За добу росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Російські окупанти 26 травня вбили ще 5 цивільних у Донецькій області, при цьому дані по Маріуполю та Волновасі не враховані, бо отримати точну інформацію про кількість жертв на захопленій території майже неможливо.

Про це розповів очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних!

За 26 травня росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Мар’їнці, 2 у Лимані та 1 у Зорі.

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Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненої у Діброві.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - повідомив Кириленко.