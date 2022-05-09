Великий проукраїнський мітинг відбувся під російським посольством у Варшаві. ВIДЕО
8 травня під стінами посольства РФ у Варшаві відбувся масштабний проукраїнський мітинг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Зазначається, що великий проукраїнський марш протесту відбувся у Варшаві біля російського посольства.
Major pro-Ukrainian protest march in Warsaw today.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2022
Here we have them arriving in front of the Russian Embassy. pic.twitter.com/NYe7Jv7Lrc
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хакеры взломали программу передач спутникового нтв+ на федеральных и фильмовых каналах оператора - сейчас в меню тюнера вместо описания фильма и времени этот текст -" НА ВАШИХ РУКАХ КРОВЬ - тысяч украинцев и сотен их убитых детей"
https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM
це уявити ніби в гітлера скрізь були посольства і всі з ними шось там сюсюкались поки йде війна і вбивства тисяч людей