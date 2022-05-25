Nike іде з ринку РФ

Американський виробник одягу і взуття Nike не став продовжувати угоду франшизи з російською компанією Inventive Retail Group.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Причина для припинення співпраці - відсутність можливості у Nike організувати поставки своєї продукції в Росію.

Зараз поставки припинені, а товари американської компанії знаходяться в дефіциті.

Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовими магазинами Nike у РФ, дев'ять з яких тимчасово не працюють. У найближчому майбутньому всі магазини бренду в Росії будуть закриті у зв'язку з вичерпанням асортименту. Але в мультибрендових магазинах спортивний одяг американського бренду поки залишиться.

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