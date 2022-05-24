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Швейцарський машинобудівний концерн Sulzer йде з російського ринку

sulzer

Швейцарський концерн Sulzer, який, зокрема, спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, оголосив про рішення піти з російського ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії.

"Рада директорів Sulzer вирішила ініціювати процес виходу з російського ринку. Процес продажу розпочнеться негайно і слідує за оголошенням Sulzer на початку року про те, що вона вже значно скоротила ділову діяльність в Росії.

Правління шкодує про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін", - заявили в Sulzer.

Компанія додала, що "прагне продовжувати підтримувати 300 співробітників у Росії в цьому процесі".

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Автор: 

росія (65002) санкції (11790)


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Оголосити рішення - це не означає піти. Зайде взад через бєларусію. Або через Казахстан.
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Технології Sulzer використовують на НПЗ для отримання високоякісного палива, власних технологій в Мордорі не має. В РБ на НПЗ теж є продукти Sulzer. Коли на машинобудівних заводах в Україні з РБ і Мордору замовляли ректифікаційні колони на НПЗ, то внутрішні пристрої виготовляли під установку тарілок Sulzer (креслення тарілок не надавали, бо це інтелектуальна власність Sulzer) на умовах, що на місці монтажу їх же спеціалісти встановлювали, а потім обслуговували. Тирити технології без толку, бо розроблявся процес під кожен завод індивідуально. Мозирський НПЗ і Нафтан тому і виробляли якісне пальне на експорт.
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24.05.2022 13:04 Відповісти
 
 