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Великий проукраїнський мітинг відбувся під російським посольством у Варшаві. ВIДЕО

8 травня під стінами посольства РФ у Варшаві відбувся масштабний проукраїнський мітинг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Зазначається, що великий проукраїнський марш протесту відбувся  у Варшаві біля російського посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Варшаві мер не дозволив посольству Росії святкувати 9 травня

Major pro-Ukrainian protest march in Warsaw today.

Here we have them arriving in front of the Russian Embassy. pic.twitter.com/NYe7Jv7Lrc

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2022

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мітинг (755) посольство рф (332) Варшава (192)


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Правильно скандують поляки з нашими ,, путлєр ху@ло
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09.05.2022 00:36 Відповісти
НА ВАШИХ РУКАХ КРОВЬ - тысяч украинцев и сотен их убитых детей
хакеры взломали программу передач спутникового нтв+ на федеральных и фильмовых каналах оператора - сейчас в меню тюнера вместо описания фильма и времени этот текст -" НА ВАШИХ РУКАХ КРОВЬ - тысяч украинцев и сотен их убитых детей"
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09.05.2022 03:58 Відповісти
Да-а-а, поляки не немцы! Спасибо Польше! Ну, а пока о весёленьком. Вы только посмотрите на этого тупого бурята! Одной мины под брюхом танка ему явно было мало! Слава Украине!

https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM
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09.05.2022 00:46 Відповісти
Оцей одноповерховий барак посольство?
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09.05.2022 00:48 Відповісти
У Гаазі відбулася акція https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-haazi-vidbulasja-aktsija-ostannij-parad-putina.html «Останній парад Путіна» . «Путіна» провели від посольства Росії до будівлі міжнародного суду ООН. Біля суду активісти організували «судовий процес» над агресором - «любителем історії», який не засвоїв її уроків.
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09.05.2022 01:07 Відповісти
Оооо оце крута акція!
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09.05.2022 10:19 Відповісти
краще пригощали б всі рашистські посольства коктейлями чи смузі: молотова чи бандерівським

це уявити ніби в гітлера скрізь були посольства і всі з ними шось там сюсюкались поки йде війна і вбивства тисяч людей
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09.05.2022 11:09 Відповісти
 
 