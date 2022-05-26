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Ввечері 25 травня Повітряні Сили збили російську ракету на Хмельниччині

ракета

Ввечері 25 травня Повітряні Сили уразили російську ракету в Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. 

Він зазначив: "25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає".

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на Хмельниччині, жертв немає, - ОВА

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ракети (4019) Хмельниччина (914) Повітряні сили (2616)


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Зайшов на сторінку в минулому військовий з Хорватії. Він не розуміє тактику і стратегію ведення війни Україною. Пише,що і Донбас і усю Україну визволити можна було і є. Тільки потрібні ,здивувалась, мудрі генерали. Може ми чогось не знаємо,рядові пишуть про договорняки. Бережіть себе і Україну
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26.05.2022 01:23 Відповісти
Договорняки є скоріш за все. Бо ж як швидко були втрачені Херсонщина, Запоріжжя... Чому на передовій хлопці переважно скаржаться на відсутність необхідної зброї та оснащення? Тоді як Захід нам постачає все, що потрібно (принаймні нам так кажуть)
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26.05.2022 08:24 Відповісти
Ещё 30 лямов баксов - коту под хвост! Кацапы, нужно ещё немного потерпеть...
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26.05.2022 01:24 Відповісти
Демилитаризировали и денацифицировали поле на собственные 6 млн уе. Вместо того, чтобы школу или больницу построить. Хворі люди
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26.05.2022 01:57 Відповісти
пистять всі по різному. Який рід військ збив? ППО, чи повітряні? Літаком з повітря, чи ракетою з землі?
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26.05.2022 07:56 Відповісти
то це ж гамалія, зелений пісдун ще той.
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26.05.2022 08:16 Відповісти
 
 