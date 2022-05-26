Залужний: Україні потрібна зброя, що вражає противника на великій відстані. ВIДЕО

Україна вдячна іноземним партнерам за надану технічну допомогу. Але щоб зупинити рашизм, потрібна зброя, здатна поцілити далеко.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка", - зазначив він.

Залужний подякував партнерам за надану міжнародну технічну допомогу.

"Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - наголосив він.

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