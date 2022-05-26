Глава МЗС Великої Британії Трасс закликала посилити допомогу Україні

Російську агресію не можна втихомирити, вона має бути зустрінута силою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс напередодні візиту до Боснії і Герцеговини повідомляє.

Вона також зазначила, що Європа має бути непохитною у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій.

Анонсовано, що глава МЗС Великої Британії 26 травня відправиться в Боснію і Герцеговину, де скористається зверненням до збройних сил країни, щоб закликати західних партнерів Великої Британії прискорити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні.

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