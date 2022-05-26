Ввечері 25 травня Повітряні Сили збили російську ракету на Хмельниччині

Ввечері 25 травня Повітряні Сили уразили російську ракету в Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Він зазначив: "25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає".

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