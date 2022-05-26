В окремих районах Вінниччини, Житомирщини та Одещини 27 травня спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Вінниччині, Житомирщині та Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Увага! 27 травня у більшості районів західних, Вінницької, Житомирської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

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