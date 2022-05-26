На 26 травня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на четвер, 26 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 26 травня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
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Igor Prudnikov
показати весь коментар26.05.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 0
Den Kowalskyi
показати весь коментар26.05.2022 09:46 Відповісти Мені подобається 0
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