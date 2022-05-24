Воины 28-й ОМБр уничтожают технику российских оккупантов на юге Украины. ВИДЕО
Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода уничтожили технику оккупантов с боекомплектом на юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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