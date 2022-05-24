Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer уходит с российского рынка
Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, объявил о решении уйти с российского рынка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении компании.
"Совет директоров Sulzer решил инициировать процесс выхода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и следует за объявлением Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила деловую деятельность в России.
Правление сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий деятельности в России, но после тщательного рассмотрения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон", – заявили в Sulzer.
Компания добавила, что "стремится продолжать поддерживать 300 сотрудников в России в этом процессе".
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