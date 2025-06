Великий проукраїнський мітинг відбувся під російським посольством у Варшаві. ВIДЕО

8 травня під стінами посольства РФ у Варшаві відбувся масштабний проукраїнський мітинг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Зазначається, що великий проукраїнський марш протесту відбувся у Варшаві біля російського посольства.

Major pro-Ukrainian protest march in Warsaw today.



Here we have them arriving in front of the Russian Embassy. pic.twitter.com/NYe7Jv7Lrc