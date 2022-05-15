Артилеристи 28-ї бригади знищують російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували кадри нищення російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційном фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Ось таке ударне соло вчора "зіграла" наша лицарська артилерія по виявленим ворожим позиціям.

Рашисти були настільки вражені таким майстерним виконанням, що тікали швидше, ніж горіла їхня САУ "Хоста" та детонував боєкомплект.

Також читайте: Зеленський присвоїв спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" 7 бригадам ЗСУ

Також дивіться: Протитанковий розрахунок 28-ї бригади з українського "Корсара" знищив колону ворожої техніки на Херсонщині. ВIДЕО