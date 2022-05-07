В Варшаве мэр не разрешил посольству России праздновать 9 мая
Власти Варшавы выступили против просьбы посольства РФ в Польше по поводу празднования 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
"Посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось в Министерство иностранных дел Польши для поддержки. Я категорически против этого", - говорится в сообщении.
Высокопоставленный чиновник отметил, что "Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить руки к этой инициативе. Даже больше - его нужно запретить".
"Я не согласен на праздник агрессора в Варшаве", - резюмировал он.
Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022
Ранее сообщалось, что в Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных к 77-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Германии от национал-социализма.
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Ідуть кацапи вслід за своїм кораблем 😕
Посольство РФ в Польше вынуждено ограничить формат мероприятий 9 мая после «вала призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов».
«Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности. Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы», - сообщил посол.
А посол хорошо палится - теперь все знают, где можно кинуть в него яйцо. На то кладбище только кацапы и ходят.
Тим більше, що москалям в різних містах якраз-таки дозволили автопробіг влаштувати та інші акції з їхньою =символікою=.
А тепер в Берліні раптом заборонили.
Той хто хотів відкараскатись від кацапстанії зробив і продовжує робити все для цього. А ті хто проплачений путлєром продовжують тільки нити і жалітись, то те їм не так, то часу їм замало то ще щось вигадають. І таким чином продовжують підтримувати агресора.
А з агресором треба себе вести точно так само як агресор. Бо інакше він продовжує думати що з другої сторони слабаки і він продовжує вести себе все жорстокіше і жорстокіше.
А полякам подяка за те що зробили і продовжують робити.
а то роблять вигляд що мордор це не фашисти