Ввечері 25 травня Повітряні Сили збили російську ракету на Хмельниччині
Ввечері 25 травня Повітряні Сили уразили російську ракету в Хмельницькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
Він зазначив: "25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає".
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