Большой проукраинский митинг прошел под российским посольством в Варшаве. ВИДЕО
8 мая у стен посольства РФ в Варшаве состоялся масштабный проукраинский митинг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Отмечается, что большой проукраинский марш протеста прошел в Варшаве возле российского посольства.
Major pro-Ukrainian protest march in Warsaw today.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2022
Here we have them arriving in front of the Russian Embassy. pic.twitter.com/NYe7Jv7Lrc
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хакеры взломали программу передач спутникового нтв+ на федеральных и фильмовых каналах оператора - сейчас в меню тюнера вместо описания фильма и времени этот текст -" НА ВАШИХ РУКАХ КРОВЬ - тысяч украинцев и сотен их убитых детей"
https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM
це уявити ніби в гітлера скрізь були посольства і всі з ними шось там сюсюкались поки йде війна і вбивства тисяч людей