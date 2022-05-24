Чотири літери можуть допомогти Україні, це - системи залпового вогню MLRS, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що системи залпового вогню MLRS можуть допомогти Україні відбити наступ РФ.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири літери можуть допомогти Україні: відбити наступ росіян на Донбасі; зірвати плани Росії з анексії Херсону; зупинити російські тортури, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на окупованих територіях; розблокувати експорт та запобігти глобальній продовольчій кризі. Ці чотири літери: MLRS", - йдеться в повідомленні.

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