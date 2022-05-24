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Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer уходит с российского рынка

sulzer

Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, объявил о решении уйти с российского рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении компании.

"Совет директоров Sulzer решил инициировать процесс выхода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и следует за объявлением Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила деловую деятельность в России.

Правление сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий деятельности в России, но после тщательного рассмотрения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон", – заявили в Sulzer.

Компания добавила, что "стремится продолжать поддерживать 300 сотрудников в России в этом процессе".

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Оголосити рішення - це не означає піти. Зайде взад через бєларусію. Або через Казахстан.
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24.05.2022 12:40 Ответить
Технології Sulzer використовують на НПЗ для отримання високоякісного палива, власних технологій в Мордорі не має. В РБ на НПЗ теж є продукти Sulzer. Коли на машинобудівних заводах в Україні з РБ і Мордору замовляли ректифікаційні колони на НПЗ, то внутрішні пристрої виготовляли під установку тарілок Sulzer (креслення тарілок не надавали, бо це інтелектуальна власність Sulzer) на умовах, що на місці монтажу їх же спеціалісти встановлювали, а потім обслуговували. Тирити технології без толку, бо розроблявся процес під кожен завод індивідуально. Мозирський НПЗ і Нафтан тому і виробляли якісне пальне на експорт.
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24.05.2022 13:04 Ответить
 
 