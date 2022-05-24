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Четыре буквы могут помочь Украине, это - системы залпового огня MLRS, - Кулеба

mlrs

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что системы залпового огня MLRS могут помочь Украине отразить наступление РФ.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четыре буквы могут помочь Украине: отразить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасающие нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: MLRS", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Воины 28-й ОМБр уничтожают технику российских оккупантов на юге Украины. ВИДЕО

оружие (10202) помощь (7784) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+53
Була така MLRS, називалась Вільха. За три роки закопали її в асфальті.
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24.05.2022 18:58
+23
Боже мой, иметь такие наработки и так все просрать! Позор просто.
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24.05.2022 19:08
+22
Ольха и всё остальное оружие - это же деньги из бюджета, которые можно дербануть на асфальтизации всей страны, а МЛРСы на халяву. Кстати после войны те же самые дороги снова придётся ремонтировать и строить, по цене немецкого автобана. Так что схема рабочая, как раз для наших недодепутатов-решал и их карманных "бизнесменов"
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24.05.2022 19:03
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Так ми не можемо і дороги будувати і на армію давати!
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24.05.2022 18:53 Ответить
тупорылых зебилов здесь не жалуют, неуютно тебе
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24.05.2022 19:18 Ответить
Згадай як тут було взимку та навесні 19-го
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24.05.2022 19:34 Ответить
На Ютуб дивився, очєнь нужная і пользітєльная вєшчь для утилізації кацапсин вонючих...
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24.05.2022 18:56 Ответить
Була така MLRS, називалась Вільха. За три роки закопали її в асфальті.
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24.05.2022 18:58 Ответить
Ольха и всё остальное оружие - это же деньги из бюджета, которые можно дербануть на асфальтизации всей страны, а МЛРСы на халяву. Кстати после войны те же самые дороги снова придётся ремонтировать и строить, по цене немецкого автобана. Так что схема рабочая, как раз для наших недодепутатов-решал и их карманных "бизнесменов"
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24.05.2022 19:03 Ответить
справа в тому, що німецький автобан коштує дешевше ніж дороги в Україні, а якість гірша.
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24.05.2022 19:54 Ответить
А Богдана яку 26 лютого оп наказав знищити, та її до цього вивезли і заховали. Мені здається, що зе меле що попало,та мало хто його слухає. Європа уже фальш від СБУ помітила
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24.05.2022 19:04 Ответить
Боже мой, иметь такие наработки и так все просрать! Позор просто.
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24.05.2022 19:08 Ответить
Зрада.
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24.05.2022 19:21 Ответить
МLRS если верить ютубу более продвинутая и универсальная и может стрелять реактивными снарядами на 80 км как и смерч ,так и тактическими ракетами ATACMS летящими на расстояние до 300 км
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24.05.2022 19:10 Ответить
500, если быть точным.
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24.05.2022 19:11 Ответить
500 это экспериментальный вариант ,который пока разрабатывается
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24.05.2022 19:24 Ответить
500 в розробці. Нам не світить.
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24.05.2022 19:37 Ответить
ОТРК пока не будут поставлять. Ракета к РСЗО-40 км, калибр 227.
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24.05.2022 19:15 Ответить
Да и о поставках самих MLRS пока ничего не сказали на том же Рамштайне-2
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24.05.2022 19:26 Ответить
Люди, MLRS - це просто абревіатура як РСЗВ/РСЗО
Град,Смерч,Вільха - це все MLRS

А от американська модель Himars дійсно може бити на 300 км. Щоправда, в режимі балістичної ракети. Тобто, не залпом.
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24.05.2022 20:45 Ответить
В ****** її закопали. Тобі особисто вже не раз давав https://www.facebook.com/kbluchua/photos/a.2024212384307969/5036531539742690/ посилання на звіт про роботу вільхи - далі повзає і сере свою зраду. Ти хоч і косиш під порохобота, але по когнітивним здібностям тягнеш максимум на зажопника типу киви.
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24.05.2022 19:35 Ответить
ти свій висер з фейсбучка,ох яке джерело собі в сраку заштовхай,є держ випробування і вони повністю підтвердили заявлені характеристики спочатку вільхи,а потім і вільхи-м,********* зеленявий,такеп саме "ждерело" обісрало богдану так шо ****** за масквабадом *****
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24.05.2022 22:34 Ответить
Молодець, Дмитро, правильно кажеш. Тисни на них, давай.
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24.05.2022 19:01 Ответить
Для початку поясніть світу свою позицію відносно війни, а то чиновник на посаді президента кордони здорового глузду позбувся. Люди гинуть, ЗСУ тримає фронт,а він про щось незрозуміле товче.
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24.05.2022 19:01 Ответить
хай дадуть системи швидше, а то он уже подоляк, наволоч, контрнаступ хоче. тут аби протриматися(((
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24.05.2022 19:02 Ответить
Не звертайте уваги, все що особа, яка займає ту посаду, читає не з папірця, а вигадує сама, сприймайте як спам.
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24.05.2022 19:04 Ответить
НО... и еще правильные снаряды
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24.05.2022 19:01 Ответить
da net. Tamohawk(i) nado.
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24.05.2022 19:06 Ответить
А по факту сім літер "fuck off"
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24.05.2022 19:07 Ответить
А як на "Зеніт" поставити три боеголовки по 500 кг та бахнути по Москві?
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24.05.2022 19:07 Ответить
budet otvetka po Kievu....k tomu zhe - hren znaet chem esho.....vam eto nado ?
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24.05.2022 19:14 Ответить
Кулеба, напомню тебе 4 буквы - "ГРОМ".
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24.05.2022 19:25 Ответить
Люто плюсую! Грім(ОТРК) -280км дальність, і можливість збільшення до500км, але Ти- кулеба, разом з "янелохом" два роки смокт@ли у єлдака...
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24.05.2022 19:51 Ответить
500 якраз зразу для ЗСУ,а 280 то експорт,при чому Південьмаш заявляв що до 1000км не проблема довести,бо і 500 цифра чисто договірна,а так як договір по РСМД здох то нема чого встидатись,але ******** було нєвєлєно його пропускати...
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24.05.2022 22:37 Ответить
Похоже Кулеба просто надрачивает на модно звучащие буквы. 20-30 штук ничего не решат. Нам нужны немедленные поставки 200 танков Abrams или Leopard 2, нужны средства ПВО типа Patriot, нужны самолеты Ф-16. Если бы Запад действительно хотел нашей победы, они б это немедленно поставили. Пока что сбрасывают всякий совецкий хлам со всей Европы.
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24.05.2022 19:36 Ответить
Які в жопу танки? Ти танком не встигнеш під'їхати як їх ПТРК тебе спалять. А от з РСЗВ можна з 40-70 км пробивати позиції. І нічого модного в абревіатурі MLRS немає.
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24.05.2022 20:49 Ответить
звідки зебілам при владі знати,що MLRS то всього навсього РЗСО)))
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24.05.2022 22:39 Ответить
Кулеба КАПИТАН Очевидность, да шо там капитан - ГенералОчевидность
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24.05.2022 19:52 Ответить
Ну чё вы так на немцев... Они вон пять тысяч касок нам поставили, а это знаете ли, вещь стратегическая. Если одну каску надеть на голову, а другую каску взять в руки и потихонечку подползти к окопам руZZких, запрыгнуть к ним и давай молотить этой каской им по головах, то они смутятся и в ужасе разбегутся!
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24.05.2022 20:00 Ответить
а присылают три буквы...эти лендлизы вообще в курсе что такое лендлиз это не 7 гаубиц и 2 бтр...нужны тысячи танков, самолетов, кораблей...
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24.05.2022 20:07 Ответить
Прочитай твір якщо не читав Достоевського "Горе от ума" і там знайдеш відповідь і спокій своїм думкам.
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24.05.2022 22:07 Ответить
Ці чотири літери - ЗІЙН (перші дві - зелені ідіоти)
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25.05.2022 09:57 Ответить
 
 