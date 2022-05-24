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Новости Война
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Россия готовится к длительной военной операции, - Минобороны

мотузяник

Действия Российской Федерации свидетельствуют о подготовке длительной военной операции на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В общей сложности действия российской армии говорят о том, что россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции", - сказал Мотузяник.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте очень сложная. По его словам, очень горячо сейчас на Донецком и Славянском направлениях.

"Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары. В том числе с территории Беларуси и Крыма. Поэтому эти тяжелые бои, которые продолжаются на востоке страны, и станут итогом этой войны", - сказал Мотузяник.

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По его словам, тяжелые бои ведутся и на Лиманском направлении.

"Там постоянное огневое влияние со стороны российской артиллерии и авиации, и также там они не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец. Она уже стала трагической страницей для россии в этой операции Северодонецк – тоже очень трудная ситуация, потому что россияне, собственно, пытаются уже полностью уничтожить этот город. Так они действовали в Мариуполе, так поступают в Попасной. Они там уже фактически из танков расстреливают жилые кварталы", - сказал представитель Минобороны.

Он напомнил, что задача врага – окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, блокировать трассу (Лисичанск – Бахмут).

"Это им может позволить выйти на административные границы уже Луганской области. Но наши военнослужащие там держатся. Генштаб также просчитывает все риски операции, чтобы не допустить таких действий", - заверил представитель Минобороны.

Минобороны (9305) россия (95413) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+22
там заруба страшная идет -посмотрим дальше что будет а мое дело маленькое чем дольше я стреляю- тем больше рузге становятся хорошими
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24.05.2022 19:55
+19
Росія готується до довготривалої військової операції, - Міноборони

Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.

Эти 2 предложения взаимоисключающие. Так война будет длительной или закончится боями на Донбассе???
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24.05.2022 19:53
+19
Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Наши сми так переживали за кацапию, выдержит ли она бедная войну против Украины, что забыли задать простой вопрос: а мы худые или толстые? В какой роли мы находимся во всем этом? Кацапия, как бы к ней не относились ,страна большая со значительными ресурсами. И рассказы современного украинского Д'Артаньяна про то, что там кончилась армия - это бальзам на уши впечатлительных мамзелей. Но увы, все кто так думал ранее, очень крепко ошибались. Потому хотелось бы думать, что генералы не думают то, что говорят и готовятся серьезно к тому, что будет. Потому как будет очень сложно.
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24.05.2022 20:03
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Каанєшна. Бліцкриг не вийшов і ***** змінило платівку.
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24.05.2022 19:47 Ответить
Ну то так, але на які гроші воно збирається "довго воювати", якщо грошей стає менше й менше з кожним днем -- не зрозуміло. пуйло -- "стратєг", як завжди: https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ Путин объясняет про курс доллара и рубля кацапи незабаром жертимуть один одного, та отримуватимуть заробітні платні газом та нафтою, а в нього "доходи бюджета увєлічіваюца"... Ну притомна люди сволота?
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24.05.2022 20:08 Ответить
У ***** денег меньше не стало . В Европе уже месяц 6 ой пакет санкций ввести не могут. К ***** каждый день приплывает миллиард евро, за нефть и газ. Как раз у него сил достаточно тихо вести ползучую окупацию . Вы что этого не видите? Они уже скоро и к моему родному Запорожью впритык приблизятся. И Европа стала потихоньку сдавать назад. Предложения Макрона , Шольца и Италии об этом говорят. Уже толкают Украину к прекарщанию огня и перемирию. НЕт от Европы никакого толку Если они одного раздувшегося от ВЯЛИЧИЯ Орбана приструнить не могут.
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24.05.2022 20:43 Ответить
для долгоиграющей нужно бабло-- а его СЕГОДНЯ УЖЕ НЕТ ПОСЛУШАЙТЕ ЧТО ОРУТ ЭТИ МОБИЛИЗОВАННЫЕ РАШКИ ****** СПЛОШНОЙ ОБЕЩАЮТ И НЕ ПЛАТЯТ РАСЧЕТ НА 200 ГРУЗ.. грызня собачий лай в частях Рашки они 90% воюют за бабки которые им нари совали в контрактах а на деле нет и 25% того что обещали... зачем МО Украины мастурбирует зуйню за россиян откуда такие веяния что Зеленскому хочется отдохнуть в Омане на море надо войну поставить долгоиграющей на паузу...???
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24.05.2022 21:31 Ответить
может Украине самой перевезти в Европу пару десятков БТГ россиян и пусть они там устроят в Венгрии Франции и кое где еще Бучу Гостомель Ирпень Мариуполь... А??!! говорят же ничто так не лечит как болячка...
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24.05.2022 21:33 Ответить
Сегодня говорил с Москвой (не с крейсером). Так получилось, что работаю в перевозках и сегодня позвонила клиентка, у нее не получилось переехать год назад, а сейчас решилась. Из Лондона в Москву. Так вот, обрисовала ситуацию с товарами на сегодня: стиралок, холодильников нет! Тоесть есть, но в четыре раза дороже, чем в Лондоне. Спрашивала можно ли купить в Лондоне и переслать в Россию. Там осталось какое-то китайское барахло и б/у по цене нового. Говорит, что местные тупо не хотят видеть, куда это все идет, а ей понятно, так как в Англии она жила почти 15 лет и все может оценить трезво.
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24.05.2022 21:45 Ответить
"ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.
Ця публіка не особливо переймається тим, що виголошує, чи що це?!
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24.05.2022 19:49 Ответить
Це їх рівень
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24.05.2022 19:55 Ответить
ця публіка нічим не зайнята, до жодної корисної (для ведення бойових дій) справи не придатна, вочевидь малописьменна

і це не дивина, якщо в МО розвідкою керує,приміром, генерал (курваматьйогозасрана) буданов, а в заступницях головного міністра-адвоката-рамштайнівського ходить (стоїть, лежить) кубіта, що здобувала казна-яку освіту на правових засадах конфліктології
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24.05.2022 20:00 Ответить
Воно просто всралось
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24.05.2022 19:51 Ответить
это война и понятно что русня меняет тактику но суть зерг раш остается уже т 62 вытягивают
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24.05.2022 19:52 Ответить
Никогда нельзя недооценивать врага запомни. Пускай они вытаскивают из резерва Т 34 но они продвигаются вперед и остановки не предвидится. Сейчас возникает опасность окружения Северодонецка и Лисичанск. Что предпримет руководство для разрешения этой опасной проблемы. Вот вопрос.
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24.05.2022 20:20 Ответить
Росія готується до довготривалої військової операції, - Міноборони

Тому ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни", - сказав Мотузяник.

Эти 2 предложения взаимоисключающие. Так война будет длительной или закончится боями на Донбассе???
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24.05.2022 19:53 Ответить
там заруба страшная идет -посмотрим дальше что будет а мое дело маленькое чем дольше я стреляю- тем больше рузге становятся хорошими
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24.05.2022 19:55 Ответить
Надеемся на всех Защитников Украины! Героям слава! Наше дело правое. Победа будет за нами!
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24.05.2022 20:00 Ответить
скорее всего линия соприкосновения откатится на линию Северск-Бахмут,если и дальше будут так "талантливо" обороняться,давая беспрепятсвенно создавать РФ ударные кулаки ,бороться с которыми можна только одной методой-подрезанием флангов (примерно так- как боролись немцы с РА) .
Только вопрос в другом -а есть ли чем подрезать те фланги реально? Есть ли те бронетанковые части ,есть ли достаточно артиллерии в угрожаемых местах,или она охраняет границу с белоруссией ?
Надо просто поставить вопрос ребром-без риска -победы не будет,будет медленный откат ,постепенно взламываемый килотоннами российских снарядов
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24.05.2022 20:04 Ответить
"На сегодняшний день это 700 тысяч - вот вы видите результат работы 700 тысяч человек, которые воюют. 700 тысяч. Это в момент войны" - Зеленский

Российских оккупантов на сейчас не больше 100 000, непонятно где те резервы чтобы укрепить фланги, мнение мое скромное но тем не менее, непонятно где те резервы?
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24.05.2022 20:14 Ответить
Як де? в казармах чекають прильотів
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24.05.2022 20:18 Ответить
Сейчас размещать военных в казармах это диверсия.
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24.05.2022 20:21 Ответить
За 3 місяці сотні вбитих, і жоден диверсант не поніс покарання, а значить будуть і дальше робити свою чорну справу
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24.05.2022 20:27 Ответить
Бережи тебе Боже, і дай тобі побільше пострілів.
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24.05.2022 20:16 Ответить
Війна буде і довгою і короткою, до повної перемоги і станом на 24 лютого
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24.05.2022 19:58 Ответить
Беларусь закупает «похоронные» жетоны для опознания убитых солдат.

На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Примерно такое количество боеспособных войск есть в Беларуси.
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24.05.2022 19:56 Ответить
Пусть лучше мусорные пакеты покупают а то их "старшие братья" являются кормом для собак.
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24.05.2022 20:03 Ответить
Передайте цю інформацію в ОПу, генштаб, рнбо, Будьонову, всім-всім, бо потім знову скажуть що про@бали або неочікували шо з Білорусі знову нападуть
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24.05.2022 20:06 Ответить
Де їх всіх ховати!?
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24.05.2022 20:51 Ответить
Міноборони не займається військовими операціями. Чому цей мотузяник з муляршою весь час щось там розказують? Хоч Рєзніков не лізе...
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24.05.2022 19:58 Ответить
Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Наши сми так переживали за кацапию, выдержит ли она бедная войну против Украины, что забыли задать простой вопрос: а мы худые или толстые? В какой роли мы находимся во всем этом? Кацапия, как бы к ней не относились ,страна большая со значительными ресурсами. И рассказы современного украинского Д'Артаньяна про то, что там кончилась армия - это бальзам на уши впечатлительных мамзелей. Но увы, все кто так думал ранее, очень крепко ошибались. Потому хотелось бы думать, что генералы не думают то, что говорят и готовятся серьезно к тому, что будет. Потому как будет очень сложно.
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24.05.2022 20:03 Ответить
там в рф армия то не бесконечна,с этим я с Ахферистовичем согласен,просто они "играют музыку",создавая где хотят ударные соединения для проламливания нашей обороны,а в других местах ведут беспорядочный огонь ,вынуждая распылять наши силы.

Вот и вся тайна нынешних успехов РФ.

Еще могу отметить -жесткая вертикаль власти в стране и войсках,жесткая дисциплина (грабежи не в счет),единоначалие сейчас, полный перевес в артиллерии и РСЗО,глобальный перевес в топливе и боеприпасах,лучшее командование на уровне армий ,более четкое взаимодействие родов войск,лучшая разведка и контраззведка
,
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24.05.2022 20:14 Ответить
"лучшее командование на уровне армий" ------ те, що в кацапів зветься "армією" навряд чи тягне на 1 дивізію вермахту

"вынуждая распылять наши силы" ---- та там і змушувати (вынуждать) не приходиться, бо вони (наші сили) таки сами по собі розпорошені: оті славнозвісні переваги 5:1 в особовому складі й 20:1 в танках (якщо на 1 секунду повірити зєлєбобику)

"более четкое взаимодействие родов войск" ---- щоб мати бодай якусь взаємодію "родів військ", бажано спочатку мати бодай якісь роди військ (тобто більше одного)
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24.05.2022 20:38 Ответить
у Рашки никогда не было лучщих показателей по дисциплине.логистике.технологиям.и много чего..среди лучщих они сами знаете за счет закидывания мясом.водкой накачивают.тоталитаризмом.жестокостью не только к врагам и своим..и еше не маловажно упорством..все смеялись над Чернобайевкой и тд..но прут как тараны и самое главное инициативностью то там то тут стараются и это все в совокупности их делает сильными.
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24.05.2022 20:56 Ответить
рода войск-в данном случае взаимодействие артиллерийских частей ,мотострелковых с бронетехникой ,авиации .
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24.05.2022 23:50 Ответить
Круто о самой нищебродной армии )да что б так у козломорд было,то у них бы была реально 2я армия в мире,а не это дерьмо,что влезло в Украину
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24.05.2022 20:46 Ответить
я скажу так -если бы они 24 .02.22 собирались бы воевать всерьез (типа как сейчас) все закончилось бы через 2-3 недели максимум и намного более кроваво чем сейчас .
Можно долго рассуждать о слабости козломордной армии -но это не совсем так ,нам просто повезло ,что лучшие кацапские части уже лежат частью в украинском черноземе,частью на госпитальных койках .
Да и очень много "прощелков " в кацапском планировании "спецоперации":
-удар получился не кулаком,а растопыренной ладонью -по разным расходящимся направлениям
-на бронетехнику заготовили по 2 комплекта боеприпасов
-пожалели ракет на первый удар (да и по сути стреляли только по ПВО,складах и аэродромах,только потом по казармам )
-понадеялись на "специалистов из луггандонии" в зоне ООС (заведомо проигрышный вариант)
-не развернуто тыловое обеспечение (отсутствие полевых госпиталей ,трофейных и похоронных команд)
-плохая логистика по питанию и топливу
-Отсутствие единоначалия на первом этапе
-и просто недостаточное количество войск ,особенно второго эшелона (охрана,полицейские функции,борьба с партизанами)
И много другого побочного-плохая дипломатическая проработка к примеру ,плохая оценка масштабов возможных потерь в экономике и т.д.
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24.05.2022 23:45 Ответить
очень точно сказано *играют музыку*вот это определение не мог найти..это как говорят кто не планирует и не действует становится участником плана или жертвой чужого проекта..это игра в одни ворота получается..да понятно оружия неравноценны и берегут людей.необязательно в лоб мясом закидывать .надо искать пути .слабые места где не ждут.чтоб они тоже оглядывались..если не прорвемся могут с этой стороны прилететь жопа.Чтоб всегда тоже были на стреме.а то атакуют не получилось планируют усиливаются и тд..инициативу надо брать .а не ждать когда будет возможность по всей линии контрнаступления совершать ..это долго будет оружие идти .вы же сами писали здесь что перемирие это большой шанс для раши ..перегруппироваться усилиться..так то что вы сидите в обороне и дает такой шанс им..что хотят то и подвозят..мобилизуют..так еше неизвестно сколько еше народу завезли может уже дохирища их уже там.если здесь они усилились надо бить их где по проще..вот с Харьковым как было.там четко отработали.
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24.05.2022 20:50 Ответить
Операції? Тобто те, що зараз раша коїть в Україні, не війна, а операція?
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24.05.2022 20:19 Ответить
ближайшие пару лет на донбассе будут решающими
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24.05.2022 20:19 Ответить
Так я подумав, і зрозумів, що в принципі захід нас вже злив, аргументи дуже прості:

1. Європа вже більше місяця не вводе санкції, а ті що були введені-смішні, в ЄС нас ніхто не чекає.
2. Штати теж не хочуть завалити нас всім можливим озброєнням, а 40 млрд для них не особливо великі гроші, зате в історії ніхто мовляв не скаже, що вони не допомагали.

Із цього всього дуже сумні висновки-здаватися не можна, бо всі бачили Бучу, а довго воювати проти кацапів без достатньої кількості важкої зброї не вийде, успіхи кацапні за минулий тиждень тому доказ, та й для пітуна пофіг на жертви, коли йдеться про такий приз, як Україна, він тут і 100 тисяч покладе своїх дибілів для досягнення своєї цілі.

Може я просто дурак, песиміст і панікер, але здається, що все саме так, як я виклав вище. Кароч, здається, що в нас тільки такі шляхи, що або ми всі загинемо, але не станимо кацапами, або здамося, і станемо кацапами, станемо всі біженцями, або ж скажем, що ібісь воно все конем, помирати так з піснею, і підірвемо всі свої АЕС, а по можливості якусь і кацапську.

Які в кого думки?
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24.05.2022 20:20 Ответить
100 лет назад УНР была завоевана а в 1933 украинцы ели своих детей, я уже не говорю скольких депортировли, насиловали и запытали в подвалах НКВД. В этот раз все значительно хуже будет. Московия хочет окончательно решить "украинский вопрос".

Как видим чтобы был шанс на выживание нужно бороться на смерть. А шанс ест и он огромен.
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24.05.2022 20:35 Ответить
Нас злив тільки зепацюк -тепер б'ємо козломорд зелені назло і доб'ємо
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24.05.2022 20:42 Ответить
Хватить постить одно и тоже.
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24.05.2022 20:50 Ответить
Не читай.
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24.05.2022 21:00 Ответить
А лопатой по **** хочешь?
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24.05.2022 22:16 Ответить
Воля або смерть.
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24.05.2022 20:53 Ответить
Рома Скрыпин в прошлом году специально ездил в район Херсон-Крым, чтобы проэкспертировать там нашу оборону (в случае чего). Его впечатления - это отдельная тема.
Он общался с пресс-службой МО. С разными её представителями. Говорит, что бОльших дебилов он в жизни не встречал.
Поэтому не нужно удивляться подобным заявлениям.
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24.05.2022 21:07 Ответить
Скажу просто і коротко якщо до осені не буде закінчено максимум до першого місяця зими ,країна посипеться.Ми не можемо собі дозволити затяжні бої і війну.Тут все і економіка і логістика і люди і інфраструктура.
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24.05.2022 21:14 Ответить
У Солоніна (воєнного історика) на каналі пару тижнів тому була розмова з офіцером, що воює і Запоріжській області. Його думка така ж: якщо це піде в зиму, все може закінчитися катастрофою.
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24.05.2022 21:27 Ответить
Вам, подоляцко-кацапским ботам поза 69 не надоела еще?
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24.05.2022 21:38 Ответить
Колись массовані бомбардування Німеччини зіграли свою велику роль у другій світовій війні. А сьогодні рашистська орда навіть у брянскі та околицях спить спокійно. Справедливо?
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24.05.2022 21:18 Ответить
Тому що то була Друга Світова Війна, в якій військові дії проходили на території багатьох країн.
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24.05.2022 21:50 Ответить
ТАК ПУСТЬ КАКОЙ ТО ТЕРРОРИСТ УСТРОИТ ДВА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВА В ПИТЕРЕ И МОСКВЕ !)
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24.05.2022 21:36 Ответить
РАКЕТЫ ДЕБИЛЫ ВСЕ ОТДАЛИ !!! ТЕПЕРЬ ВОЙНА БУДЕТ ПОКА НЕ ЗАХВАТЯТ НАШ ЧЕРНОЗЕМ И УРАН ЛИБО ТЕ, ЛИБО ТЕ !!!
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24.05.2022 21:38 Ответить
От брехати нафіга? Аристович ясно сказав - путін в Маріуполі програв ще місяць назад, а війна закінчиться в середині літа, або до осені.
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24.05.2022 21:41 Ответить
ДО СМЕРТИ ХЙЛА )))))))))))))))))))))))))))))))
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25.05.2022 06:10 Ответить
Яка ще військова операція?

Це вже Третя світова!
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25.05.2022 08:25 Ответить
 
 