Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая
Власти Берлина запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике России и "ЛДНР".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на документ полиции немецкой столицы.
Украинские активисты планировали провести мирную акцию в Берлине и почтить память жертв Второй мировой войны, в которой погибли миллионы украинцев.
Анна Прайне-Косач, вице-президент украинско-немецкой ассоциации "Ukraine Future", рассказала, что две недели назад украинская община в Берлине договорилась с местными властями о проведении акции и получила разрешение.
Ожидалось, что почтить память погибших в Берлине соберутся около 20 тысяч украинцев, проведение демонстрации не планировалось.
Но вечером 6 мая полиция Берлина направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны.
Также на объектах запрещено пребывание каких-либо представителей украинских организаций. Документ датирован 4 мая, но отправлен был только сегодня. Учитывая, что впереди два выходных, обжаловать его будет сложно.
Властям Берлина были поданы заявки на проведение около 50 демонстраций и мероприятий 8-9 мая, из-за чего власти определили ряд ограничений в 15 районах, вероятно, опасаясь возникновения конфликтных ситуаций.
Но под запрет попали не только флаги России, СССР или так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и флаги Украины. Также запрещается "играть и петь русские/украинские марши или военные песни".
Среди других запретов – демонстрация букв "V" или "Z", которые используются россиянами в войне против Украины, георгиевских лент и другой символики и знаков поддержки войны России против Украины.
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Жували би соплі, то не було б ніякої зброї, а тільки глибоке занепокоєння як 8-м років тому, головне бути разом з США, а меркель і ко це гниле болото. Крапка.
Треба їх дійсно нагнути, вони це *******, доброту і ввічливість вони вважають за слабкість, скоріш за все вже усі варіанти випробували, залишився єдиний...
В колишній ФРН, цієї МОСКАЛЬСЬКОЮ гидоти значно менше...тому можна було й не забороняти...
А те, що заборонили і жовто-блакитний, і ВЛАСОВСЬКУ ГАНЧІРКУ- це швидше для суспільного спокою, а не через українофобію.... Їхня країна, як вважають за потрібне так і поступають ..
І нова війна йде на знищення мордору, щоб ніколи знову не був маячнею.
Германії нема шо "святкувать" 8-9 травня!
Так, Германія визнає цей день як "кілок у серце фашизму", але це також (шоб там не казали) і день їхньої поразки у Другій світовій війні (шо тут святкувать?)...
А я не думаю, що є хоч одна країна, якій було б приємно стати "полігоном" для з'яснення стосунків представників, чи сторонників двох інших держав, коли тим більш - немає значеня привід, все одно усе перейде на існуючу війну!
Ви б дозволили чубитись своїм сосідам у вас в хаті через суто їхні негаразди?
Тому, давайте згадаєм одну китайську мудрість - "Для сварки двох дурнів - треба шоб дурнів було два!"...
Чего уж тут пенять на кого-то, кто по факту тут никоим боком?
Теперь то "ДА", теперь все всё понимают и знают "шо надо было делать, а чего не делать"...
Я вам говорю за сейчас и сегодня!
А за "было" и "будет" потом разберёмся...
Если запретили флаги и символику - это значит, что запретили только флаги и символику!
То есть - флаг, герб, гимн - ФСЬООО!
Жовто-блакытную одежду - не запретили...
Надписи Укараина - не запретили...
Кричалки, речёвки, вышыванки, винки с жовто-блакытными лентами и т.д. и т.п. - это всё можна!
Зараз не ті часи.
Нічого в них не змінилось.
Отже, вони прирівняли ДЕРЖАВНУ СИМВОЛІКУ країни - члена ООН до терористичних та невизнаних утворень / тимчасово окупованих територій і фашистів 21 століття.
"Геніально". Фантастичні дебіли.
В Монреалі теж може бути чи гаряче, чи весело 9-го. "Демократія" - вона така.
То Конвой Свободи - =кака= і ніззя, а діди на паличці з пропагандою агресора - ха-ра-шо.
https://www.facebook.com/groups/255425469158429/user/100014965783382/?__cft__[0]=AZWJqAwL4roUFkGkNtW6zwGRsi-7B6NHzm5ysuB7ZkfFUS0HQIt7gyguXA3pyaFZPsFVTi4Fexc5cAUtfPdNs9b3QA2Bf-************************************************-Qx8kQPqQGtByAxN6VgiUasXJzKNkjW1LJHIG-Dcf7rvEQ3Yaan2V8fbuQFVbKA8R0lq8X8l9x&__tn__=-UC%2CP-y-R Лідія Мищенко https://www.facebook.com/groups/255425469158429/?__cft__[0]=AZWJqAwL4roUFkGkNtW6zwGRsi-7B6NHzm5ysuB7ZkfFUS0HQIt7gyguXA3pyaFZPsFVTi4Fexc5cAUtfPdNs9b3QA2Bf-************************************************-Qx8kQPqQGtByAxN6VgiUasXJzKNkjW1LJHIG-Dcf7rvEQ3Yaan2V8fbuQFVbKA8R0lq8X8l9x&__tn__=-UC%2CP-y-R Українська поезія і проза
Сватання
- Галю, виходь за мене заміж.-
просить Гриць, з надією заглядаючи Галі в очі.
- Не піду.
- Та чому ж? Я тебе вже давно кохаю! Давай одружимось!
- Не піду, я сказала.
Галя надула рожеві губки та аж ногою спересердя тупнула.
- Та чому ж, Галинко? Чому?
- Бо війна!
- То й що? І на війні одружуються.
- А ти в Збройні сили не пішов, ледащо.
- Та не взяли, поки що. Та я ж і в Теробороні з першого дня.
Знаєш, як ми тут орків ганяли?
Ох, і тікали ж вони від нас!!! Тільки п'яти майоріли. І награбоване все лишили. Тих, хто не втік, ми у Чорному болоті втопили.
То підеш?
- Ні, не піду.
- Та чому ж?
- А ,,Байрактар'' маєш?
- Та ні...
- А ,,Джавеліна'' в тебе є?
- Немає.
- От бачиш. Та хоч автомат в тебе є? Бо чим сім'ю захищати збираєшся?
-Та... Є... Один..
- То добре.
- Так підеш?
- Ні.
- Так чому ж?
- А в тебе танк є?
- Немає.
- Так отож. А яка-небудь техніка трофейна? Он у Миколи танк у садку стоїть.
А у Степана БТР. А в тебе?
- Та ... Немає..
Та навіщо це все тобі?!
- Он город в тебе необроблений. Орати чим будеш?
- Та ... Не знаю..
- Так отож. Нічого в тебе немає.
- Та... Дещо є.
- І що?
- Та... Теє.. Як його...Ну... ,,Сонцепьок'' за клунею стоїть...
- Ой, леле! І навіщо він тобі.
- Та я теє... Болото Чорне висушити хочу. Там грунт хороший, удобрений. Худобу заведемо, Картоплі, овочів, гарбузів насадимо.
- І садочок?
- І садочок.
- І квітничок великий?
- І квітничок тобі, кохана.
- Ой, який же ти в мене господар, виявляється.
Давай одружимось!
Тільки... А якщо та невмивана орда знов припреться? Що робить будемо?
- Та не бійся, у мене на городі ще десяток автоматів і два кулемети закопані.
- То ти молодчинка!
- Ну, якщо чесно...
Там ще танк.. І два БТРи.
- Веди швидше в ЗАГС, коханий!
- Ну, якщо зовсім чесно...
Там ще ,,Град'' у клуні під сіном...
- Як же я тебе кохаю,
Грицю!!!
© ЛідіяМищенко
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Народ параши и Германии воспитан на этом.
Подобное тянется к подобноиму.....)
що хтось ще дивується з гнилості Німеччини.
якщо розібратись..
Нам неприємно,але РІШЕННЯ ЛОГІЧНЕ У "день Памяті жертв":
Але під заборону потрапили не тільки прапори Росії, СРСР або так званих "ЛНР" і "ДНР", але і прапори України. Також забороняється "грати та співати російські/українські марші або військові пісні".
Гнилизна рішення-у тому ,що НЕСПОДІВАНО.
Німеччино, що ти твориш? Виливаєш дитя разом з водою?
Німцям і так тошно і гидко в цей день без ваших "мирних акцій".
Гітлери та геббельси, що є такими ж німцями, як путін - росіянин,
спровокували німецький народ на кровопролиття, на поразку,
і виставили німців ініціаторами війни.