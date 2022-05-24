Четыре буквы могут помочь Украине, это - системы залпового огня MLRS, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что системы залпового огня MLRS могут помочь Украине отразить наступление РФ.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четыре буквы могут помочь Украине: отразить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасающие нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: MLRS", – говорится в сообщении.

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