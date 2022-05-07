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Новости
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В Варшаве мэр не разрешил посольству России праздновать 9 мая

варшава

Власти Варшавы выступили против просьбы посольства РФ в Польше по поводу празднования 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"Посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось в Министерство иностранных дел Польши для поддержки. Я категорически против этого", - говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник отметил, что "Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить руки к этой инициативе. Даже больше - его нужно запретить".

"Я не согласен на праздник агрессора в Варшаве", - резюмировал он.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n

— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

Ранее сообщалось, что в Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных к 77-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Германии от национал-социализма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе оккупанты цепляют на детей колорадские ленты и заставляют учить стишки к 9 мая

Берлин (226) Германия (7070) День Победы (1231) россия (96157) Варшава (185)


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Топ комментарии
+46
Меру Варшави-респект...
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07.05.2022 18:35 Ответить
+21
Dziękuję za obywatelstwo. Ukraina i Polska są braćmi na zawsze.
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07.05.2022 18:42 Ответить
+20
Правильно !
Ідуть кацапи вслід за своїм кораблем 😕
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07.05.2022 18:43 Ответить
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Меру Варшави-респект...
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07.05.2022 18:35 Ответить
глохнути паосла прям на площі треба! а підорсіяни не як вгамовляться
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07.05.2022 19:29 Ответить
Dziękuję za obywatelstwo. Ukraina i Polska są braćmi na zawsze.
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07.05.2022 18:42 Ответить
Правильно !
Ідуть кацапи вслід за своїм кораблем 😕
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07.05.2022 18:43 Ответить
Дякуємо.
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07.05.2022 18:47 Ответить
О зараз виття на мокшанських болотах буде
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07.05.2022 18:52 Ответить
РИА парашеновости

Посольство РФ в Польше вынуждено ограничить формат мероприятий 9 мая после «вала призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов».

«Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности. Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы», - сообщил посол.
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07.05.2022 19:03 Ответить
И так должно быть и в других странах.
А посол хорошо палится - теперь все знают, где можно кинуть в него яйцо. На то кладбище только кацапы и ходят.
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07.05.2022 20:31 Ответить
Обошлось без яиц, но красная краска - тоже хорошо.
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09.05.2022 17:06 Ответить
Молодцы поляки, страны которые за спиной защитников Мира думают умиротворить и сотрудничать с *********** должны понимать, что пока путлер не получит полное поражение в Украине, им не видать подъёма своих экономик. Четвёртый рейх фашиста путлера должен быть повержен.
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07.05.2022 18:58 Ответить
Адекватна країна з адекватною владою . Дякуємо Польща !
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07.05.2022 19:15 Ответить
Мене взагалі дивує, що в європейських столицях є посольства фашистської недоімперії
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07.05.2022 19:16 Ответить
Ніхто би і не дозволив.
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07.05.2022 19:31 Ответить
Ничего страшного, отметят как следует в посольстве и потом в кругу семьи:
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07.05.2022 19:41 Ответить
БРАВО.
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07.05.2022 19:53 Ответить
Адекватна влада. Не те, що в Німеччині.

Тим більше, що москалям в різних містах якраз-таки дозволили автопробіг влаштувати та інші акції з їхньою =символікою=.

А тепер в Берліні раптом заборонили.
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07.05.2022 20:03 Ответить
Від коли почалась війна, відразу стало зрозуміло хто є хто. Тобто, ті країни, які знають що таке кацапстанія і кацапське іго підтримують Україну у будь-який спосіб. А ті хто ще продовжує боятись путлєра - прожовжують вести себе як продажні д.....а .
Той хто хотів відкараскатись від кацапстанії зробив і продовжує робити все для цього. А ті хто проплачений путлєром продовжують тільки нити і жалітись, то те їм не так, то часу їм замало то ще щось вигадають. І таким чином продовжують підтримувати агресора.
А з агресором треба себе вести точно так само як агресор. Бо інакше він продовжує думати що з другої сторони слабаки і він продовжує вести себе все жорстокіше і жорстокіше.
А полякам подяка за те що зробили і продовжують робити.
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07.05.2022 20:45 Ответить
всі б країни так посилали цих рашистів,
а то роблять вигляд що мордор це не фашисти
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07.05.2022 22:54 Ответить
Польша - настоящий друг.
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09.05.2022 17:15 Ответить
 
 