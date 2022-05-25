Nike уходит с рынка РФ

Американский производитель одежды и обуви Nike не стал продлевать сделку франшизы с российской компанией Inventive Retail Group.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Причина для прекращения сотрудничества – отсутствие возможности у Nike организовать поставки своей продукции в Россию.

В настоящее время поставки прекращены, а товары американской компании находятся в дефиците.

Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовыми магазинами Nike в РФ, девять из которых временно не работают. В ближайшем будущем все магазины бренда в России будут закрыты в связи с истощением ассортимента. Но в мультибрендовых магазинах спортивная одежда американского бренда пока останется.

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