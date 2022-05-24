Воїни 28-ї ОМБр знищують техніку російських окупантів на півдні України. ВIДЕО
Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу знищили техніку окупантів з боєкомплектом на півдні України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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