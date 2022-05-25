Кулеба обговорив із президентом Швейцарії Кассісом післявоєнну відбудову України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс обговорили післявоєнну відбудову та відновлення України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української дипломатії повідомив у Твіттері,.
"На початку мого візиту до Давоса мене тепло зустрів президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассі. Швейцарія – наш надійний партнер. Ми зосередилися на післявоєнній відбудові та відновленні України, які будуть ключовими темами цьогорічної конференції в Лугано", - зазначив Кулеба.
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