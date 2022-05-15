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Артиллеристы 28-й бригады уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали кадры уничтожения российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Вот такое ударное соло вчера "сыграла" наша рыцарская артиллерия по выявленным вражеским позициям".

Рашисты были настолько поражены таким искусным исполнением, что убегали быстрее, чем горела их САУ "Хоста" и детонировал боекомплект.

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Смотрите также: Противотанковый расчет 28-й бригады из украинского "Корсара" уничтожил колонну вражеской техники в Херсонской области. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (650) 28 отдельная механизированная бригада (190)


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Топ комментарии
+19
Именно так, в отделе фарша и субпродуктов 🤔
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15.05.2022 22:15 Ответить
+17
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15.05.2022 22:10 Ответить
+15
Гори й ********!

Кацапській корабель іди *****!
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15.05.2022 22:12 Ответить
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15.05.2022 22:10 Ответить
Именно так, в отделе фарша и субпродуктов 🤔
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15.05.2022 22:15 Ответить
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15.05.2022 23:01 Ответить
И что, сильно горит? Думаете пока приедем сгорит совсем? Звоните пожарным.
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15.05.2022 22:11 Ответить
Гори й ********!

Кацапській корабель іди *****!
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15.05.2022 22:12 Ответить
Танкiсти - тепер пiхота.
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15.05.2022 22:15 Ответить
Фаны Кобзона
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16.05.2022 10:19 Ответить
Где продолжение банкета, там целая батарея в байраке
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15.05.2022 22:16 Ответить
Решта не захотіли "Устав" виконувать - тому несли "караульну" службу у яру!
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16.05.2022 13:15 Ответить
На якому нарєчії це написано?
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15.05.2022 22:41 Ответить
Наснаги Вам, хлопчики. Будьте живі і здорові. Їбаште підарасів.
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15.05.2022 22:18 Ответить
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15.05.2022 22:42 Ответить
КрасівоЄ
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15.05.2022 22:44 Ответить
 
 