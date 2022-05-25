Відомий виробник одягу Marks & Spencer повністю виходить з російського ринку

Найбільший британський виробник одягу Marks & Spencer заявляє, що повністю виходить з російського ринку після вторгнення РФ в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у BBC.

За інформацією BBC, компанія припинила поставки в Росію ще в березні, але 48 магазинів залишались працювати по франшизі. Після переговорів у Marks & Spencer заявили, що відмовляються від російської франшизи.

Ритейлер має 1200 співробітників і 48 магазинів у Росії, якими керує турецька компанія FiBA.

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M&S, яку розкритикували за те, що вона не вийшла з Росії на початку війни, заявила, що після виходу втратить 31 мільйон фунтів стерлінгів.