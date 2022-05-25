Nike уходит с рынка РФ
Американский производитель одежды и обуви Nike не стал продлевать сделку франшизы с российской компанией Inventive Retail Group.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Причина для прекращения сотрудничества – отсутствие возможности у Nike организовать поставки своей продукции в Россию.
В настоящее время поставки прекращены, а товары американской компании находятся в дефиците.
Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовыми магазинами Nike в РФ, девять из которых временно не работают. В ближайшем будущем все магазины бренда в России будут закрыты в связи с истощением ассортимента. Но в мультибрендовых магазинах спортивная одежда американского бренда пока останется.
Топ комментарии
+11 Victor Frey
показать весь комментарий25.05.2022 07:19
+3 Garry Grant
показать весь комментарий25.05.2022 07:19
+3 Serg Serg #504130
показать весь комментарий25.05.2022 10:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гельман пояснил, что пообщался с Пугачевой во время форума "СловоНово" в Тель-Авиве в Израиле.
Ведущего программы интересовало мнение Аллы Пугачевой по ряду актуальных тем, в том числе и по поводу российско-украинской войны. Собеседник Гельмана отметил, что есть ощущение, согласно которому Пугачева "громко молчит", в отличие от Максима Галкина. Ведущий программы подчеркнул, что появившееся в Сети фото https://www.9tv.co.il/item/45250 "трех звезд, трех светлых повестей" вызвало неоднозначную реакцию в российском сегменте Сети и российском обществе.
"Она говорит, но сдержанно. Она понимает вес своего голоса", - отреагировал на реплику ведущего Марат Гельман. По его словам, Аллу Пугачеву не следует относить к борцам, да и сама она не считает себя общественным деятелем.
"Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью", - отметил Гельман, подчеркнув, что это позиция женщины, тревожащейся за знакомых ей людей."