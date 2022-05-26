Італія позбавила державних нагород Лаврова і Мішустіна
Влада Італії через агресію РФ проти України позбавила державних нагород чотирьох росіян, серед яких глава МЗС Сергій Лавров та прем’єр-міністр Михайло Мішустін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ANSA.
Зазначається, що главу російського уряду Мішустіна позбавили відзнаки кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії.
А Лаврова, а також міністра торгівлі й промисловості РФ Дениса Мантурова й президента банку ВТБ Андрія Костіна позбавили державної нагороди командора ордена Зірки Італії.
Позбавлення відзнак відбулося у зв’язку з агресією РФ проти України.
Зазначимо, що орден Зірки Італії – офіційна державна нагорода Італійської Республіки. Цим орденом відзначають італійців, які проживають за кордоном, а також іноземних громадян за внесок у розвиток дружніх відносин Італії з іншими країнами.
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Ви б, довбойоби, краще націоналізували їх маєтки, ідіоти!
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Ішак