У Варшаві мер не дозволив посольству Росії святкувати 9 травня
Влада Варшави виступила проти прохання посольства РФ у Польщі щодо святкування 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.
"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я категорично проти цього", - сказано в повідомленні.
Високопосадовець наголосив, що "Жодна польська державна установа не має докласти рук до цієї ініціативи. Навіть більше - її треба заборонити".
"Я не даю згоди на свято агресора у Варшаві", - резюмував він.
Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022
Раніше повідомлялося, що у Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приурочених до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.
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Ідуть кацапи вслід за своїм кораблем 😕
Посольство РФ в Польше вынуждено ограничить формат мероприятий 9 мая после «вала призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов».
«Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности. Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы», - сообщил посол.
А посол хорошо палится - теперь все знают, где можно кинуть в него яйцо. На то кладбище только кацапы и ходят.
Тим більше, що москалям в різних містах якраз-таки дозволили автопробіг влаштувати та інші акції з їхньою =символікою=.
А тепер в Берліні раптом заборонили.
Той хто хотів відкараскатись від кацапстанії зробив і продовжує робити все для цього. А ті хто проплачений путлєром продовжують тільки нити і жалітись, то те їм не так, то часу їм замало то ще щось вигадають. І таким чином продовжують підтримувати агресора.
А з агресором треба себе вести точно так само як агресор. Бо інакше він продовжує думати що з другої сторони слабаки і він продовжує вести себе все жорстокіше і жорстокіше.
А полякам подяка за те що зробили і продовжують робити.
а то роблять вигляд що мордор це не фашисти