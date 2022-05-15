Артиллеристы 28-й бригады уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали кадры уничтожения российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Вот такое ударное соло вчера "сыграла" наша рыцарская артиллерия по выявленным вражеским позициям".

Рашисты были настолько поражены таким искусным исполнением, что убегали быстрее, чем горела их САУ "Хоста" и детонировал боекомплект.

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