Артилеристи 28-ї бригади знищують російських окупантів. ВIДЕО
Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували кадри нищення російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційном фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "Ось таке ударне соло вчора "зіграла" наша лицарська артилерія по виявленим ворожим позиціям.
Рашисти були настільки вражені таким майстерним виконанням, що тікали швидше, ніж горіла їхня САУ "Хоста" та детонував боєкомплект.
Топ коментарі
+19 Алекс Мышкевич
показати весь коментар15.05.2022 22:15 Відповісти Посилання
+17 Перехватчик
показати весь коментар15.05.2022 22:10 Відповісти Посилання
+15 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар15.05.2022 22:12 Відповісти Посилання
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