У Варшаві мер не дозволив посольству Росії святкувати 9 травня

Влада Варшави виступила проти прохання посольства РФ у Польщі щодо святкування 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.

"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я категорично проти цього", - сказано в повідомленні.

Високопосадовець наголосив, що "Жодна польська державна установа не має докласти рук до цієї ініціативи. Навіть більше - її треба заборонити".

"Я не даю згоди на свято агресора у Варшаві", - резюмував він.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

Раніше повідомлялося, що у Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приурочених до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.

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