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Воїни 28-ї ОМБр знищують техніку російських окупантів на півдні України. ВIДЕО

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу знищили техніку окупантів з боєкомплектом на півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Артилеристи 28-ї бригади знищують російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

28 окрема механізована бригада (187)


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Топ коментарі
+34
28-й ОМБр-респект...
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24.05.2022 17:52
+32
Корови навели на кацапів та й пасуться далі "на морозі"))
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24.05.2022 17:57
+21
Мої друзі, бережіть себе, ви потрібні Україні
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24.05.2022 17:58
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28-й ОМБр-респект...
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24.05.2022 17:52 Відповісти
Корови навели на кацапів та й пасуться далі "на морозі"))
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24.05.2022 17:57 Відповісти
) перше шо в очі кидається. абсолютні флегматики.
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24.05.2022 18:00 Відповісти
Мої друзі, бережіть себе, ви потрібні Україні
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24.05.2022 17:58 Відповісти
є кавери нірвани українською...не гірші.
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24.05.2022 18:00 Відповісти
Красунчики, бережи вас Господь!
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24.05.2022 18:01 Відповісти
корови на березі спостерігали феєрію вогню
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24.05.2022 18:04 Відповісти
и смеялись с горелых ватников
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24.05.2022 18:09 Відповісти
Яке ж чарівне видовище ))
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24.05.2022 18:11 Відповісти
Александровка это
https://www.google.com.ua/maps/@46.6164714,32.100222,876m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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24.05.2022 18:13 Відповісти
Таки да, Александровка.
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24.05.2022 18:30 Відповісти
І озеро Солонець.
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24.05.2022 19:05 Відповісти
А я думав що мені здалося)
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24.05.2022 19:26 Відповісти
Красівоє!!!
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24.05.2022 18:22 Відповісти
Блін,мені б такі нерви я в тих корів.
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24.05.2022 18:26 Відповісти
Что значит где то? Это Александровка, Белозерский р-н, Херсонская обл.
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24.05.2022 18:29 Відповісти
кацапы уже и александровку отжали
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Нет, русский, сразу по ZVерям.
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24.05.2022 18:52 Відповісти
Смерть кацапам!
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24.05.2022 18:49 Відповісти
Фейеричні вогники!!! Слава нашим Воїнам!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐
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24.05.2022 19:18 Відповісти
Ещё в начале мая в Александровке были наши. Если судить по видео то там сейчас рашисты. Генерал Марченко где ты?
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24.05.2022 20:07 Відповісти
Що у тій БМП було, що воно три рази вибухало ??
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24.05.2022 20:09 Відповісти
получил наслаждение
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25.05.2022 00:39 Відповісти
 
 