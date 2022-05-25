Потяг Київ - Варшава долатиме шлях на дві години швидше, - Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" прискорює поїзд №67/68 Київ - Варшава на дві години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.

"З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12. Зворотно, з Варшави, поїзд вирушатиме о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12", - ідеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" просить пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок. Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня.

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