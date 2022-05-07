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Новини
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У Варшаві мер не дозволив посольству Росії святкувати 9 травня

варшава

Влада Варшави виступила проти прохання посольства РФ у Польщі щодо святкування 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.

"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я категорично проти цього", - сказано в повідомленні.

Високопосадовець наголосив, що "Жодна польська державна установа не має докласти рук до цієї ініціативи. Навіть більше - її треба заборонити".

"Я не даю згоди на свято агресора у Варшаві", - резюмував він.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n

— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

Раніше повідомлялося, що у Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приурочених до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.

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Автор: 

Берлін (193) Німеччина (7480) День Перемоги (458) росія (66060) Варшава (192)


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Топ коментарі
+46
Меру Варшави-респект...
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07.05.2022 18:35 Відповісти
+21
Dziękuję za obywatelstwo. Ukraina i Polska są braćmi na zawsze.
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07.05.2022 18:42 Відповісти
+20
Правильно !
Ідуть кацапи вслід за своїм кораблем 😕
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07.05.2022 18:43 Відповісти
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Меру Варшави-респект...
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07.05.2022 18:35 Відповісти
глохнути паосла прям на площі треба! а підорсіяни не як вгамовляться
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07.05.2022 19:29 Відповісти
Dziękuję za obywatelstwo. Ukraina i Polska są braćmi na zawsze.
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07.05.2022 18:42 Відповісти
Правильно !
Ідуть кацапи вслід за своїм кораблем 😕
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07.05.2022 18:43 Відповісти
Дякуємо.
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07.05.2022 18:47 Відповісти
О зараз виття на мокшанських болотах буде
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07.05.2022 18:52 Відповісти
РИА парашеновости

Посольство РФ в Польше вынуждено ограничить формат мероприятий 9 мая после «вала призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов».

«Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности. Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы», - сообщил посол.
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07.05.2022 19:03 Відповісти
И так должно быть и в других странах.
А посол хорошо палится - теперь все знают, где можно кинуть в него яйцо. На то кладбище только кацапы и ходят.
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07.05.2022 20:31 Відповісти
Обошлось без яиц, но красная краска - тоже хорошо.
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09.05.2022 17:06 Відповісти
Молодцы поляки, страны которые за спиной защитников Мира думают умиротворить и сотрудничать с *********** должны понимать, что пока путлер не получит полное поражение в Украине, им не видать подъёма своих экономик. Четвёртый рейх фашиста путлера должен быть повержен.
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07.05.2022 18:58 Відповісти
Адекватна країна з адекватною владою . Дякуємо Польща !
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07.05.2022 19:15 Відповісти
Мене взагалі дивує, що в європейських столицях є посольства фашистської недоімперії
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07.05.2022 19:16 Відповісти
Ніхто би і не дозволив.
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07.05.2022 19:31 Відповісти
Ничего страшного, отметят как следует в посольстве и потом в кругу семьи:
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07.05.2022 19:41 Відповісти
БРАВО.
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07.05.2022 19:53 Відповісти
Адекватна влада. Не те, що в Німеччині.

Тим більше, що москалям в різних містах якраз-таки дозволили автопробіг влаштувати та інші акції з їхньою =символікою=.

А тепер в Берліні раптом заборонили.
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07.05.2022 20:03 Відповісти
Від коли почалась війна, відразу стало зрозуміло хто є хто. Тобто, ті країни, які знають що таке кацапстанія і кацапське іго підтримують Україну у будь-який спосіб. А ті хто ще продовжує боятись путлєра - прожовжують вести себе як продажні д.....а .
Той хто хотів відкараскатись від кацапстанії зробив і продовжує робити все для цього. А ті хто проплачений путлєром продовжують тільки нити і жалітись, то те їм не так, то часу їм замало то ще щось вигадають. І таким чином продовжують підтримувати агресора.
А з агресором треба себе вести точно так само як агресор. Бо інакше він продовжує думати що з другої сторони слабаки і він продовжує вести себе все жорстокіше і жорстокіше.
А полякам подяка за те що зробили і продовжують робити.
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07.05.2022 20:45 Відповісти
всі б країни так посилали цих рашистів,
а то роблять вигляд що мордор це не фашисти
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07.05.2022 22:54 Відповісти
Польша - настоящий друг.
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09.05.2022 17:15 Відповісти
 
 