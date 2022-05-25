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Потяг Київ - Варшава долатиме шлях на дві години швидше, - Укрзалізниця

потяг

АТ "Укрзалізниця" прискорює поїзд №67/68 Київ - Варшава на дві години.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.

"З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12. Зворотно, з Варшави, поїзд вирушатиме о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12", - ідеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" просить пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок. Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня.

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Автор: 

потяг (1966) Укрзалізниця (6835) Варшава (190)


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25.05.2022 06:22 Відповісти
Un paso adelante.
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25.05.2022 06:25 Відповісти
Напевне пасажирів-іноземців дуже вразило те, як наші поїзди тащаться. Не їдуть, а тащаться. Або буває, що стануть десь в полі і стоять 20 хвилин. Їм то певно в голову не вкладається.

Пригадую, що найбільше мене вразило в Польщі 1996 року, що поїзд з Перемишля до Кракова їхав зі швидкістю десь 130 км/год (за моїми оцінками). А у нас в той самий час поїзд зі Львова до Рівного їхав 7 годин!
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25.05.2022 09:47 Відповісти
Так регіональні гівнопоїзди у Європі також їздять дуже повільно навідміну від "інтерсіті". У нас хоч без пересадок, а в тій же німеччині чи угорщині 2-3 пересадки потрібно робити аби доїхати з одного кінця країни на інший. При цьому, якщо один інтерсіті запізнився і пересадка не вдалася, то прийдеться за ціною інтерсіті їхати на якомусь регіональному.
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25.05.2022 11:09 Відповісти
А в деяких випадках змішувано користуватися то поїздом то автобусом в одному з напрямків.
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25.05.2022 11:37 Відповісти
 
 