Артиллеристы 28-й бригады уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО
Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали кадры уничтожения российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Вот такое ударное соло вчера "сыграла" наша рыцарская артиллерия по выявленным вражеским позициям".
Рашисты были настолько поражены таким искусным исполнением, что убегали быстрее, чем горела их САУ "Хоста" и детонировал боекомплект.
Топ комментарии
+19 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий15.05.2022 22:15 Ответить Ссылка
+17 Перехватчик
показать весь комментарий15.05.2022 22:10 Ответить Ссылка
+15 Simeon Kukushkin #445513
показать весь комментарий15.05.2022 22:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапській корабель іди *****!