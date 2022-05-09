РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10266 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 988 7

Большой проукраинский митинг прошел под российским посольством в Варшаве. ВИДЕО

8 мая у стен посольства РФ в Варшаве состоялся масштабный проукраинский митинг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что большой проукраинский марш протеста прошел в Варшаве возле российского посольства.

Также читайте: В Варшаве мэр не разрешил посольству России праздновать 9 мая

Major pro-Ukrainian protest march in Warsaw today.

Here we have them arriving in front of the Russian Embassy. pic.twitter.com/NYe7Jv7Lrc

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2022

Автор: 

митинг (2558) посольство РФ (452) Варшава (185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно скандують поляки з нашими ,, путлєр ху@ло
показать весь комментарий
09.05.2022 00:36 Ответить
НА ВАШИХ РУКАХ КРОВЬ - тысяч украинцев и сотен их убитых детей
хакеры взломали программу передач спутникового нтв+ на федеральных и фильмовых каналах оператора - сейчас в меню тюнера вместо описания фильма и времени этот текст -" НА ВАШИХ РУКАХ КРОВЬ - тысяч украинцев и сотен их убитых детей"
показать весь комментарий
09.05.2022 03:58 Ответить
Да-а-а, поляки не немцы! Спасибо Польше! Ну, а пока о весёленьком. Вы только посмотрите на этого тупого бурята! Одной мины под брюхом танка ему явно было мало! Слава Украине!

https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM
показать весь комментарий
09.05.2022 00:46 Ответить
Оцей одноповерховий барак посольство?
показать весь комментарий
09.05.2022 00:48 Ответить
У Гаазі відбулася акція https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-haazi-vidbulasja-aktsija-ostannij-parad-putina.html «Останній парад Путіна» . «Путіна» провели від посольства Росії до будівлі міжнародного суду ООН. Біля суду активісти організували «судовий процес» над агресором - «любителем історії», який не засвоїв її уроків.
показать весь комментарий
09.05.2022 01:07 Ответить
Оооо оце крута акція!
показать весь комментарий
09.05.2022 10:19 Ответить
краще пригощали б всі рашистські посольства коктейлями чи смузі: молотова чи бандерівським

це уявити ніби в гітлера скрізь були посольства і всі з ними шось там сюсюкались поки йде війна і вбивства тисяч людей
показать весь комментарий
09.05.2022 11:09 Ответить
 
 