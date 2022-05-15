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Артилеристи 28-ї бригади знищують російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували кадри нищення російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційном фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Ось таке ударне соло вчора "зіграла" наша лицарська артилерія по виявленим ворожим позиціям. 

Рашисти були настільки вражені таким майстерним виконанням, що тікали швидше, ніж горіла їхня САУ "Хоста" та детонував боєкомплект.

Також читайте: Зеленський присвоїв спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" 7 бригадам ЗСУ

Також дивіться: Протитанковий розрахунок 28-ї бригади з українського "Корсара" знищив колону ворожої техніки на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (803) 28 окрема механізована бригада (191)


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Топ коментарі
+19
Именно так, в отделе фарша и субпродуктов 🤔
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15.05.2022 22:15 Відповісти
+17
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15.05.2022 22:10 Відповісти
+15
Гори й ********!

Кацапській корабель іди *****!
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15.05.2022 22:12 Відповісти
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15.05.2022 22:10 Відповісти
Именно так, в отделе фарша и субпродуктов 🤔
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15.05.2022 22:15 Відповісти
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15.05.2022 23:01 Відповісти
И что, сильно горит? Думаете пока приедем сгорит совсем? Звоните пожарным.
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15.05.2022 22:11 Відповісти
Гори й ********!

Кацапській корабель іди *****!
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15.05.2022 22:12 Відповісти
Танкiсти - тепер пiхота.
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15.05.2022 22:15 Відповісти
Фаны Кобзона
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16.05.2022 10:19 Відповісти
Где продолжение банкета, там целая батарея в байраке
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15.05.2022 22:16 Відповісти
Решта не захотіли "Устав" виконувать - тому несли "караульну" службу у яру!
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16.05.2022 13:15 Відповісти
На якому нарєчії це написано?
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15.05.2022 22:41 Відповісти
Наснаги Вам, хлопчики. Будьте живі і здорові. Їбаште підарасів.
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15.05.2022 22:18 Відповісти
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15.05.2022 22:42 Відповісти
КрасівоЄ
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15.05.2022 22:44 Відповісти
 
 