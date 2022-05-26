В окремих районах Вінниччини, Житомирщини та Одещини 27 травня спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС
Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Вінниччині, Житомирщині та Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Увага! 27 травня у більшості районів західних, Вінницької, Житомирської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар26.05.2022 14:39 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль