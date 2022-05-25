Потяг Київ - Варшава долатиме шлях на дві години швидше, - Укрзалізниця
АТ "Укрзалізниця" прискорює поїзд №67/68 Київ - Варшава на дві години.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.
"З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12. Зворотно, з Варшави, поїзд вирушатиме о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12", - ідеться у повідомленні.
"Укрзалізниця" просить пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок. Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня.
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Пригадую, що найбільше мене вразило в Польщі 1996 року, що поїзд з Перемишля до Кракова їхав зі швидкістю десь 130 км/год (за моїми оцінками). А у нас в той самий час поїзд зі Львова до Рівного їхав 7 годин!