся тайна нынешних успехов РФ.

Еще могу отметить -жесткая вертикаль власти в стране и войсках,жесткая дисциплина (грабежи не в счет),единоначалие сейчас, полный перевес в артиллерии и РСЗО,глобальный перевес в топливе и боеприпасах,лучшее командование на уровне армий ,более четкое взаимодействие родов войск,лучшая разведка и контраззведка
,
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24.05.2022 20:14 Відповісти
"лучшее командование на уровне армий" ------ те, що в кацапів зветься "армією" навряд чи тягне на 1 дивізію вермахту

"вынуждая распылять наши силы" ---- та там і змушувати (вынуждать) не приходиться, бо вони (наші сили) таки сами по собі розпорошені: оті славнозвісні переваги 5:1 в особовому складі й 20:1 в танках (якщо на 1 секунду повірити зєлєбобику)

"более четкое взаимодействие родов войск" ---- щоб мати бодай якусь взаємодію "родів військ", бажано спочатку мати бодай якісь роди військ (тобто більше одного)
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24.05.2022 20:38 Відповісти
у Рашки никогда не было лучщих показателей по дисциплине.логистике.технологиям.и много чего..среди лучщих они сами знаете за счет закидывания мясом.водкой накачивают.тоталитаризмом.жестокостью не только к врагам и своим..и еше не маловажно упорством..все смеялись над Чернобайевкой и тд..но прут как тараны и самое главное инициативностью то там то тут стараются и это все в совокупности их делает сильными.
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24.05.2022 20:56 Відповісти
рода войск-в данном случае взаимодействие артиллерийских частей ,мотострелковых с бронетехникой ,авиации .
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24.05.2022 23:50 Відповісти
Круто о самой нищебродной армии )да что б так у козломорд было,то у них бы была реально 2я армия в мире,а не это дерьмо,что влезло в Украину
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24.05.2022 20:46 Відповісти
я скажу так -если бы они 24 .02.22 собирались бы воевать всерьез (типа как сейчас) все закончилось бы через 2-3 недели максимум и намного более кроваво чем сейчас .
Можно долго рассуждать о слабости козломордной армии -но это не совсем так ,нам просто повезло ,что лучшие кацапские части уже лежат частью в украинском черноземе,частью на госпитальных койках .
Да и очень много "прощелков " в кацапском планировании "спецоперации":
-удар получился не кулаком,а растопыренной ладонью -по разным расходящимся направлениям
-на бронетехнику заготовили по 2 комплекта боеприпасов
-пожалели ракет на первый удар (да и по сути стреляли только по ПВО,складах и аэродромах,только потом по казармам )
-понадеялись на "специалистов из луггандонии" в зоне ООС (заведомо проигрышный вариант)
-не развернуто тыловое обеспечение (отсутствие полевых госпиталей ,трофейных и похоронных команд)
-плохая логистика по питанию и топливу
-Отсутствие единоначалия на первом этапе
-и просто недостаточное количество войск ,особенно второго эшелона (охрана,полицейские функции,борьба с партизанами)
И много другого побочного-плохая дипломатическая проработка к примеру ,плохая оценка масштабов возможных потерь в экономике и т.д.
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24.05.2022 23:45 Відповісти
очень точно сказано *играют музыку*вот это определение не мог найти..это как говорят кто не планирует и не действует становится участником плана или жертвой чужого проекта..это игра в одни ворота получается..да понятно оружия неравноценны и берегут людей.необязательно в лоб мясом закидывать .надо искать пути .слабые места где не ждут.чтоб они тоже оглядывались..если не прорвемся могут с этой стороны прилететь жопа.Чтоб всегда тоже были на стреме.а то атакуют не получилось планируют усиливаются и тд..инициативу надо брать .а не ждать когда будет возможность по всей линии контрнаступления совершать ..это долго будет оружие идти .вы же сами писали здесь что перемирие это большой шанс для раши ..перегруппироваться усилиться..так то что вы сидите в обороне и дает такой шанс им..что хотят то и подвозят..мобилизуют..так еше неизвестно сколько еше народу завезли может уже дохирища их уже там.если здесь они усилились надо бить их где по проще..вот с Харьковым как было.там четко отработали.
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24.05.2022 20:50 Відповісти
Операції? Тобто те, що зараз раша коїть в Україні, не війна, а операція?
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24.05.2022 20:19 Відповісти
ближайшие пару лет на донбассе будут решающими
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24.05.2022 20:19 Відповісти
Так я подумав, і зрозумів, що в принципі захід нас вже злив, аргументи дуже прості:

1. Європа вже більше місяця не вводе санкції, а ті що були введені-смішні, в ЄС нас ніхто не чекає.
2. Штати теж не хочуть завалити нас всім можливим озброєнням, а 40 млрд для них не особливо великі гроші, зате в історії ніхто мовляв не скаже, що вони не допомагали.

Із цього всього дуже сумні висновки-здаватися не можна, бо всі бачили Бучу, а довго воювати проти кацапів без достатньої кількості важкої зброї не вийде, успіхи кацапні за минулий тиждень тому доказ, та й для пітуна пофіг на жертви, коли йдеться про такий приз, як Україна, він тут і 100 тисяч покладе своїх дибілів для досягнення своєї цілі.

Може я просто дурак, песиміст і панікер, але здається, що все саме так, як я виклав вище. Кароч, здається, що в нас тільки такі шляхи, що або ми всі загинемо, але не станимо кацапами, або здамося, і станемо кацапами, станемо всі біженцями, або ж скажем, що ібісь воно все конем, помирати так з піснею, і підірвемо всі свої АЕС, а по можливості якусь і кацапську.

Які в кого думки?
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24.05.2022 20:20 Відповісти
100 лет назад УНР была завоевана а в 1933 украинцы ели своих детей, я уже не говорю скольких депортировли, насиловали и запытали в подвалах НКВД. В этот раз все значительно хуже будет. Московия хочет окончательно решить "украинский вопрос".

Как видим чтобы был шанс на выживание нужно бороться на смерть. А шанс ест и он огромен.
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24.05.2022 20:35 Відповісти
Нас злив тільки зепацюк -тепер б'ємо козломорд зелені назло і доб'ємо
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24.05.2022 20:42 Відповісти
Хватить постить одно и тоже.
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24.05.2022 20:50 Відповісти
Не читай.
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24.05.2022 21:00 Відповісти
А лопатой по **** хочешь?
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24.05.2022 22:16 Відповісти
Воля або смерть.
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24.05.2022 20:53 Відповісти
Рома Скрыпин в прошлом году специально ездил в район Херсон-Крым, чтобы проэкспертировать там нашу оборону (в случае чего). Его впечатления - это отдельная тема.
Он общался с пресс-службой МО. С разными её представителями. Говорит, что бОльших дебилов он в жизни не встречал.
Поэтому не нужно удивляться подобным заявлениям.
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24.05.2022 21:07 Відповісти
Скажу просто і коротко якщо до осені не буде закінчено максимум до першого місяця зими ,країна посипеться.Ми не можемо собі дозволити затяжні бої і війну.Тут все і економіка і логістика і люди і інфраструктура.
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24.05.2022 21:14 Відповісти
У Солоніна (воєнного історика) на каналі пару тижнів тому була розмова з офіцером, що воює і Запоріжській області. Його думка така ж: якщо це піде в зиму, все може закінчитися катастрофою.
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24.05.2022 21:27 Відповісти
Вам, подоляцко-кацапским ботам поза 69 не надоела еще?
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24.05.2022 21:38 Відповісти
Колись массовані бомбардування Німеччини зіграли свою велику роль у другій світовій війні. А сьогодні рашистська орда навіть у брянскі та околицях спить спокійно. Справедливо?
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24.05.2022 21:18 Відповісти
Тому що то була Друга Світова Війна, в якій військові дії проходили на території багатьох країн.
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24.05.2022 21:50 Відповісти
ТАК ПУСТЬ КАКОЙ ТО ТЕРРОРИСТ УСТРОИТ ДВА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВА В ПИТЕРЕ И МОСКВЕ !)
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24.05.2022 21:36 Відповісти
РАКЕТЫ ДЕБИЛЫ ВСЕ ОТДАЛИ !!! ТЕПЕРЬ ВОЙНА БУДЕТ ПОКА НЕ ЗАХВАТЯТ НАШ ЧЕРНОЗЕМ И УРАН ЛИБО ТЕ, ЛИБО ТЕ !!!
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24.05.2022 21:38 Відповісти
От брехати нафіга? Аристович ясно сказав - путін в Маріуполі програв ще місяць назад, а війна закінчиться в середині літа, або до осені.
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24.05.2022 21:41 Відповісти
ДО СМЕРТИ ХЙЛА )))))))))))))))))))))))))))))))
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25.05.2022 06:10 Відповісти
Яка ще військова операція?

Це вже Третя світова!
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25.05.2022 08:25 Відповісти
 
 