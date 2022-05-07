В Варшаве мэр не разрешил посольству России праздновать 9 мая

Власти Варшавы выступили против просьбы посольства РФ в Польше по поводу празднования 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"Посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось в Министерство иностранных дел Польши для поддержки. Я категорически против этого", - говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник отметил, что "Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить руки к этой инициативе. Даже больше - его нужно запретить".

"Я не согласен на праздник агрессора в Варшаве", - резюмировал он.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

Ранее сообщалось, что в Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных к 77-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Германии от национал-социализма.

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