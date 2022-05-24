Швейцарський машинобудівний концерн Sulzer йде з російського ринку

Швейцарський концерн Sulzer, який, зокрема, спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, оголосив про рішення піти з російського ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії.

"Рада директорів Sulzer вирішила ініціювати процес виходу з російського ринку. Процес продажу розпочнеться негайно і слідує за оголошенням Sulzer на початку року про те, що вона вже значно скоротила ділову діяльність в Росії.

Правління шкодує про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін", - заявили в Sulzer.

Компанія додала, що "прагне продовжувати підтримувати 300 співробітників у Росії в цьому процесі".

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