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Nike уходит с рынка РФ

nike

Американский производитель одежды и обуви Nike не стал продлевать сделку франшизы с российской компанией Inventive Retail Group.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Причина для прекращения сотрудничества – отсутствие возможности у Nike организовать поставки своей продукции в Россию.

В настоящее время поставки прекращены, а товары американской компании находятся в дефиците.

Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовыми магазинами Nike в РФ, девять из которых временно не работают. В ближайшем будущем все магазины бренда в России будут закрыты в связи с истощением ассортимента. Но в мультибрендовых магазинах спортивная одежда американского бренда пока останется.

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Автор: 

россия (95418) санкции (11268) Nike (1)


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Топ комментарии
+11
Все правильно! Новий тренд "Лапті" витіснив конкурента з ринку
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25.05.2022 07:19
+3
Нічого. Завтра на ринок засpашки зайде Nayke.)
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25.05.2022 07:19
+3
теперь такие бренды в оркостане будут
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25.05.2022 10:32
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Все правильно! Новий тренд "Лапті" витіснив конкурента з ринку
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25.05.2022 07:19 Ответить
нє - нє, отак: "Lapti"
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25.05.2022 07:25 Ответить
або Lapty, треба запатентувати і кацапню тролити
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25.05.2022 07:26 Ответить
Якщо робити транскрипцію з рос.мови, то все ж таки правільніше: "lapti".
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25.05.2022 07:50 Ответить
Lapti - є такий український бренд дуже гарного і якісного взуття, навіть з Америки онлайн купляють із доставкою, рекомендую.
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25.05.2022 08:46 Ответить
Нічого. Завтра на ринок засpашки зайде Nayke.)
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25.05.2022 07:19 Ответить
А навіщо лапатнікам кросівки коли вже є скрєпниє лапті...
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25.05.2022 07:20 Ответить
а що там abibas,ще є?
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25.05.2022 07:24 Ответить
Неееее, соловьинный помет напомнил репоедам совковую присказку : сегодня носишь адидас, а завтра родину продашь. Вот скрепные поносцы и начали массово переобуваться в лапти.
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25.05.2022 07:54 Ответить
Ничё. Китайцы он всегда готовы свой ширпотреб подогнать
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25.05.2022 07:25 Ответить
А зачем лаптекопытному быдлу современная одежда и обувь? Настоящий скре.поносный народ привык к лаптям. косоворотке и зипуну.
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25.05.2022 07:51 Ответить
"...Если в России в отношении Максима Галкина возбудят уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных сил страны, народная артистка СССР Алла Пугачева "начнет говорить и уже не остановится": об этом на ютьюб-канале "И грянул Грэм" рассказал известный российский галерист, арт-менеджер и политтехнолог Марат Гельман.

Гельман пояснил, что пообщался с Пугачевой во время форума "СловоНово" в Тель-Авиве в Израиле.

Ведущего программы интересовало мнение Аллы Пугачевой по ряду актуальных тем, в том числе и по поводу российско-украинской войны. Собеседник Гельмана отметил, что есть ощущение, согласно которому Пугачева "громко молчит", в отличие от Максима Галкина. Ведущий программы подчеркнул, что появившееся в Сети фото https://www.9tv.co.il/item/45250 "трех звезд, трех светлых повестей" вызвало неоднозначную реакцию в российском сегменте Сети и российском обществе.

"Она говорит, но сдержанно. Она понимает вес своего голоса", - отреагировал на реплику ведущего Марат Гельман. По его словам, Аллу Пугачеву не следует относить к борцам, да и сама она не считает себя общественным деятелем.
"Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью", - отметил Гельман, подчеркнув, что это позиция женщины, тревожащейся за знакомых ей людей."
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25.05.2022 07:58 Ответить
теперь такие бренды в оркостане будут
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25.05.2022 10:32 Ответить
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25.05.2022 10:34 Ответить
Eto zadenjet toljko burzjujev srednego klasa i vishe. Gopota vpolnje oboidetsja kitaiskimi Abibas in Nyke. Samoe glavnoje chtobi 3 poloski bilji
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25.05.2022 10:59 Ответить
Marks & Spencer тоже уходит с российского рынка. Они сказали, что не могли уйти раньше из-за сложного франчайзинга.
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25.05.2022 11:50 Ответить
 
 