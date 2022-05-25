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Nike іде з ринку РФ

nike

Американський виробник одягу і взуття Nike не став продовжувати угоду франшизи з російською компанією Inventive Retail Group.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Причина для припинення співпраці - відсутність можливості у Nike організувати поставки своєї продукції в Росію.

Зараз поставки припинені, а товари американської компанії знаходяться в дефіциті.

Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовими магазинами Nike у РФ, дев'ять з яких тимчасово не працюють. У найближчому майбутньому всі магазини бренду в Росії будуть закриті у зв'язку з вичерпанням асортименту. Але в мультибрендових магазинах спортивний одяг американського бренду поки залишиться.

Читайте: Adidas зупиняє роботу в РФ

Автор: 

росія (65007) санкції (11793) Nike (16)


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Топ коментарі
+11
Все правильно! Новий тренд "Лапті" витіснив конкурента з ринку
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25.05.2022 07:19
+3
Нічого. Завтра на ринок засpашки зайде Nayke.)
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25.05.2022 07:19
+3
теперь такие бренды в оркостане будут
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25.05.2022 10:32
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Все правильно! Новий тренд "Лапті" витіснив конкурента з ринку
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25.05.2022 07:19 Відповісти
нє - нє, отак: "Lapti"
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25.05.2022 07:25 Відповісти
або Lapty, треба запатентувати і кацапню тролити
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25.05.2022 07:26 Відповісти
Якщо робити транскрипцію з рос.мови, то все ж таки правільніше: "lapti".
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25.05.2022 07:50 Відповісти
Lapti - є такий український бренд дуже гарного і якісного взуття, навіть з Америки онлайн купляють із доставкою, рекомендую.
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25.05.2022 08:46 Відповісти
Нічого. Завтра на ринок засpашки зайде Nayke.)
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25.05.2022 07:19 Відповісти
А навіщо лапатнікам кросівки коли вже є скрєпниє лапті...
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25.05.2022 07:20 Відповісти
а що там abibas,ще є?
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25.05.2022 07:24 Відповісти
Неееее, соловьинный помет напомнил репоедам совковую присказку : сегодня носишь адидас, а завтра родину продашь. Вот скрепные поносцы и начали массово переобуваться в лапти.
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25.05.2022 07:54 Відповісти
Ничё. Китайцы он всегда готовы свой ширпотреб подогнать
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25.05.2022 07:25 Відповісти
А зачем лаптекопытному быдлу современная одежда и обувь? Настоящий скре.поносный народ привык к лаптям. косоворотке и зипуну.
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25.05.2022 07:51 Відповісти
"...Если в России в отношении Максима Галкина возбудят уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных сил страны, народная артистка СССР Алла Пугачева "начнет говорить и уже не остановится": об этом на ютьюб-канале "И грянул Грэм" рассказал известный российский галерист, арт-менеджер и политтехнолог Марат Гельман.

Гельман пояснил, что пообщался с Пугачевой во время форума "СловоНово" в Тель-Авиве в Израиле.

Ведущего программы интересовало мнение Аллы Пугачевой по ряду актуальных тем, в том числе и по поводу российско-украинской войны. Собеседник Гельмана отметил, что есть ощущение, согласно которому Пугачева "громко молчит", в отличие от Максима Галкина. Ведущий программы подчеркнул, что появившееся в Сети фото https://www.9tv.co.il/item/45250 "трех звезд, трех светлых повестей" вызвало неоднозначную реакцию в российском сегменте Сети и российском обществе.

"Она говорит, но сдержанно. Она понимает вес своего голоса", - отреагировал на реплику ведущего Марат Гельман. По его словам, Аллу Пугачеву не следует относить к борцам, да и сама она не считает себя общественным деятелем.
"Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью", - отметил Гельман, подчеркнув, что это позиция женщины, тревожащейся за знакомых ей людей."
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25.05.2022 07:58 Відповісти
теперь такие бренды в оркостане будут
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25.05.2022 10:32 Відповісти
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25.05.2022 10:34 Відповісти
Eto zadenjet toljko burzjujev srednego klasa i vishe. Gopota vpolnje oboidetsja kitaiskimi Abibas in Nyke. Samoe glavnoje chtobi 3 poloski bilji
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25.05.2022 10:59 Відповісти
Marks & Spencer тоже уходит с российского рынка. Они сказали, что не могли уйти раньше из-за сложного франчайзинга.
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25.05.2022 11:50 Відповісти
 
 