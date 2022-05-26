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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Глава МЗС Великої Британії Трасс закликала посилити допомогу Україні

трасс

Російську агресію не можна втихомирити, вона має бути зустрінута силою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс напередодні візиту до Боснії і Герцеговини повідомляє.

Вона також зазначила, що Європа має бути непохитною у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій.

Анонсовано, що глава МЗС Великої Британії 26 травня відправиться в Боснію і Герцеговину, де скористається зверненням до збройних сил країни, щоб закликати західних партнерів Великої Британії прискорити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні.

Також читайте: За стандартами НАТО варто озброїти не тільки Україну, а й Молдову, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: 

Велика Британія (5568) Трасс Елізабет (172)


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Боснія і Герцеговина така велика країна, зараз як зберуться з силами і обрушать всі сили на Росію, капець Росії! Може вистачить вже закликiв i пора діяти?
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26.05.2022 07:11 Відповісти
Я снимаю шляпу перед Лиз Трасс. Она настоящий друг Украины и железная леди.
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26.05.2022 07:23 Відповісти
такое впечатление, что всё бесполезно. просто делают, как говорится "хоть, что то". Лишь для того, чтобы типа "не говорите, что мы ничего не делали". вернуть захваченные территории? ВСЕ ? как то не реально. "100 гаубиц - "вот вам ОТВОЁВУЙТЕ" - вы серьёзно?
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26.05.2022 07:28 Відповісти
Вони роблять "хоть. что то", а ти, взагалі, НІЧОГО, навіть мову не спромігся вивчити.
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26.05.2022 08:29 Відповісти
А швидко нам партнери допомагали лише підривати ракетні шахти, заливати їх бетоном, різати стратегічні бомбардувальники, знищувати чи передавати ракети середньої дальності. А тепер навіть рзсв це для них складно. Я знаю, що читачам цензора це не сподобається, але якщо ситуація із зброєю кардинально не зміниться, то прийдеться приймати дуже не популярні рішення.
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26.05.2022 07:39 Відповісти
Балаболи. Хто більше, хто менше, але всі.

Фактично, дурили нам голову 30 років, а тепер "кинули під танки".
Але і ми раді були обманюватися.
А тепер немає іншого виходу, як битися.
Жертви страшні, але інакше загине Україна
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26.05.2022 07:57 Відповісти
Саме так, тебе 30 років дурили то Кравчук, то Кучма, то Янукович, то Зеленський. Тому ти так дурнем і помреш.
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26.05.2022 08:27 Відповісти
Ага, сейчас тут зрадоботским дебилам на цензоре выложат списки того что уже передали, что едет и будет ехать и каким рейсом ))
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26.05.2022 08:04 Відповісти
 
 