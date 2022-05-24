Росія готується до довготривалої військової операції, - Міноборони
Дії Російської Федерації свідчать про підготовку довготривалої військової операції на території України.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Загалом дії російської армії говорять про те, що Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції", - сказав Мотузяник.
Він наголосив, що ситуація на фронті надзвичайно складна. За його словами, найгарячіше зараз на Донецькому і Слов’янському напрямках.
"Окупанти фактично в цілодобовому режимі б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних та бомбових ударів. В тому числі і з території Білорусі та Криму. Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.
За його словами, важкі бої точаться й на Лиманському напрямку.
"Там постійний вогневий вплив з боку російської артилерії та авіації, і також там вони не полишають спроб форсувати річку Сіверський Донець. Вона вже стала трагічною сторінкою для Росії в цій операції. Сєверодонецьк - також дуже важка ситуація, тому що росіяни, власне, намагаються вже повністю знищити це місто. Так вони діяли в Маріуполі, так діють у Попасній. Вони там уже фактично з танків розстрілюють житлові квартали", - сказав речник Міноборони.
Він нагадав, що завдання ворога — оточити наші війська в районі Сєверодонецька та Лисичанська, блокувати трасу (Лисичанськ - Бахмут).
"Це їм може дозволити вийти на адміністративні кордони вже Луганської області. Але наші військовослужбовці там тримаються. Генштаб також прораховує всі ризики операції, щоб не допустити таких дій", - запевнив представник Міноборони.
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людисволота?
Ця публіка не особливо переймається тим, що виголошує, чи що це?!
і це не дивина, якщо в МО розвідкою керує,приміром, генерал (курваматьйогозасрана) буданов, а в заступницях головного міністра-адвоката-рамштайнівського ходить (стоїть, лежить) кубіта, що здобувала казна-яку освіту на правових засадах конфліктології
Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.
Эти 2 предложения взаимоисключающие. Так война будет длительной или закончится боями на Донбассе???
Только вопрос в другом -а есть ли чем подрезать те фланги реально? Есть ли те бронетанковые части ,есть ли достаточно артиллерии в угрожаемых местах,или она охраняет границу с белоруссией ?
Надо просто поставить вопрос ребром-без риска -победы не будет,будет медленный откат ,постепенно взламываемый килотоннами российских снарядов
Российских оккупантов на сейчас не больше 100 000, непонятно где те резервы чтобы укрепить фланги, мнение мое скромное но тем не менее, непонятно где те резервы?
На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Примерно такое количество боеспособных войск есть в Беларуси.
Вот и вся тайна нынешних успехов РФ.
Еще могу отметить -жесткая вертикаль власти в стране и войсках,жесткая дисциплина (грабежи не в счет),единоначалие сейчас, полный перевес в артиллерии и РСЗО,глобальный перевес в топливе и боеприпасах,лучшее командование на уровне армий ,более четкое взаимодействие родов войск,лучшая разведка и контраззведка
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"вынуждая распылять наши силы" ---- та там і змушувати (вынуждать) не приходиться, бо вони (наші сили) таки сами по собі розпорошені: оті славнозвісні переваги 5:1 в особовому складі й 20:1 в танках (якщо на 1 секунду повірити зєлєбобику)
"более четкое взаимодействие родов войск" ---- щоб мати бодай якусь взаємодію "родів військ", бажано спочатку мати бодай якісь роди військ (тобто більше одного)
Можно долго рассуждать о слабости козломордной армии -но это не совсем так ,нам просто повезло ,что лучшие кацапские части уже лежат частью в украинском черноземе,частью на госпитальных койках .
Да и очень много "прощелков " в кацапском планировании "спецоперации":
-удар получился не кулаком,а растопыренной ладонью -по разным расходящимся направлениям
-на бронетехнику заготовили по 2 комплекта боеприпасов
-пожалели ракет на первый удар (да и по сути стреляли только по ПВО,складах и аэродромах,только потом по казармам )
-понадеялись на "специалистов из луггандонии" в зоне ООС (заведомо проигрышный вариант)
-не развернуто тыловое обеспечение (отсутствие полевых госпиталей ,трофейных и похоронных команд)
-плохая логистика по питанию и топливу
-Отсутствие единоначалия на первом этапе
-и просто недостаточное количество войск ,особенно второго эшелона (охрана,полицейские функции,борьба с партизанами)
И много другого побочного-плохая дипломатическая проработка к примеру ,плохая оценка масштабов возможных потерь в экономике и т.д.
1. Європа вже більше місяця не вводе санкції, а ті що були введені-смішні, в ЄС нас ніхто не чекає.
2. Штати теж не хочуть завалити нас всім можливим озброєнням, а 40 млрд для них не особливо великі гроші, зате в історії ніхто мовляв не скаже, що вони не допомагали.
Із цього всього дуже сумні висновки-здаватися не можна, бо всі бачили Бучу, а довго воювати проти кацапів без достатньої кількості важкої зброї не вийде, успіхи кацапні за минулий тиждень тому доказ, та й для пітуна пофіг на жертви, коли йдеться про такий приз, як Україна, він тут і 100 тисяч покладе своїх дибілів для досягнення своєї цілі.
Може я просто дурак, песиміст і панікер, але здається, що все саме так, як я виклав вище. Кароч, здається, що в нас тільки такі шляхи, що або ми всі загинемо, але не станимо кацапами, або здамося, і станемо кацапами, станемо всі біженцями, або ж скажем, що ібісь воно все конем, помирати так з піснею, і підірвемо всі свої АЕС, а по можливості якусь і кацапську.
Які в кого думки?
Как видим чтобы был шанс на выживание нужно бороться на смерть. А шанс ест и он огромен.
Он общался с пресс-службой МО. С разными её представителями. Говорит, что бОльших дебилов он в жизни не встречал.
Поэтому не нужно удивляться подобным заявлениям.
Це вже Третя світова!