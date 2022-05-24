Россия готовится к длительной военной операции, - Минобороны
Действия Российской Федерации свидетельствуют о подготовке длительной военной операции на территории Украины.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В общей сложности действия российской армии говорят о том, что россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции", - сказал Мотузяник.
Он подчеркнул, что ситуация на фронте очень сложная. По его словам, очень горячо сейчас на Донецком и Славянском направлениях.
"Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары. В том числе с территории Беларуси и Крыма. Поэтому эти тяжелые бои, которые продолжаются на востоке страны, и станут итогом этой войны", - сказал Мотузяник.
По его словам, тяжелые бои ведутся и на Лиманском направлении.
"Там постоянное огневое влияние со стороны российской артиллерии и авиации, и также там они не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец. Она уже стала трагической страницей для россии в этой операции Северодонецк – тоже очень трудная ситуация, потому что россияне, собственно, пытаются уже полностью уничтожить этот город. Так они действовали в Мариуполе, так поступают в Попасной. Они там уже фактически из танков расстреливают жилые кварталы", - сказал представитель Минобороны.
Он напомнил, что задача врага – окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, блокировать трассу (Лисичанск – Бахмут).
"Это им может позволить выйти на административные границы уже Луганской области. Но наши военнослужащие там держатся. Генштаб также просчитывает все риски операции, чтобы не допустить таких действий", - заверил представитель Минобороны.
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людисволота?
Ця публіка не особливо переймається тим, що виголошує, чи що це?!
і це не дивина, якщо в МО розвідкою керує,приміром, генерал (курваматьйогозасрана) буданов, а в заступницях головного міністра-адвоката-рамштайнівського ходить (стоїть, лежить) кубіта, що здобувала казна-яку освіту на правових засадах конфліктології
Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.
Эти 2 предложения взаимоисключающие. Так война будет длительной или закончится боями на Донбассе???
Только вопрос в другом -а есть ли чем подрезать те фланги реально? Есть ли те бронетанковые части ,есть ли достаточно артиллерии в угрожаемых местах,или она охраняет границу с белоруссией ?
Надо просто поставить вопрос ребром-без риска -победы не будет,будет медленный откат ,постепенно взламываемый килотоннами российских снарядов
Российских оккупантов на сейчас не больше 100 000, непонятно где те резервы чтобы укрепить фланги, мнение мое скромное но тем не менее, непонятно где те резервы?
На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Примерно такое количество боеспособных войск есть в Беларуси.
Вот и вся тайна нынешних успехов РФ.
Еще могу отметить -жесткая вертикаль власти в стране и войсках,жесткая дисциплина (грабежи не в счет),единоначалие сейчас, полный перевес в артиллерии и РСЗО,глобальный перевес в топливе и боеприпасах,лучшее командование на уровне армий ,более четкое взаимодействие родов войск,лучшая разведка и контраззведка
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"вынуждая распылять наши силы" ---- та там і змушувати (вынуждать) не приходиться, бо вони (наші сили) таки сами по собі розпорошені: оті славнозвісні переваги 5:1 в особовому складі й 20:1 в танках (якщо на 1 секунду повірити зєлєбобику)
"более четкое взаимодействие родов войск" ---- щоб мати бодай якусь взаємодію "родів військ", бажано спочатку мати бодай якісь роди військ (тобто більше одного)
Можно долго рассуждать о слабости козломордной армии -но это не совсем так ,нам просто повезло ,что лучшие кацапские части уже лежат частью в украинском черноземе,частью на госпитальных койках .
Да и очень много "прощелков " в кацапском планировании "спецоперации":
-удар получился не кулаком,а растопыренной ладонью -по разным расходящимся направлениям
-на бронетехнику заготовили по 2 комплекта боеприпасов
-пожалели ракет на первый удар (да и по сути стреляли только по ПВО,складах и аэродромах,только потом по казармам )
-понадеялись на "специалистов из луггандонии" в зоне ООС (заведомо проигрышный вариант)
-не развернуто тыловое обеспечение (отсутствие полевых госпиталей ,трофейных и похоронных команд)
-плохая логистика по питанию и топливу
-Отсутствие единоначалия на первом этапе
-и просто недостаточное количество войск ,особенно второго эшелона (охрана,полицейские функции,борьба с партизанами)
И много другого побочного-плохая дипломатическая проработка к примеру ,плохая оценка масштабов возможных потерь в экономике и т.д.
1. Європа вже більше місяця не вводе санкції, а ті що були введені-смішні, в ЄС нас ніхто не чекає.
2. Штати теж не хочуть завалити нас всім можливим озброєнням, а 40 млрд для них не особливо великі гроші, зате в історії ніхто мовляв не скаже, що вони не допомагали.
Із цього всього дуже сумні висновки-здаватися не можна, бо всі бачили Бучу, а довго воювати проти кацапів без достатньої кількості важкої зброї не вийде, успіхи кацапні за минулий тиждень тому доказ, та й для пітуна пофіг на жертви, коли йдеться про такий приз, як Україна, він тут і 100 тисяч покладе своїх дибілів для досягнення своєї цілі.
Може я просто дурак, песиміст і панікер, але здається, що все саме так, як я виклав вище. Кароч, здається, що в нас тільки такі шляхи, що або ми всі загинемо, але не станимо кацапами, або здамося, і станемо кацапами, станемо всі біженцями, або ж скажем, що ібісь воно все конем, помирати так з піснею, і підірвемо всі свої АЕС, а по можливості якусь і кацапську.
Які в кого думки?
Как видим чтобы был шанс на выживание нужно бороться на смерть. А шанс ест и он огромен.
Он общался с пресс-службой МО. С разными её представителями. Говорит, что бОльших дебилов он в жизни не встречал.
Поэтому не нужно удивляться подобным заявлениям.
Це вже Третя світова!