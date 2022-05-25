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Новини
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Відомий виробник одягу Marks & Spencer повністю виходить з російського ринку

marks,spencer

Найбільший британський виробник одягу Marks & Spencer заявляє, що повністю виходить з російського ринку після вторгнення РФ в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у BBC.

За інформацією BBC, компанія припинила поставки в Росію ще в березні, але 48 магазинів залишались працювати по франшизі. Після переговорів у Marks & Spencer заявили, що відмовляються від російської франшизи.

Ритейлер має 1200 співробітників і 48 магазинів у Росії, якими керує турецька компанія FiBA.

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M&S, яку розкритикували за те, що вона не вийшла з Росії на початку війни, заявила, що після виходу втратить 31 мільйон фунтів стерлінгів.

одяг (198) росія (65007) санкції (11793)


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Мода не терпит пустоты ! На их место зайдёт какая-нибудь "Чайна & Фуфайка".....
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25.05.2022 11:16 Відповісти
от якого ляду нам зараз переживати за росіиську моду
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25.05.2022 11:27 Відповісти
турки готові одягати рашистів,викуповують мережі які виходять з ринку..
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25.05.2022 11:29 Відповісти
А где можно ,достать весь список, иностранных компаний, работающих в расии
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25.05.2022 11:32 Відповісти
https://www.yalerussianbusinessretreat.com/ Список компаній
Ось посилання, там список постійно оновлюється.
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25.05.2022 11:44 Відповісти
скрепный ответ марку со спенсером ёпта
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25.05.2022 11:40 Відповісти
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25.05.2022 11:56 Відповісти
 
 