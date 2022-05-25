Nike іде з ринку РФ
Американський виробник одягу і взуття Nike не став продовжувати угоду франшизи з російською компанією Inventive Retail Group.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Причина для припинення співпраці - відсутність можливості у Nike організувати поставки своєї продукції в Росію.
Зараз поставки припинені, а товари американської компанії знаходяться в дефіциті.
Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовими магазинами Nike у РФ, дев'ять з яких тимчасово не працюють. У найближчому майбутньому всі магазини бренду в Росії будуть закриті у зв'язку з вичерпанням асортименту. Але в мультибрендових магазинах спортивний одяг американського бренду поки залишиться.
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+11 Victor Frey
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+3 Garry Grant
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+3 Serg Serg #504130
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Гельман пояснил, что пообщался с Пугачевой во время форума "СловоНово" в Тель-Авиве в Израиле.
Ведущего программы интересовало мнение Аллы Пугачевой по ряду актуальных тем, в том числе и по поводу российско-украинской войны. Собеседник Гельмана отметил, что есть ощущение, согласно которому Пугачева "громко молчит", в отличие от Максима Галкина. Ведущий программы подчеркнул, что появившееся в Сети фото https://www.9tv.co.il/item/45250 "трех звезд, трех светлых повестей" вызвало неоднозначную реакцию в российском сегменте Сети и российском обществе.
"Она говорит, но сдержанно. Она понимает вес своего голоса", - отреагировал на реплику ведущего Марат Гельман. По его словам, Аллу Пугачеву не следует относить к борцам, да и сама она не считает себя общественным деятелем.
"Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью", - отметил Гельман, подчеркнув, что это позиция женщины, тревожащейся за знакомых ей людей."