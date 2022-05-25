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Кулеба обговорив із президентом Швейцарії Кассісом післявоєнну відбудову України

швейцарія,кассіс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс обговорили післявоєнну відбудову та відновлення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української дипломатії повідомив у Твіттері,.

"На початку мого візиту до Давоса мене тепло зустрів президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассі. Швейцарія – наш надійний партнер. Ми зосередилися на післявоєнній відбудові та відновленні України, які будуть ключовими темами цьогорічної конференції в Лугано", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири літери можуть допомогти Україні, це - системи залпового вогню MLRS, - Кулеба

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Швейцарія (862) Кулеба Дмитро (3604) відбудова (354)


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МЕНЕ ОДНОГО ЗАРАЗ ВИВОДИТЬ З СЕБЕ ЗГАДКА ПРО «ПІСЛЯВОЄННУ ВІДБУДОВУ»?
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25.05.2022 00:55 Відповісти
"Янелохи" уже лапоньки потирают...Им-то пофигу в каких границах...Лишь бы "восстанавливать"...
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25.05.2022 01:34 Відповісти
Роки вже на трасі біля бахмута. Робіть щось бо буде другий Маріуполь.
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25.05.2022 02:28 Відповісти
Орки
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25.05.2022 03:00 Відповісти
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25.05.2022 00:59 Відповісти
А що,війна вже закінчуєтся?Тобі,Кулеба,не про відбудову потрібно домовлятися,а про зброю.
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25.05.2022 01:51 Відповісти
У меня такое впечатление, что эти уже смирилась (договорились) со сдачей Юга и Востока, и собираются отстаивать оставшуюся часть. По их мнению, война закончилась? Через неск лет ***** снова нападёт, чтоб забрать остальное.
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25.05.2022 01:56 Відповісти
а шо кулебе делать? как то надо показывать шо типа не зря деньги получает и всё такое. шо то выступает, шо то куда то ездит, с кем то, шо-то обсуждает. 90 дней типа активной деятельности. увольнять не за шо.
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25.05.2022 07:06 Відповісти
Що ви маєте відбудовувати, якщо ви все по-тихеньку зливаєте і входите в ******* вічні переговори, щоб Україну ніколи і нікуди не прийняли!!!
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25.05.2022 12:59 Відповісти
 
 