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Четыре буквы могут помочь Украине, это - системы залпового огня MLRS, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что системы залпового огня MLRS могут помочь Украине отразить наступление РФ.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Четыре буквы могут помочь Украине: отразить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасающие нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: MLRS", – говорится в сообщении.
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+53 MAKAROV #508144
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+22 Дмитрий Иванов #466733
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Град,Смерч,Вільха - це все MLRS
А от американська модель Himars дійсно може бити на 300 км. Щоправда, в режимі балістичної ракети. Тобто, не залпом.