Большой проукраинский митинг прошел под российским посольством в Варшаве. ВИДЕО

8 мая у стен посольства РФ в Варшаве состоялся масштабный проукраинский митинг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что большой проукраинский марш протеста прошел в Варшаве возле российского посольства.

Major pro-Ukrainian protest march in Warsaw today.



Here we have them arriving in front of the Russian Embassy. pic.twitter.com/NYe7Jv7Lrc