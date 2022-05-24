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Воины 28-й ОМБр уничтожают технику российских оккупантов на юге Украины. ВИДЕО

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода уничтожили технику оккупантов с боекомплектом на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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28 отдельная механизированная бригада (186)


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Топ комментарии
+34
28-й ОМБр-респект...
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24.05.2022 17:52
+32
Корови навели на кацапів та й пасуться далі "на морозі"))
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24.05.2022 17:57
+21
Мої друзі, бережіть себе, ви потрібні Україні
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24.05.2022 17:58
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28-й ОМБр-респект...
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24.05.2022 17:52 Ответить
Корови навели на кацапів та й пасуться далі "на морозі"))
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24.05.2022 17:57 Ответить
) перше шо в очі кидається. абсолютні флегматики.
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24.05.2022 18:00 Ответить
Мої друзі, бережіть себе, ви потрібні Україні
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24.05.2022 17:58 Ответить
є кавери нірвани українською...не гірші.
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24.05.2022 18:00 Ответить
Красунчики, бережи вас Господь!
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24.05.2022 18:01 Ответить
корови на березі спостерігали феєрію вогню
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24.05.2022 18:04 Ответить
и смеялись с горелых ватников
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24.05.2022 18:09 Ответить
Яке ж чарівне видовище ))
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24.05.2022 18:11 Ответить
Александровка это
https://www.google.com.ua/maps/@46.6164714,32.100222,876m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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24.05.2022 18:13 Ответить
Таки да, Александровка.
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24.05.2022 18:30 Ответить
І озеро Солонець.
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24.05.2022 19:05 Ответить
А я думав що мені здалося)
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24.05.2022 19:26 Ответить
Красівоє!!!
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24.05.2022 18:22 Ответить
Блін,мені б такі нерви я в тих корів.
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24.05.2022 18:26 Ответить
Что значит где то? Это Александровка, Белозерский р-н, Херсонская обл.
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24.05.2022 18:29 Ответить
кацапы уже и александровку отжали
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24.05.2022 19:56 Ответить
Нет, русский, сразу по ZVерям.
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24.05.2022 18:52 Ответить
Смерть кацапам!
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24.05.2022 18:49 Ответить
Фейеричні вогники!!! Слава нашим Воїнам!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐
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24.05.2022 19:18 Ответить
Ещё в начале мая в Александровке были наши. Если судить по видео то там сейчас рашисты. Генерал Марченко где ты?
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24.05.2022 20:07 Ответить
Що у тій БМП було, що воно три рази вибухало ??
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24.05.2022 20:09 Ответить
получил наслаждение
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25.05.2022 00:39 Ответить
 
 