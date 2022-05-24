Росія готується до довготривалої військової операції, - Міноборони

Дії Російської Федерації свідчать про підготовку довготривалої військової операції на території України.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загалом дії російської армії говорять про те, що Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції", - сказав Мотузяник.

Він наголосив, що ситуація на фронті надзвичайно складна. За його словами, найгарячіше зараз на Донецькому і Слов’янському напрямках.

"Окупанти фактично в цілодобовому режимі б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних та бомбових ударів. В тому числі і з території Білорусі та Криму. Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.

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За його словами, важкі бої точаться й на Лиманському напрямку.

"Там постійний вогневий вплив з боку російської артилерії та авіації, і також там вони не полишають спроб форсувати річку Сіверський Донець. Вона вже стала трагічною сторінкою для Росії в цій операції. Сєверодонецьк - також дуже важка ситуація, тому що росіяни, власне, намагаються вже повністю знищити це місто. Так вони діяли в Маріуполі, так діють у Попасній. Вони там уже фактично з танків розстрілюють житлові квартали", - сказав речник Міноборони.

Він нагадав, що завдання ворога — оточити наші війська в районі Сєверодонецька та Лисичанська, блокувати трасу (Лисичанськ - Бахмут).

"Це їм може дозволити вийти на адміністративні кордони вже Луганської області. Але наші військовослужбовці там тримаються. Генштаб також прораховує всі ризики операції, щоб не допустити таких дій", - запевнив представник Міноборони.