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На 26 травня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на четвер, 26 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 26 травня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Також читайте: В Україні потрібно створити безпечний медичний коридор для евакуації хворих та поранених, - МОЗ Туреччини

Автор: 

Укрзалізниця (6836) евакуація (2309)


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КАК ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЕЗД,ЕСЛИ ПОКРОВСК ОБСТРЕЛИВАЮТ.
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26.05.2022 08:49 Відповісти
Звідки в вас така інформація щодо саме Покровська?
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26.05.2022 09:46 Відповісти
 
 