Россия готовится к длительной военной операции, - Минобороны

Действия Российской Федерации свидетельствуют о подготовке длительной военной операции на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В общей сложности действия российской армии говорят о том, что россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции", - сказал Мотузяник.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте очень сложная. По его словам, очень горячо сейчас на Донецком и Славянском направлениях.

"Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары. В том числе с территории Беларуси и Крыма. Поэтому эти тяжелые бои, которые продолжаются на востоке страны, и станут итогом этой войны", - сказал Мотузяник.

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По его словам, тяжелые бои ведутся и на Лиманском направлении.

"Там постоянное огневое влияние со стороны российской артиллерии и авиации, и также там они не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец. Она уже стала трагической страницей для россии в этой операции Северодонецк – тоже очень трудная ситуация, потому что россияне, собственно, пытаются уже полностью уничтожить этот город. Так они действовали в Мариуполе, так поступают в Попасной. Они там уже фактически из танков расстреливают жилые кварталы", - сказал представитель Минобороны.

Он напомнил, что задача врага – окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, блокировать трассу (Лисичанск – Бахмут).

"Это им может позволить выйти на административные границы уже Луганской области. Но наши военнослужащие там держатся. Генштаб также просчитывает все риски операции, чтобы не допустить таких действий", - заверил представитель Минобороны.