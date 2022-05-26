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Новини
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Італія позбавила державних нагород Лаврова і Мішустіна

лавров

Влада Італії через агресію РФ проти України позбавила державних нагород чотирьох росіян, серед яких глава МЗС Сергій Лавров та прем’єр-міністр Михайло Мішустін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ANSA.

Зазначається, що главу російського уряду Мішустіна позбавили відзнаки кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії.

А Лаврова, а також міністра торгівлі й промисловості РФ Дениса Мантурова й президента банку ВТБ Андрія Костіна позбавили державної нагороди командора ордена Зірки Італії.

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Позбавлення відзнак відбулося у зв’язку з агресією РФ проти України.

Зазначимо, що орден Зірки Італії – офіційна державна нагорода Італійської Республіки. Цим орденом відзначають італійців, які проживають за кордоном, а також іноземних громадян за внесок у розвиток дружніх відносин Італії з іншими країнами.

Автор: 

Італія (1562) Лавров (1574) нагорода (1255) Костін (266) Мішустін (40)


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Топ коментарі
+5
Кстати я был в Вероне в мясном магазинчике который торгует только кониной.Тонкий намек Лаврову..
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26.05.2022 16:22
+2
Даже не знаю, як вони це переживуть.
Ви б, довбойоби, краще націоналізували їх маєтки, ідіоти!
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26.05.2022 16:40
+1
Потужна санкція,найпотужніша!!))
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26.05.2022 16:42
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так їм і треба
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26.05.2022 16:17 Відповісти
Хоть шось
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26.05.2022 16:17 Відповісти
Кстати я был в Вероне в мясном магазинчике который торгует только кониной.Тонкий намек Лаврову..
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26.05.2022 16:22 Відповісти
Даже не знаю, як вони це переживуть.
Ви б, довбойоби, краще націоналізували їх маєтки, ідіоти!
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26.05.2022 16:40 Відповісти
Цього виправить тільки ампутація хворого органу - голови.
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26.05.2022 16:40 Відповісти
Це якась зоофобія !!!)))
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26.05.2022 16:41 Відповісти
Потужна санкція,найпотужніша!!))
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26.05.2022 16:42 Відповісти
Ну і їбло на фото
Навіть конЬом називати шкода

Ішак
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26.05.2022 16:44 Відповісти
Кобила на фото як всралася
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26.05.2022 16:48 Відповісти
"Смачний" ляпас...
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26.05.2022 17:12 Відповісти
А какого хрена чёрте-кому раздавали эти награды?
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26.05.2022 17:15 Відповісти
 
 